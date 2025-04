Szóstki są niejako podobne pod względem charakteru i upodobań do dwójek. Są to osoby, które cenią sobie spokój, harmonię i uporządkowanie. Twardo stąpają po ziemi i są praktyczne, dlatego tak cudownie wywiązują się z roli ojca/matki oraz męża/żony. Wspaniale nadają się do ogniska domowego, dom jest ich przystanią, jest miejscem, o którym myślą z miłością. Szóstki są pełne uczucia, ale nie angażują się już tak mocno w sprawy innych. Potrafią zachować odpowiedni dystans, dzięki czemu, w przeciwieństwie do dwójek, nie są skłonne do depresji.

W tej sytuacji trójki mogą odnaleźć w takim związku przyjaźń, miłość, opiekę oraz podziw. Z pewnością szóstka będzie wspomagała swojego partnera w realizacji wszystkich jego marzeń i pomysłów. Znajdzie także w niej dobrego i cierpliwego słuchacza. Jednak raczej nie będzie mogła liczyć na częste wspólne wypady. Szóstki po prostu nie czują się dobrze w zbyt dużym tłumie, impreza raz na tydzień stanowczo im wystarczy. Jednak już wspólne wyjazdy czy wizyty w klubie są możliwe jak najbardziej.

Jak widać te dwie tak różne osoby, mogą znaleźć wspólną płaszczyznę, a tym samym stworzyć coś razem. W pewnym sensie będą one siebie dopełniały, możliwe, że w takiej relacji odnajdą się, poczują się bezpiecznie i dobrze. Jeżeli żadna ze stron nie będzie chciała na siłę zmieniać tej drugiej, istnieje spora szansa dla tej relacji.