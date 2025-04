Charakter numerologicznych 8

To typowi przywódcy, władcy, ludzie czynu. Posiadają bardzo silną osobowość, która imponuje innym i jest siłą napędową wielu projektów oraz istotnych wydarzeń w dziejach ludzkości. 8 ze wszystkimi zaletami jest zdecydowanie skazana na sukces w każdej dziedzinie. Władza, pieniądze, sukces, sława to owoce często okupione niezwykle ciężką pracą. Wytrwałość, ryzyko, zdyscyplinowanie, aktywność umysłowa i fizyczna są dla 8 zupełnie naturalne. To, co dla innych wibracji jest niemożliwe do osiągnięcia.

8 zdobywa dzięki swej przywódczej naturze. Zawziętość i upór musi mieć jednak swoje granice, aby nie doprowadziły do próby osiągania celów za wszelką cenę. Wówczas 8 może stracić zdrowy rozsądek i stać się fanatykiem złych przekonań. A jako że jest bardzo silną osobowością, zajmuje zazwyczaj odpowiedzialne stanowiska, jej działania mogą być przyczyną bólu i cierpienia innych oraz katastrof na dużą skalę. W sferze finansowej 8 i są wciąż niezaspokojone. Ich apetyt rośnie w miarę jedzenia, co powoduje ciągły niedosyt i frustracje. Należy uważać na ten aspekt życia, gdyż przy nadmiernych ambicjach nietrudno o porażkę. Ósemka powinna zrozumieć, że pieniądze są tylko środkiem do celu, a nie celem samym w sobie.

Jeżeli przyswoi tę lekcję, będzie w stanie zapanować nad swoimi nadmiernymi potrzebami, które mogą ją zaprowadzić w ślepy zaułek. Wibracja 8 na ogół daje swoim podopiecznym ogromną odporność na porażki życiowe oraz umiejętność panowania nad swoimi emocjami. Jednak ta potężna siła, jaką dysponuje może być również niszczycielska. Należy więc, w pierwszym rzędzie, nauczyć się panowania nad silnymi emocjami, aby nie stały się one największym wrogiem samych zainteresowanych. Niewątpliwie zaletą ósemki jest umiejętność zachowania "zimnej krwi" w najbardziej ekstremalnych sytuacjach.

Szukają zazwyczaj towarzystwa osób honorowych, szanowanych przez otoczenie, prawych, o nienagannych manierach i nieskazitelnej reputacji. W obcowaniu z takimi ludźmi potrafią być niezwykle mili, uprzejmi i wielkoduszni. W przypadku, gdy trafią na kogoś, według ich kryteriów, mniej godnego szacunku, mogą być nieprzyjemni i pozbawieni taktu. Bardzo ważne dla tej wibracji jest odnalezienie się w dziedzinie, która pozwoli na wykorzystanie w pełni zdolności przywódczych i siły charakteru. W przeciwnym razie te cechy mogą szukać ujścia w innych kontaktach z ludźmi np. w obcowaniu z najbliższymi. Szacunek, jakiego 8 oczekuje, może zamienić się w potrzebę władczości i despotyzmu. Wówczas stanie się partnerem trudnym i nie znoszącym sprzeciwu.

Nie rokuje to dobrze żadnemu związkowi ani innej relacji międzyludzkiej. Pasja, z jaką działa przedstawiciel tej silnej Wibracji, odnosi się zarówno do sfery zawodowej, jak i prywatnej. 8 to prawdziwi zdobywcy, zaborczy, wymagający, podporządkowujący sobie otoczenie, czasem zupełnie nieświadomie. Zdolni do wielkich poświęceń dla przyjaciół i rodziny, jako wrogowie potrafią być okrutni, pamiętliwi i mściwi. Słabsze Wibracje wielokrotnie są gotowe pójść na wszelkie ustępstwa, aby móc obcować z 8. Daje to jej poczucie siły i władzy nad innymi. Namiętne, z fantazją, gestem potrafią "upolować" prawie każdą zdobycz, na jaką się przyczają. Od partnera wymagają bardzo wiele: całkowitego podporządkowania, lojalności, oddania, namiętności, miłości szalonej i nieokiełznanej, pełnej ekstazy i uniesień. Tylko takie uczucie jest w stanie zaspokoić wymagania 8.

Miłość a numerologiczne 8

Jej związki nigdy nie mogą być i nie są nudne. Najlepszymi partnerami dla 8 będą pełne wewnętrznego spokoju, delikatne 2 i 6. Zapewnią harmonię niezbędną jej do działania, uspokoją nerwy, staną się prawdziwym balsamem dla duszy, złagodzą bojowość. 4, 7 i 9 mimo niechęci do wiązania się mogą stać się godnymi szacunku, mądrymi doradcami dla 8. Należy tu jednak uważać na wybuchy agresji, na które każda z tych Wibracji reaguje defensywnie. Jeżeli już dojdzie do otwartego konfliktu, może skończyć się nieprzyjemnie dla obu stron. Zazwyczaj jednak szacunek, jakim się nawzajem darzą pozwala uniknąć podobnych zachowań. 3 i 5 to wibracje twórcze i namiętne, idealne dla szalonej 8.

Spontaniczność i dynamizm będzie im towarzyszył w odkrywaniu pozytywnych stron życia. Związek 5 z 8 może być nieco problematyczny ze względu na temperament obu stron. Uwaga na awantury! Kontakty 8 z inną 8 lub 1 mogą skończyć się niefortunnie. Wybuchowość, agresywność, namiętność mogą te wibracje na chwilę do siebie przyciągnąć, jednak szans na trwały związek nie ma. Przeważnie takie kontakty kończą się rozstaniem z wielkim hukiem.

Sławne numerologiczne 8

Jan Paweł II,

Oscar Wilde,

Aleksander Puszkin,

Moliere,

Barbara Streisand,

Michał Anioł,

Francisco de Goya,

Oliver Cromwell,

Paul Newman,

Elia Kazan,

Anatolij Karpow.

