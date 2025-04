Sprawdź miłosny horoskop dla swojego znaku zodiaku:



Baran (21.03 - 20.04)

Byk (21.04 - 22.05)

Bliźnięta (23.05 - 21.06)

Rak (22.06 - 22.07)

Lew (23.07 - 23.08)

Panna (24.08 - 22.09)

Waga (23.09 - 22.10)

Skorpion (23.20 - 22.11)

Strzelec (22.11 - 21.12)

Koziorożec (22.12 - 19.01)

Wodnik (20.01 - 18.02)

Ryby (19.02 - 20.03)

BARAN (21.03–20.04)



Bywasz szorstka, ale marzysz o romantycznej miłości. Potrafisz być gorąca. Twój związek opiera się na szczerości – nie znosisz gierek.

Jesteś w stałym związku? Miejsce, w którym będziesz spędzać urlop może wzniecić między wami ogień lub ostudzić uczucia. Zadbajcie więc o intymną atmosferę. Tego lata docenisz własną sypialnię, zwłaszcza jeśli zrobisz w niej małe przemeblowanie lub remont. Po wakacyjnych wojażach we własnym łóżku będzie wam jak w niebie. W II połowie lipca szykuje się impreza. Ty zabłyśniesz, a on poczuje ukłucie zazdrości. Hmm... i bardzo dobrze!

Jesteś singielką? Jest ci dobrze samej, ale czujesz, że we dwoje byłoby jeszcze lepiej? Tego lata masz szansę spotkać kogoś dla siebie. W lipcu

jedź na wycieczkę albo warsztaty, które łączą ludzi o podobnych zainteresowaniach. W sierpniu częściej chodź na boisko lub basen. Mężczyzna, który początkowo będzie działał ci na nerwy, wkrótce może okazać się tym jedynym.

Byk (21.04 - 21.05)

Opiekujesz się tym, kogo kochasz. Umiesz zadbać, by miłosne spotkania miały romantyczny klimat. Oczekujesz wierności i życia w dostatku.

Jesteś w stałym związku? Wreszcie spełnią się wasze marzenia. 25-27 lipca i 17-19 sierpnia czeka was wielka radość. Może będzie to jakiś duży zakup lub cudowny, wspólny wyjazd? Wasza miłość potrzebuje odrobiny luksusu, oprawy w stylu glamour. Może zatem warto „szarpnąć się” na drogą wycieczkę lub spa pod palmami? Dobrze zabawicie się także na plenerowych imprezach artystycznych.

Jesteś singielką? Pierwsza połowa lipca to dobry czas, by związać się z kimś na stałe. Rozejrzyj się wśród znajomych. Może zauważysz kogoś, kto tak jak ty marzy o stałym związku... W sierpniu rzucisz się w wir romansów! Uważaj – nowy znajomy może posłużyć się tobą, aby zagrać na nosie innej kobiecie lub po prostu się zabawić. Błyszcz, skupiaj na sobie uwagę i korzystaj z pięknej pogody.

Bliźnięta (22.05-21.06)

Związek bez przyjaźni dla ciebie nie istnieje. Partner musi się o ciebie starać. Jeśli tego nie robi, potrafisz obudzić w nim ducha rywalizacji.

Jesteś w stałym związku? Na początku lata warto wyjechać z przyjaciółmi i odpocząć od partnera. W II połowie lipca zatęsknicie za sobą. Najlepiej poczujesz się z rodziną, na łonie natury. Miłość w plenerze będzie miała niezapomniany smak i ożywi wasz związek. W I połowie sierpnia na horyzoncie pojawi się ktoś, kto zmusi cię do zdawania egzaminu z wierności wobec stałego partnera. Powodzenia!

Jesteś singielką? Do połowy lipca, za sprawą Wenus, wszystkie oczy zwrócone będą na ciebie. Będziesz seksapilem, wdziękiem, elokwencją i poczuciem humoru. Z łatwością zauroczysz kogoś z grona znajomych albo mężczyznę przypadkowo poznanego w kawiarni, klubie czy na imprezie. Wiele okazji do zawarcia znajomości będzie także w I połowie sierpnia – tym razem na wyjeździe.

Rak (22.06-22.07)

Związek to sens twojego życia. Jesteś gotowa na poświęcenia, ale do czasu. Nikt tak mocno jak ty nie potrafi kochać, ale i zaleźć za skórę.

Jesteś w stałym związku? Czekają cię wspaniałe chwile z rodziną i ukochanym. Nadszedł dobry moment na zmiany, np. założenie lub powiększenie rodziny. To, czego oboje pragniecie, ma szansę się ziścić (zwłaszcza 8-10 i w III dekadzie lipca). Przekonasz się, że to, co w życiu najważniejsze, można zdobyć bez pieniędzy... Ktoś z przyjaciół sprawi, że ty i mąż staniecie się dla siebie bardziej atrakcyjni.

