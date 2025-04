Charakter numerologicznych 7

Ze względu na swoje predyspozycje psychiczne i konieczność koncentracji numerologiczne 7 uchodzą za osoby zamknięte, wyniosłe, a nawet gburowate. Ich wizerunek zewnętrzny ma jednak niewiele wspólnego z ich osobowością. Nie są z pewnością ludźmi liczącymi na tani poklask, w związku z czym nie widzą potrzeby nadmiernego afiszowania się i reklamowania własnej osoby.

Reklama

Takie zachowanie lub też brak aktywności towarzyskiej postrzegana jest jako nieprzystępność, a tym samym nie przysparza wielbicieli. Za tą maską kryje się jednak nieśmiałość, niepewność siebie, a także nadwrażliwość. Posiadają analityczny umysł, co prowadzi niekiedy na ścieżkę rozmyślań, refleksji nad sobą i światem, skłania je do wnikliwych badań naukowych.

Na czym opiera się numerologia?

Posiadane uzdolnienia wyróżniają numerologiczne 7 z grona przeciętności. Doskonała intuicja, przenikliwość i nieprzeciętny zmysł obserwacji pomaga odczytać intencje otoczenia na długo przed tym, gdy inni zorientują się w sytuacji. Wibracja ta jest najbardziej ze wszystkich predysponowana do zajmowania się psychologią, nauką, jasnowidzeniem, odczytywaniem przyszłości z kart, astrologią i wszelkimi dziedzinami związanymi z wnętrzem natury ludzkiej. Przedstawiciele tej wibracji są niezwykle dumni, niezależni, obdarzeni nieuchwytnym magnetyzmem, logiczni, odpowiedzialni i inteligentni.

Walory, jakimi obdarzyła ich natura, mogą jednak zostać niezauważone czy wręcz zbagatelizowane przez otoczenie z powodu niechęci do przebywania w większym gronie, popisywania się wiedzą i wrodzonymi zdolnościami. Także duma i godność, z jaką się noszą, odbierana jest raczej jako przejaw arogancji niż dystynkcji i elegancji.

W gronie zaufanych przyjaciół potrafią zabłysnąć intelektem, błyskotliwym poczuciem humoru oraz komunikatywnością. Jest to zazwyczaj małe grono ludzi wypróbowanych.

Występy publiczne to przedstawienia nie dla nich, chyba, że swą drogę życiową zwiążą z teatrem lub rozrywką. Zdarza się to nieczęsto, mimo licznych zdolności i talentów artystycznych, ze względu na stałą potrzebę spokoju, kontemplacji i wyciszenia. Celem siódemek nigdy nie powinno stać się dążenie do zdobywania dóbr materialnych. Brak umiejętności w tym kierunku może doprowadzić je do działań autodestrukcyjnych.

Siódemki powinny wiedzieć, że pieniądze spłyną do nich same, jeżeli swe życie skierują na tory rozwoju wewnętrznego, pracy nad własnymi zdolnościami i dzielenie się owocami z innymi. Intelektualizm siódemek jest dla nich często pułapką prowadzącą do hiperpesymizmu, sarkazmu, krytykanctwa, złośliwości i paradoksalnie popadania w kompleksy. Ich wymagania wobec siebie i innych są wygórowane i niewielu potrafi im sprostać. Dlatego też siódemki zazwyczaj prowadzą samotniczy tryb życia, w izolacji od ludzi hodując w sobie nieufność, melancholię i mrukliwość. Z uwagi na nadwrażliwość siódemki są chodzącymi barometrami pomiaru uczuć innych.

Te subtelne zachowania, niezauważalne niekiedy przez mniej spostrzegawczych lub wręcz nie liczących się z uczuciami, potrafią wyprowadzić siódemkę z równowagi emocjonalnej. Skłonna jest wówczas do silnej depresji, która może doprowadzić ją do zupełnej alienacji i wpędzić w nałogi. Pozorna oziębłość nie czyni z siódemek osób często adorowanych przez płeć przeciwną. Ten fakt również nie pomaga przedstawicielom tej wibracji wierzyć we własne możliwości na tym polu i często rodzi nieuzasadnione kompleksy.

Numerologiczna 7 a miłość

Związki siódemki z innymi wibracjami są dość skomplikowane, tym bardziej, że nie jest to wibracja specjalnie "rodzinna" czy "małżeńska". Jeśli jednak uda się dotrzeć do prawdziwej osobowości siódemki, można być pewnym, że trafiło się na osobę lojalną, wierną i wrażliwą. Subtelna, uprzejma, znająca granice jest z pewnością dobrym kompanem i towarzyszem życiowym. Szczęścia powinna szukać z wibracjami 7, 4 i 9. Siódemki rozumieją się bez słów, odbierają swoje myśli wręcz telepatycznie, więc o harmonię w związku nie trudno. Czwórka jest (podobnie jak Siódemka) poważna, zdyscyplinowana i odpowiedzialna.

Jednak brak w tym związku spontaniczności i okazywania uczuć. Na dłuższą metę może znudzić obie strony. Z 9, jak z żadnym innym numerem siódemka może odkrywać tajemnice zakamarków duszy i dążyć do duchowej doskonałości. Witalność i entuzjazm 3 i 5 porywa chwilowo siódemkę, lecz już po pierwszym okrążeniu czuje się zmęczona. 1 i 8 imponuje siódemce aktywnością i umiejętnością radzenia sobie w życiu.

Może nawet przymknąć oko na tupet, agresywność i zuchwałość 1 oraz 8 z uwagi na szacunek, jakim darzy ich inteligencję i przebojowość. Z wrażliwą i na ogół gadatliwą 6, siódemka może związać życie pod warunkiem, że 6 reprezentować będzie wysoki poziom intelektualny i moralny. Nadwrażliwość 2 i jej ciągła potrzeba akceptacji i okazywania uczuć może działać na siódemkę odpychająco.

Jaką kobietą jesteś według numerologii?

Sławne numerologiczne 7

Marcel Proust,

Edgar Allan Poe,

Franciszek Liszt,

La Fontaine,

Ludwik Pasteur,

Marylin Monroe,

Greta Garbo,

Fiodor Dostojewski,

Fryderyk Nietzsche,

Voltaire.

Reklama

Zobacz także:Horoskop partnerski na 2019!Co ci wróżą gwiazdy? Wielki horoskop na 2019!