Jedynki są osobami nastawianym na siebie, uwielbiają, gdy mówi się o nich, gdy są w centrum zainteresowania. Dbają niezwykle o swój wizerunek, starają się nie popełniać błędów, by przez przypadek nie popsuć swojej reputacji. W grupie zawsze grają rolę przywódców, a to głównie z tego względu, że nie cierpią podporządkowywać się innym. Jako liderzy sprawdzają się jednak doskonale, można na nich liczyć, pójść w nawet najbardziej niebezpieczne miejsca. Z drugiej jednak strony z jedynkami trudno jest się porozumieć, gdyż nie uznają innego zdania niż swoje. Są raczej ciężkimi partnerami, choć z pewnością są w stanie wnieść wiele nowości i pomysłów do związku.

Niestety w tej relacji dziewiątki nie potrafiłyby raczej się odnaleźć. Główny problem to trudność w wypracowaniu kompromisu. Dziewiątki mają to do siebie, że jest im bardzo ciężko uznać zdanie kogoś innego. Tolerują, ale niekoniecznie przyjmują uwagi i krytykę. Na tej płaszczyźnie konflikt z jedynką jest niemalże nie do uniknięcia. I tak mimo że partnerzy mogliby mieć wiele wspólnych pasji i zainteresowań, które zrodziłyby pomiędzy nimi uczucie, to jednak brak porozumienia w najważniejszych kwestiach, mógłby całkowicie rozbić ich relację.

Czy istnieje jakieś rozwiązanie? Trudno powiedzieć, jak w większości wypadków, wszystko zależeć będzie od dobrej woli obojga partnerów. Jeżeli, wbrew swojej naturze, będą w stanie iść na kompromis od czasu do czasu, to jest szansa na dłuższy związek. Ale z drugiej strony – podobne zachowanie byłoby całkowicie sprzeczne z ich charakterem, więc powstaje pytanie, czy ta relacja nie będzie ich zbyt wiele kosztowała.