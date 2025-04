Trójki to osobowości bardzo silne i mocno skupione na sobie, przez co czasami trudno jest im znaleźć czas na kogoś innego. Uwielbiają się bawić i ciągle przeżywać nowe doświadczenia. Bardzo często można je spotkać w klubach, w szkołach tańca, ekstremalnych wyjazdach czy torze wyścigowym. Czasami mogłoby się zdawać, że to właśnie te miejsca są ich prawdziwym domem. Osoby te uwielbiają być w centrum uwagi, więc popisują się, bywają w różnych miejscach, starają się za wszelką cenę skupić na sobie uwagę innych.

Z drugiej jednak strony warto zauważyć, że podobny tryb życia można prowadzić także we dwójkę – potrzebna jest tylko chęć i zaangażowanie. Z pewnością trójki połączy owa pomysłowość, dynamiczność, spontaniczność, czy też zamiłowanie do przygód. Trudno im będzie stworzyć rodzinę w potocznym rozumieniu tego słowa, gdyż będą woleli spędzać czas na zabawie i przygodach niż w domu, ale nie ma w tym niczego złego, zwłaszcza gdy zgoda na podobny tryb życia wypływa od obojga partnerów.

Przeszkodą dla tego związku może być zbytnie skupienie się na sobie każdego z partnerów. Kolejnym problemem może być minięcie się w pomysłach, które chciałoby się zrealizować. Jednak przy odrobinie dobrej chęci, wszystko da się zbudować. Pytanie tylko, czy taka dobra chęć będzie.