Jesteś singielką? Za sprawą Jowisza poczujesz się bardziej pewna siebie. Zamiast czekać w kącie, aż cię znajdą, zrobisz pierwszy krok w kierunku osoby, która cię interesuje. Może wreszcie zauważysz kogoś, kogo dobrze znasz, ale do tej pory nie doceniałaś? Z mężczyzną poznanym w lipcu masz szansę stworzyć trwały związek. Znajomości zawarte w sierpniu będą cudowne, namiętne i romantyczne, ale – niestety – nietrwałe.

Lew (23.07-22.08)

Potrzebujesz adoracji. Potrafisz być namiętna, gdy czujesz się kochana. Masz duże wymagania, nie stracisz głowy dla przeciętnego mężczyzny.

Jesteś w stałym związku? Uwolnicie się od problemu, który odbierał wam radość życia. To doskonały moment, by wyjechać na wakacje i poszukać dawnej namiętności, która ostatnio gdzieś się zagubiła. Wybierając miejsce na urlop nie rezygnuj ze swoich pragnień. Najbliższy rok będzie udany pod względem finansowym. Wasz budżet na pewno udźwignie większe wakacyjne wydatki!

Jesteś singielką? Przed tobą niezwykłe lato! Atrakcyjnie zapowiada się zwłaszcza okres od połowy lipca. Rozwiniesz skrzydła, nabierzesz rozpędu i... możesz polecieć bardzo daleko! Możliwe, że twoja miłość będzie mówić w obcym języku. To nie będzie przeszkodą, bo najważniejsze wydarzy się między słowami. 25-27 lipca i 17-19 sierpnia nastaną dobre dni, by związać się z kimś na stałe.

Panna (23.08-22.09)

Jesteś opanowana, wierna, rozsądna. Dbasz o żołądek, garderobę i karierę partnera. Ale w łóżku inicjatywa należy do niego!

Jesteś w stałym związku? Druga połowa lipca sprzyja odpoczynkowi w rodzinnym gronie. Z dala od codziennych trosk odnajdziesz więź z partnerem. Wyjeżdżając z dziećmi wybierzcie taką opcję, która pozwoli wam trochę od nich odetchnąć, nacieszyć sobą. Inny pomysł to urlop w uzdrowisku, gdzie specjaliści zajmą się twoim zdrowiem i urodą. Lepszy kontakt z własnym ciałem pozwoli ci bardziej cieszyć się seksem.

Jesteś singielką? Nie chodzi o to, żebyś podrywała mężczyzn jak popadnie, ale nie zachowuj się jak mniszka! Bądź sobą, nie cenzuruj uczuć. Masz ochotę flirtować? Zrób to! W I połowie lipca i sierpnia miłość życia możesz spotkać w miejscach, gdzie jest dużo ludzi, np. na imprezie, festiwalu, zjeździe.

W II połowie lipca i sierpnia miłości szukaj na górskim szlaku, łódce lub kursie jogi.

Waga (23.09-22.10)

Jesteś lubiana, wyróżniasz się w towarzystwie. Twój ukochany ma powody do zazdrości... Nie lubisz kłótni, potrafisz znaleźć sposób, by go ugłaskać.

Jesteś w stałym związku? Obrączka na palcu nie wykluczy cię z życia towarzyskiego. W I połowie lipca widać wokół ciebie tłum ludzi obojga płci. Czeka was dobra zabawa! Środek lata zarezerwuj dla rodziny i partnera. Możesz wpaść na pomysł zrobienia remontu, skoro dom stoi pusty... Rozgardiasz podziała na waszą wyobraźnię erotyczną. Odkryjecie lepsze miejsca na miłość niż sypialnia.

Jesteś singielką? Wolny stan już ci się znudził? Największe szanse na nową znajomość masz w I połowie lipca i w II połowie sierpnia. W lipcu ty wykażesz inicjatywę i sprawisz, że się umówicie. On zakocha się patrząc, jak się ruszasz, tańczysz, pływasz, ćwiczysz. Zachwyci go twoje zaangażowanie w rozwój pasji.

W sierpniu ciągnąć cię będzie do facetów pachnących sukcesem. 17-18 ktoś właśnie taki pojawi się na horyzoncie.

Skorpion (23.10-22.11)

Nie uznajesz półśrodków: romansów i niezobowiązujących znajomości. Zatracasz się w miłości i tego wymagasz od partnera. Nie wybaczasz zdrady.

Jesteś w stałym związku? Marzysz o spokoju z dala od tłumów? Już teraz zabierz bliskich do leśniczówki lub chaty nad jeziorem. Uda się wspólny wyjazd z zaprzyjaźnioną rodziną. Sierpień minie na najwyższych obrotach. Za sprawą Marsa rzucisz się w wir pracy. W natłoku spraw zabraknie czasu na miłość, ale w II połowie sierpnia przeżyjecie niezwykłe chwile we dwoje. Wydarzy się coś, co będzie waszą słodką tajemnicą...

Jesteś singielką? Te wakacje mogą być przełomowe dla twoich relacji damsko-męskich. Dotychczasowy kumpel może zmienić status na ukochanego albo przeciwnie – zerwiesz znajomość, która dobrze się zapowiadała. Burzliwy będzie zwłaszcza sierpień – nie działaj pochopnie, bo potem będziesz żałować. W sierpniu zaiskrzy między tobą a kimś, z kim pracujesz lub z kim łączą cię wspólne zainteresowania i cele.

