Trójki są osobami pełnymi życia, kochają przygody, ale już nie pracę. Całymi dniami mogłyby się bawić albo wspinać po ścianie. Na to akurat nigdy nie brakuje im ani ochoty, ani energii. Unikają przy tym jednak ciężkiej pracy, co może nie spodobać się czwórce, dla której praca jest podstawową wartością. Trójka kocha spędzać czas ze znajomymi, bawić się z nimi, rozmawiać, przeżywać przygody i stawiać czoła nowym wyzwaniom. Są to osoby niesamowicie otwarte, pełne empatii i ciepła. Zapewne też dlatego otacza je zawsze tak wiele osób.

Czwórki są całkowitym przeciwieństwem trójek. One kochają pracą, jest ona dla nich podstawą egzystencji. Im cięższa praca, tym lepsza, można by nawet powiedzieć. Czwórki faktycznie cenią to, gdyż wiedzą, ile siły i zaangażowania wymaga wykonanie jakiegoś projektu. W ich życiu nie ma czasu i miejsca na zabawę. Trudno więc byłoby im znaleźć wspólną płaszczyznę z partnerem.

Istnieje nawet obawa, że pomiędzy nimi dochodziłoby do częstych kłótni i nieprzyjemnych wymian zdań. Czwórka po prostu nie byłaby w stanie zrozumieć, jak można nie lubić pracy. Denerwowałoby to ją w trójce. Brak akceptacji na tym polu zapewne z czasem przeniosłaby się także i na pozostałe dziedziny. A raczej trudno uwierzyć w to, że partner nagle by odmienił swoje życie.

Można więc powiedzieć, że ta para po prostu do siebie nie pasuje i lepiej, by nie próbowali ze sobą wchodzić w głębszą relację zanim dobrze się nie poznają. Więcej z tego bowiem może wynikną cierpienia niż radości w ostatecznym rozrachunku.