Dziewiątki są to z reguły osoby z pasją, które uwielbiają pomagać innym. Nieraz druga osoba jest dla nich ważniejsza niż one same, a nawet ich rodzina. Bardzo trudno jest zatrzymać je dłużej w jednym miejscu, nieustannie przemieszczają się z jednego w drugie miejsce. Pragną pomagać, dzielić się miłością oraz dobrobytem z innymi, tymi potrzebującymi, których los nie obdarzył takim szczęściem. Niestraszne są im przygody i trudne warunki, można nawet powiedzieć, że w pewnym stopniu są od nich uzależnione.

Reklama

Pod tym względem z pewnością zgodzą się z trójkami, które także kochają przygody, które uwielbiają nowe wyzwania oraz zdobywać doświadczenie. Trójka z pewnością nie miałaby nic przeciwko temu, by wspólnie z dziewiątką jeździć po świecie i pomagać potrzebującym. Jeżeli tylko nie chciałaby spełniać się na innej płaszczyźnie, z pewnością odnalazłaby się w tej roli.

Reklama

W tym związku pierwsze skrzypce odgrywałaby raczej dziewiątka, która jest niezwykle silną osobowością, o sprecyzowanych marzeniach i celach. Trudno jest odwieźć ją od raz wyznaczonego planu, dlatego wzbudza ona taki podziw w trójce. Partner będzie czuł się przy nie bezpieczny, a zarazem pełen. Dlatego też związek ma faktycznie przed sobą przyszłość, z pewnością warto o niego powalczyć.