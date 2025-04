fot. Fotolia

Reklama

Charakter Biedronki

1-28 czerwca – Biedronka

29-30 czerwca – Mucha hiszpańska

Kobiety, które urodziły się w czerwcu, słyną ze swojej delikatności i wrażliwości. Biedronki i Muchy hiszpańskie nie są może wytrawnymi flirciarami, ale bez problemu potrafią usidlić upatrzonego mężczyznę. Podczas gdy jemu zdaje się, że zdobywa serce kobiety, ta snuje wokół niego swoją nic. Mało która kobieta potrafi tak jak ona odczytywać myśli swojego partnera. A to może okazać się kluczem do sukcesu dla wspaniałego związku.

Główną wadą Biedronek i Much hiszpańskich jest to, że nie zawsze potrafią dochować wierności swemu ukochanemu. Ten, by je zatrzymać przy sobie, powinien ciągle dbać o swoją partnerkę, obsypywać ją prezentami lub zabierać, od czasu do czasu, na niesamowite wypady za miasto. Trochę namiętności i eksperymentów na pewno pobudzi jej serce.

Polecamy: Jaką kobietą jesteś według numerologii?

Reklama

Horoskop wenezuelski na 2016 rok dla Biedronki

Rok 2016 będzie rokiem trudnych decyzji. Jeśli Biedronki duszą się w swoim dotychczasowym związku albo widzą, że miłość jest tylko z ich strony, warto się zastanowić, czy przeciąganie takiego związku o kilka kolejnych miesięcy nie jest marnowaniem czasu. Czy nie byłoby lepiej uwolnić się od tego, co do końca nam nie odpowiada, niż oszukiwać się i tracić czas na coś, co i tak prędzej czy później się rozpadnie. Nie warto również się bać samotności, bo takie okresy w życiu również są potrzebne. Warto czasem pobyć sam na sam ze sobą i przemyśleć, co jest dla nas naprawdę ważne.

W pracy otrzymasz propozycję, ale długo będziesz się zastanawiać zanim podejmiesz jakąś decyzję.

Jeśli chodzi o zdrowie, to Biedronki nie powinny lekceważyć pierwszych symptomów choroby, bo może okazać się poważniejsza niż nam się wydaje.

Zobacz także: Horoskop urodzinowy - Czerwiec