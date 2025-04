Charakter numerologicznej 5

Bardzo inteligentne, błyskotliwe, obdarzone talentem oratorskim potrafią zjednywać sobie ludzi różnych profesji i nierzadko wysoko usytuowanych w hierarchii społecznej. Pociąga je wszystko co nieznane, nowoczesne, mające znamiona szeroko pojętej wolności. Wibracja numerologicznej 5 gwarantuje ciekawe, pełne niespodziewanych wydarzeń życie. Ruchliwość może przejawiać się w częstej zmianie miejsca zamieszkania, licznych przygodach miłosnych, odkrywczych podróżach, poznawaniu ciekawych ludzi i miejsc. Potrzeba wolności jest dla piątki priorytetem.

Reklama

Dlatego też główną nauką życiową tej wibracji powinno być dostrzeżenie granic pomiędzy tym, gdzie kończy się jej wolność życiowa, a zaczyna wolność innych. Konsekwencją dostrzeżenia tej granicy będzie pohamowanie się przed ranieniem uczuć bliższych i dalszych osób, poszanowania odmiennych poglądów, a także nienaruszalność ich terytorium.

Numerologia partnerska - związek 5 z 1

Numerologiczna 5 często nie zauważa braku taktu, jakim się wykazuje, nic nie robiąc sobie ze zgryźliwości, jakimi obdarowuje innych. Jest jednak osobą szybko uczącą się, a mając wokół siebie dobrych doradców potrafi pohamować niesamowitą ekspresję werbalną i motoryczną. Żywiołem piątki są zmiany, działanie, kontakty towarzyskie z ludźmi, zabawa, wieczne świętowanie, brylowanie w towarzystwie i nieokiełznana komunikatywność przejawiająca się w szybkim, najczęściej głośnym sposobie bycia i mówienia. Te wszystkie cechy przyciągają rzesze zwolenników żywotności i epatowania radością.

Towarzyskość 5 powoduje, że otacza się wianuszkiem przyjaciół, których traktuje jak swoją "świtę". Korzyści w tym przypadku są obopólne, jeżeli piątka wykazuje się odpowiednią empatią i taktem w kontaktach z ludźmi. Zmienność nastrojów tej wibracji może przyprawić o zawrót głowy niejednego, nawet najspokojniejszego osobnika o iście stoickim usposobieniu. Jej niewątpliwa charyzma przyciąga interesujące, nie stereotypowe osobowości, co piątce imponuje i daje poczucie niepowtarzalności.

Jednak częste, dość dokuczliwe nawet dla niej samej zmiany nastroju, mogą powodować wybuchy agresji, zgryźliwości oraz wypowiedzi o niewyszukanym słownictwie. Ekspresja, z jaką wibracja piątki przeżywa wszelkie niepowodzenia, może ją doprowadzić do niezwykłej pasji, a także sprowokować myślenie paranoiczne. To ostatnie jest bardzo niebezpieczną pułapka dla piątek, gdyż paranoja zamyka w świecie własnych iluzji i może doprowadzić do kompletnego oderwania od rzeczywistości. Czar i magnetyzm piątki są bardzo silnymi czynnikami przyciągającymi płeć przeciwną. Mimo mocy jaką posiadają, umiejętności brylowania w towarzystwie często są osobami nieśmiałymi, zakompleksionymi i pełnymi różnych lęków.

Numerologiczna 5 a miłość

Romantyczność i idealizm numerologicznych 5 sprawia, że szukają miłości namiętnej, szalonej, jedynej w swoim rodzaju. Jeżeli takiej nie doświadczają, stają się smutne i zgnuśniałe. Nie poddają się jednak tak łatwo i poszukują wytrwale wyśnionej "połówki". Aby 5 była naprawdę szczęśliwa w związku, powinna dołożyć wszelkich starań przy precyzyjnym doborze partnera. Dopiero wówczas ujawnią się wszystkie jej pozytywne, nieprzeciętne, charyzmatyczne cechy. W przeciwnym razie może być agresywna, nadmiernie krytyczna, dyktatorska i autorytarna. Szczęśliwy związek 5 może stworzyć z inną, pełną pasji, szaloną, namiętną 5, która objawi jej cud życia w harmonii z drugim, rozumiejącym i rozumianym człowiekiem.

Jakie korzyści może przynieść nam numerologia?

Również 3 jest jak najbardziej odpowiednim partnerem dla 5. Podobne dążenia i światopogląd może ich razem zaprowadzić na przysłowiowy "koniec świata". Osobowość 5 na pewno zafascynuje niejedną 2 i 6. Jednak ich spokój wewnętrzny i konserwatyzm nie współgra ze zmiennością i witalnością 5. Mogą być zatem świetnymi współpracownikami, jednak w życiu osobistym 2 i 6 powinny szukać spokojniejszej przystani. Wibracja 7, osobowości przeważnie zamkniętej w sobie, introwertycznej i refleksyjnej może pobudzać intelektualnie piątkę.

Jednak na dłuższą metę 7 będzie zmęczona ciągłymi zmianami, jakie oferuje jej szalona i nieokiełznana piątka. Mogą być przyjaciółmi pod warunkiem, że piątka wykaże się daleko posuniętym taktem wobec wrażliwej 7. Szczęście i powodzenie w miłości piątki w związkach z 1, 4, 8 i 9 wymagać będzie przede wszystkim dużego poświęcenia, ogromnej pracy i gotowości do wzajemnych ustępstw. W innym wypadku każda z tych relacji skazana jest na niepowodzenie.

Sławne numerologiczne 5

Newton,

Fryderyk Chopin,

Mick Jagger,

Abraham Lincoln,

Felix Medelsson,

Juliusz Cezar,

Karol Darwin,

Marlon Brando,

Honore de Balzac,

Benjamin Franklin,

Adolf Hitler,

Aleksander Fleming,

Mao Tse Tung.

Reklama

Zobacz także:Horoskop partnerski na 2019!Co ci wróżą gwiazdy? Wielki horoskop na 2019!