Strzelec (23.11-21.12)

Chcesz być noszona na rękach. Ale potrzebujesz też pikanterii. Zdarza ci się sprowokować kłótnię, żeby potem namiętnie się pogodzić.

Jesteś w stałym związku? Cenisz pewność i poczucie bezpieczeństwa, jakie daje małżeństwo, ale tęsknisz do wolności...

Zobowiązania przestaną ci ciążyć, jeśli uda ci się choć na parę wyrwać się z domu albo przeorganizować życie tak, by mieć czas dla siebie. Postaraj się wyjechać z mężem w nowe miejsce, zerwijcie z rutyną. Dobry czas na zmiany nastąpi pod koniec lipca, około 10 sierpnia i w jego III dekadzie.

Jesteś singielką? Od połowy lipca masz szansę poznać kogoś, z kim będziesz nadawać na tych samych falach. Zgracie się nie tylko w łóżku, ale i w biznesie. Swego wybranka szukaj na festiwalach, koncertach, pokazach teatralnych i filmowych. W sierpniu zadbaj o relacje z otoczeniem. Korzystaj z zaproszeń, pielęgnuj przyjaźnie. Do znajomości zawartych w tym okresie podchodź jednak z dystansem. Niech czas pokaże, ile są warte.

Koziorożec (22.12-20.01)

Twój związek działa jak przedsiębiorstwo. Łączą was obowiązki i interesy. Ale gdy czujesz się bezpiecznie, okazujesz się namiętną kochanką.

Jesteś w stałym związku? Czeka cię lato pełne radości. Rodzinne wakacje zaplanuj na I połowę lipca. Potem Jowisz przypomni ci klimaty z czasów przedmałżeńskich. Poczujesz się piękna, młoda, zmienisz styl na nowocześniejszy. Dowartościują cię męskie spojrzenia. Twój partner też spojrzy na ciebie inaczej. Zdecydujcie się na wyjazd all inclusive – gdy ktoś zdejmie z ciebie codzienne obowiązki, wasza miłość odżyje.

Jesteś singielką? W lipcu poczujesz się jak królowa. A to za sprawą otoczenia – pałacu, ogrodu lub luksusowego hotelu – i mężczyzny, którego tam spotkasz. W sierpniu nastąpi chwilowy spadek nastroju... Humor poprawi ci wyjście na wernisaż, premierę lub wesele. Twój uśmiech zadziała na mężczyzn jak magnes. W ich spojrzeniach ujrzysz zachwyt. Czego więcej trzeba, by poprawić sobie samopoczucie?

Wodnik (21.01-19.02)

Cenisz sobie niezależność. Jeśli wejdziesz w związek, to tylko taki, który opiera się na partnerstwie. Seks jest istotny, ale przyjaźń – ważniejsza.

Jesteś w stałym związku? Połączenie zdrowego rozsądku z odrobiną szaleństwa to najlepsza recepta na udany urlop. Powinno się udać, bo niecodzienne, odważne pomysły realizowane z kalendarzem i kalkulatorem w ręku to twoja specjalność! Wakacje na rowerze, spływ barką po rzekach Europy, spacer po chińskim murze – to coś dla was! Miłość najbardziej będzie wam smakować 6-8 i 25-27 lipca oraz 8-9 i 17-19 sierpnia.

Jesteś singielką? Ktoś będzie nalegał, byś podjęła trudną decyzję. Poczujesz, że twoja wolność jest zagrożona. Pamiętaj, że gdy coś tracisz, jednocześnie coś zyskujesz... Do ważnych rozstrzygnięć może dojść około 10 sierpnia. W lipcu miłości szukaj nad morzem, jeziorem lub na spływie kajakowym, w sierpniu – tam, gdzie wiele się dzieje, np. na tłumnych imprezach.

Ryby (20.02-20.03)

Jesteś niepoprawną romantyczką. Marzy ci się komunia serc, ciał i dusz. Lubisz poświęcać się dla innych, zapominając – niestety – o sobie.

Jesteś w stałym związku? Szczęście to stan duszy niezależny od miejsca, w którym przebywasz. Tego lata zrozumiesz, co znaczy żyć w harmonii ze światem. Może stanie się tak dlatego, że przy twoim boku jest ktoś, kogo darzysz wyjątkowym uczuciem? Najważniejsze, byście mieli czas tylko dla siebie, aby wokół było słychać szum wody i śpiew ptaków, a nie hałas samochodów.

Jesteś singielką? Nie chcesz zalegalizować nieformalnego związku... A tymczasem tego lata będzie wiele dobrych dat na złożenie małżeńskiej przysięgi (np. koniec czerwca, 9-10 lipca, 16-17 sierpnia). Jeśli szukasz swojego księcia, rusz się dalej od domu. Sam nie zapuka do twoich drzwi! Unikaj facetów, którzy dużo mówią o sobie, lansują się, a gdy ty zabierasz głos, mają nieobecny wzrok. Dobrze ci będzie tylko z kimś, kto potrafi słuchać i umie się bawić.

Astrolog Elżbieta Bazgier/Poradnik Domowy