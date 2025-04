Spis treści:

Już po przyjściu na świat mały Baranek stawia na nogi całą porodówkę. Później również będzie się starał ze wszystkich sił, by nikt nie przeoczył jego obecności. Gdy tylko mały zdobywca nauczy się chodzić, cała rodzina musi mieć oczy dookoła głowy.

Skłonność do ryzyka i sprawność fizyczna małego Barana sprawiają, że nie ma dla niego płotu nie do przeskoczenia czy drzewa, na które nie można się wspiąć... Nieuniknionym skutkiem tego będą oczywiście siniaki i stłuczenia, a także płacz i krzyki.

Baranek jest świetnym trenerem domowym dla rodziców, do których szybko dociera, że jeśli chcą, by dziecko wieczorem zasnęło, muszą pozwolić mu się wyszaleć w ciągu dnia. Najlepiej na dworze, ponieważ tam najłatwiej będzie dać mu upust niespożytej energii.

Mały Byczek to rozkoszny, nieco ospały bobas. Jest przyjazny, pogodny i zadowolony z życia pod warunkiem, że racja pokarmu odpowiada jego wymogom (Byki to małe łakomczuchy), a mama nie skąpi mu czułości i pieszczot.

Okres spokoju mija jednak bezpowrotnie, gdy maluch spod znaku Byka wkracza w fazę buntu i oporu. Zaczyna wtedy ujawniać swoją rogatą naturę i wystawiać cierpliwość rodziców na niejedną próbę. Aby przetrwać ten trudny okres należy zachęcać Byczka do aktywności fizycznej (zwykle lubi polegiwać na kanapie), organizować mu twórcze zajęcia (Byki często mają uzdolnienia artystyczne) albo pozwolić na założenie własnego mini-ogródka, bo już od małego ma dobrą rękę do kwiatów.

Już od małego Bliźniak wykazuje się niezwykłą ciekawością świata. Chęć eksplorowania otoczenia jest u niego tak wielka, że szybciej niż inne dzieci uczy się chodzić i mówić. Gdy tylko posiądzie tę drugą umiejętność, rodzice mogą pozbyć się radia i telewizora. Małe Bliźnię gada na okrągło i ciągle zadaje pytanie: "Dlaczego?" (lepiej więc zawczasu zaopatrzyć się w dziecięce encyklopedie z różnych dziedzin).

Jest przy tym bardzo towarzyskie, więc gdy rodzice mają już dość słuchania jego opowieści, dobrym wyjściem jest zaproszenie rówieśników, z którymi może się bawić. A jeśli już mowa o zabawie: tak jak Baran musi się wyżyć fizycznie, tak samo Bliźniak potrzebuje stymulacji intelektualnej. Bardzo lubi wszelkiego rodzaju gry słowne i pamięciowe, a także przebieranki, w których może wykazać się talentem aktorskim.

Mały człowieczek spod znaku Raka potrzebuje niezwykle dużo uwagi i czułości. Szczególna rola przypada przy tym mamie. U rąbka jej spódnicy wiele Raków wisi bardzo długo, często nawet po przekroczeniu wieku średniego (większość maminsynków wywodzi się właśnie spod tego znaku).

To wrażliwe, delikatne i obdarzone wyobraźnią dziecko nade wszystko potrzebuje rytuałów, które zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa. Bardzo lubi wszelkiego rodzaju święta i rodzinne tradycje, często interesuje się przeszłością, dlatego wielkim szczęściem dla małego Raka będą dziadkowie, którzy podzielą się z nim różnymi opowieściami ze swojego życia. Z uwagi na to, że Raczek ma tendencje do zamartwiania się i zamykania w sobie, trzeba z nim dużo rozmawiać, by podzielił się swoimi problemami.

Wraz z pojawieniem się Lwa-juniora życie rodzinne bardzo się zmienia. Małe Lwiątko jest pewne siebie i ma donośny głos, więc od pierwszych dni życia komunikuje swoje potrzeby za pomocą głośnego ryku. Gdy tylko Jego Wysokość nauczy się mówić, ciągle będzie powtarzać: "Ja chcę". Dlatego rodzice muszą nieco utemperować jego dyktatorskie zapędy i uczyć go empatii oraz szacunku dla uczuć innych ludzi (łatwiej to zrobić, jeśli mały Lew ma rodzeństwo).

