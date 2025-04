Dziewiątki są z natury bardzo dobrymi osobami, które lubią nieść pomoc. Swój wolny czas z reguły poświęcają na akcje społeczne albo wysłuchując zwierzeń znajomych. Niestety w wielu wypadkach ich empatia i wrażliwość jest wykorzystywana przez „znajomych”. Każde takie zachowanie bardzo rani dziewiątki, wiele z nich załamuje się po czymś takim. Potrzebują więc one kogoś, kto zatroszczy się o nie, ale też i pozostawi odrobinę wolności i niezależności.

Reklama

Ósemki z kolei są pewne siebie, raczej rzadko załamują się, bo i też nie przyjmują zbytnio krytyki do siebie. To raczej one obrażają niż są same obrażane. Bardzo trudno jest nimi zawładnąć – a może w ogóle nie jest to możliwe. W towarzystwie zawsze odgrywają pierwsze skrzypce, sypią anegdotkami, zarażają dobrym humorem. Niestety w domu czasami zbytnio tyranizują rodzinę, co rodzi konflikty, czasami bardzo niebezpieczne dla partnera.

Zobacz także: Związek z mężczyzną po przejściach

Dziewiątce z pewnością imponowałoby to, że ósemka jest taka asertywna i zorganizowana. Ale już ta nadrzędność w związku mogłaby ją szybko zacząć drażnić. Z kolei dziewiątka może mieć problem z zaakceptowaniem „tego ciągłego pomagania”.

Reklama

Ten związek może być trudny dla obydwojga. Jego powodzenie jednak w dużej mierze będzie zależało przede wszystkim od ósemki, która powinna więcej zejść z tonu niż partner. Jeżeli będzie ona w stanie choć odrobinę zelżeć w swojej „tyranii”, to związek przetrwa.