fot. Fotolia

Reklama

Charakter Os i Pszczół

1-15 listopada – Osa

16-26 listopada – Pszczoła

27-30 listopada – Szerszeń

Delikatne i kobiece, takie są właśnie Osy. Osy bardzo łatwo zranić, dlatego też, jeżeli partnerowi naprawdę zależy na uczuciu Osy, powinien uważać na każde słowo i zachowanie.

Obrażoną Osę bardzo trudno przeprosić. W tej kwestii są niezwykle uparte. Te delikatne kobietki otacza nieustannie grono adoratorów, wśród których znajdują się i ci, których one uwielbiają i ci, których Osy uważają za swoich naturalnych wrogów. Najlepszym partnerem dla kobiety, urodzonej w listopadzie, jest mężczyzna delikatny i pewny siebie, w ramionach którego Osa będzie mogła się schronić, by przetrwać najgroźniejsze burze.

Zobacz także: Jaką kobietą jesteś według numerologii?

Reklama

Horoskop dla Os/Pszczół/Szerszeni na rok 2016

W przeciwieństwie do poprzedniego roku, 2016 będzie bardzo intensywnym rokiem. Zodiakalne Osy/Pszczoły/Szerszenie czeka dużo zmian. Pierwsza z nich będzie dotyczyć pracy. Osy/Pszczoły/Szerszenie będą mogły ją zmienić i większość z nich się na to zdecyduje, co wyjdzie im na dobre. Te, które zostaną w dotychczasowym miejscu pracy, będą przez cały rok się męczyć i żałować, że nie przyjęły propozycji pracy w innej firmie.

Kolejna zmiana będzie dotyczyć partnera, ale tylko w przypadku, jeśli Osa/Pszczoła/Szerszeń jest w związku krótszym niż pół roku.

2016 rok to idealny rok na podejmowanie nowych wyzwań. Jeśli kobiety urodzone w listopadzie marzyły o jakimś kursie albo studiach podyplomowych, powinny w końcu się na to zdecydować. Z pewnością w kolejnych latach, bardzo im się to przyda.

Dla Os/Pszczół/Szerszeni 2016 będzie rokiem bardzo intensywnym, ale nie można w tym czasie skupiać się wyłącznie na sobie. Warto przynajmniej od czasu do czasu się zatrzymać i spędzić trochę czasu z najbliższymi.

Polecamy: Horoskop urodzinowy - Listopad