Dzieci Lwy muszą wiedzieć, że są wyjątkowe i kochane, ale też rozumieć, że nie mogą cały czas stać w świetle reflektorów, a inni też muszą dostać swoją szansę, by zabłysnąć. Lwy zazwyczaj są bardzo kreatywne, dlatego warto pomóc dziecku odnaleźć jego talenty. Lwiątko zwykle uwielbia stać na scenie, można więc zapisać je do kółka teatralnego albo chociaż kupić mu domowy zestaw karaoke (a sobie zatyczki do uszu).

Dla rodziców, którym brak stalowych nerwów dziecko spod znaku Panny jest wygraną na loterii. Miłe, grzeczne i kochane, z niezwykłym zamiłowaniem do porządku. Małej Panny nie trzeba namawiać, by posprzątała zabawki, nie tylko chętnie to zrobi, ale też jeszcze pomoże mamie. Panna uwielbia, gdy wszystko leży na swoim miejscu, a dzień przebiega zgodnie z planem. Potrafi godzinami układać skomplikowane budowle z klocków albo majsterkować.

Rodzice powinni zachęcać malucha spod tego znaku do częstszych zabaw na świeżym powietrzu i uczyć go spontaniczności. Jedną z cech Panny jest nieśmiałość, tak więc dziecko spod tego znaku powinno być łagodnie zachęcane do przebywania z innymi dziećmi zamiast spędzać większość czasu samotnie.

Mała Waga jest czarująca, grzeczna i kochana. Dzieci spod tego znaku zwykle są bardzo urodziwe i pełne wdzięku, więc zwykle wzbudzają zachwyt bliższego i dalszego otoczenia. Potrafią to wykorzystywać i... sprytnie manipulują dorosłymi. Nie stosują przy tym donośnego ryku jak Lew czy Byczego uporu. Po prostu wskazują palcem, czego pragną i uśmiechają się przy tym rozbrajająco wiedząc, że i tak osiągną swój cel.

Ich słabą stroną jest podejmowanie decyzji, co widać od małego już przy ubieraniu. Tylko mała Waga potrafi przez godzinę zastanawiać się, w co się dzisiaj ubierze i absolutnie nie pójdzie do przedszkola jeśli kolor rajstopek nie będzie harmonizował z kolorem sukienki. Aby zaoszczędzić sobie nerwów, warto dawać małej Wadze tylko dwie możliwości wyboru (wolisz bluzeczkę żółtą czy czerwoną?).

Dobrze jest też pokazywać jej, że życie nie składa się tylko z przyjemności, ale też z obowiązków. Waga uwielbia leżeć, pachnieć i wyglądać, więc rodzice dyplomatycznie muszą uświadomić jej, że istnieje też coś takiego jak proza życia. Absolutnie nie wolno jednak podnosić przy tym głosu, gdyż Wagi nie znoszą krzyku i harmideru.

Już od małego dziecka u Skorpiona wyraźnie odznaczają się typowe dla jego znaku cechy charakteru: zdecydowanie i badawczość. Mały eksperymentator jest dzieckiem bardzo dociekliwym i z wielką pasją podąża śladem wszelkich tajemnic. Z uwagi na to rodzice powinni wstawić w bezpieczne miejsce wszelkie środki czyszczące, buteleczki z perfumami i podobne rzeczy, które Skorpionek miałby ochotę "zbadać".

Poza tym trzeba go pilnować, aby nie wdawał się w niebezpieczne zabawy, gdyż chęć przeżywania mocnych wrażeń częściej niż inne dzieci zaprowadzi go do zapomnianych bunkrów czy na tory kolejowe... Dobrze jest też uczyć dziecko dyplomacji, łagodności i otwartości, ponieważ jego kontakty z rówieśnikami nie zawsze układają się harmonijnie.

