Barany bywają nadpobudliwe ruchowo. Chorobami, jakie są szczególnie zagrożone to choroby głowy, także urazy twarzy.

Nowotwory mózgu, silne migreny i tętniaki także nie omijają Baranów.

Byk bywa podatny na schorzenia dermatologiczne Zdecydowanie częściej powinien badać zmiany skórne takie jak pieprzyki czy piegi. Miewa problemy z tarczycą a także silne bóle gardła.

Przeziębienia, zapalenia krtani i nawracające infekcje nosogardła to niestety jego codzienność.

Osoby spod znaku Bliźniąt są narażone na problemy układu oddechowego, szczególnie astmę. Zapalenia płuc mogą przechodzić ciężko.

Wzdęcia, zaparcia, problemy trawienne to właśnie problemy, z którymi najczęściej mierzy się Rak. Choroby żołądka i wątroby także go nie omijają. Wyjątkowo często dopada go popularna grypa żołądkowa czy zatrucie pokarmowe.

Rak powinien zwrócić szczególną uwagę na kwestię higieny - na choroby brudnych rąk jest wyjątkowo podatny.

Lew często miewa problemy z kręgosłupem oraz układem krążenia. Bóle pleców, żylaki, nadciśnienie - warto je diagnozować i leczyć.

Wyjątkowo podatna na alergie pokarmowe i zatrucia. Problemy z jelitami mogą być przyczyną rozwolnień a także nietolerancji pokarmowych. Źle radzą sobie z długofalowym stresem.

Zodiakalne Wagi powinny z kolei przyjrzeć się dolegliwościom dolnej części brzucha. Są podatne na choroby układu moczowego, w tym kamicę nerkową czy częstsze zapalenia pęcherza moczowego.

Kobiety spod znaku Skorpiona miewają nieregularne miesiączki i często skarżą się na inne problemy natury ginekologicznej. Powinny częściej wykonywać badanie usg narządów rodnych.

Skorpiony miewają także problemy natury seksualnej, a także częściej cierpią z powodu chorób psychicznych.

Strzelce zwykle cieszą się dobrym zdrowiem, jednak powinny uważać na dietę. Ich wątrobie nie służy przejadanie się. Do tych części ciała, o które powinny bardziej zadbać należą także nogi.

Nerwica, depresja, choroby psychiczne - niestety często bywa, że Koziorożec musi się z nimi mierzyć. Nie omijają go także choroby zębów, w tym podatność na próchnicę.

Koziorożce często się przeziębiają, zwłaszcza jesienią i zimą, a także miewają problemy z kruchością kości. Osteoporoza i reumatyzm to choroby, które mogą wystąpić.

Osoby spod znaku Wodnika są narażone na choroby żył. Ryzyko wystąpienia żylaków wzrasta, jeśli Wodnik ma w bliskiej rodzinie osoby z nadciśnieniem.

U Wodnika częstą dolegliwością bywają obrzęki nóg, opuchlizny, jest także podatny na skręcenia stawów. Nie omijają go także choroby neurologiczne.

Ryby mają wyjątkową podatność na depresję i różne choroby psychiczne. Często miewają problemy z układem krążenia.

Osoby spod tego znaku łatwiej niż inne ulegają uzależnieniom od alkoholu, leków i narkotyków.