Gdy w rodzinie pojawia się mały Strzelec, określenie "nuda" czy "spokój" przechodzą do słownika wyrazów obcych. To mały wiercipięta, którego wszędzie pełno. Uwielbia podróżować, więc może mu nagle przyjść do głowy, że pakuje się i wyrusza w podróż dookoła świata.

Maluch spod tego znaku jest ufnym optymistą, bez kozery zaczepia obcych ludzi i chce się z nimi zaprzyjaźniać, dlatego rodzice muszą nieco pohamować jego entuzjastyczne nastawienie do świata i uczyć go ostrożności, a także dyplomacji. Strzelec najpierw mówi, a potem myśli, więc może z rozbrajającą szczerością zakomunikować cioci, że "grubo wygląda w tej sukience".

Podobnie jak w przypadku znaku Bliźniąt jednym z ulubionych pytań dziecka spod znaku Strzelca jest "Dlaczego?". Mały Łucznik oczekuje jednak, że dorośli będą udzielać mu sensownych odpowiedzi. Mimo niespożytej energii do życia i pozornej beztroski, ma naturę filozofa może nie raz zaskoczyć rodziców jakimś egzystencjalnym pytaniem.

Maluch spod tego znaku sprawia niezwykle poważne wrażenie. Jest grzeczny, obowiązkowy, bardzo poukładany, trochę taki "stary maleńki". Mały Koziorożec rzadziej się śmieje i nie jest tak skory do zabawy i żartów, jak np. Baran czy Strzelec.

Towarzystwo rówieśników często go nudzi i woli przebywać wśród dorosłych. Od małego dąży do niezależności i samodzielności. Nawet jeśli coś sprawia mu trudność, będzie z podziwu godną konsekwencją dążył do celu, by wreszcie móc powiedzieć: "Ja sam to zrobiłem". Zadaniem rodziców jest pokazywanie małemu Koziorożcowi jasnych stron życia i zachęcanie go do beztroskiej zabawy oraz okazywania uczuć.

Gdy po raz pierwszy spojrzy się na małego Wodnika, od razu widać, że to indywidualista. Niektóre dzieci spod tego znaku są niezwykle grzeczne, przesypiają całą noc i nie grymaszą przy jedzeniu, podczas gdy inne wywracają rodzinny harmonogram do góry nogami.

Wodnik jest rewolucjonistą – co przejawia się w oryginalnych strojach (może np. stwierdzić, że chce wyjść na ulicę w stroju Batmana) czy podejściu do jedzenia (np. będzie chciał zjeść lody na śniadanie). Uwielbia fantasy i science fiction, dlatego rodzice muszą pilnować, by nie utonął w świecie gier komputerowych i od czasu do czasu zszedł na ziemię. Wychowując małego Wodnika trzeba pamiętać o poszanowaniu jego indywidualności. Powiedzenie mu: "Zrób to, bo ja tak każę", to najgorsza strategia. Wodnik zrobi to, o co się go poprosi, ale jeśli prośba zostanie poparta sensownymi argumentami.

Rybka jest urocza, grzeczna, kochana i podobnie jak Rak bardzo potrzebuje czułości. Dziecko spod znaku Ryb jest też niezwykle wrażliwe na cudzą krzywdę – zawsze pomoże komuś słabszemu od siebie, znosi do domu ptaszki z połamanymi skrzydłami i dokarmia bezdomne zwierzęta.

Ma niezwykle bujną wyobraźnię i uwielbia oddawać się marzeniom: żyje w świecie zamieszkiwanym przez elfy i wróżki i wierzy w to, że one naprawdę istnieją. Trzeba zadbać o to, by dziecko nauczyło się łączyć świat marzeń i wyobraźni z rzeczywistością, ale też potrafiło odróżniać jedno od drugiego. Obowiązkowość nie jest najmocniejszą stroną Ryb, dlatego trzeba je dyplomatycznie dopingować do działania. Warto też wspierać dziecko spod tego znaku w rozwijaniu jego artystycznych talentów.