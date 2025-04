1 SIERPIEŃ

Twój dom przypomina arkę Noego. Masz wszystkiego po jednej parze z każdego gatunku. Wprawdzie Noe trzymał żywe zwierzęta, a ty kolekcjonujesz skóry zdarte ze zwierząt zabitych, albo też imitacje owych skór, wyprodukowane z syntetycznych tworzyw i odpowiednio spreparowane w zakładach przemysłu obuwniczego... Krótko mówiąc, magazynujesz hurtowe ilości butów, różnych rozmiarów i fasonów, które kupujesz nałogowo. To twoja wrodzona mania. Na szczęście jedyna i w sumie nieszkodliwa.

2 SIERPIEŃ

Prawdopodobnie w poprzednim życiu byłeś bluszczem. Na obecne wcielenie przeniosłeś swoją naturalną skłonność do uczepiania się. O ile twój roślinny odpowiednik zwykle jest uczepiony płotu lub altany, o tyle ty uczepiasz się własnych pomysłów i uparcie przy nich tkwisz, choćby były równie absurdalne, jak na przykład państwowa machina urzędnicza w naszym kraju. Najczęściej jednak takie nie są, więc twój upór zdecydowanie ci się opłaca.

3 SIERPIEŃ

Jako osobnik urodzony trzeciego dnia ósmego miesiąca, stanowisz jaskrawy kontrast wobec wszystkich osobników urodzonych trzeciego miesiąca ósmego dnia. Oni – niezależnie od płci – są mentalnymi kobietami, ty zaś – także niezależnie od płci – jesteś mentalnym mężczyzną. Posiadasz wszelkie typowe cechy, jakie standardowo przypisuje się rodzajowi męskiemu. Byłoby zatem bardzo wskazane, gdybyś kandydatów na współmałżonka szukał właśnie wśród ludzi z 8 marca. Nawet gdybyś z tego grona wybrał kogoś twojej płci – i tak będzie to związek heteroseksualny, przynajmniej mentalnie.

4 SIERPIEŃ

Jesteś niezwykle elastyczny. Do każdej sytuacji umiesz doskonale się przystosować. Wszędzie czujesz się na właściwym miejscu i we właściwym czasie. Mógłbyś jednego dnia być królem, a następnego żebrakiem i w obu rolach poradziłbyś sobie równie dobrze. Dla takich jak ty droga do politycznej kariery stoi otworem. W każdej partii będziesz mile widziany, bo potrafisz być prawicowy dla prawicowych, lewicowy dla lewicowych, centrowy dla centrowych, populistyczny dla populistycznych, itd.

5 SIERPIEŃ

Jesteś sybarytą. Twoje życie upływa na korzystaniu z wszelkich dostępnych ci przyjemności i na unikaniu wszelkich ewentualnych nieprzyjemności. Nawet kiedy pracujesz, robisz to tak, żeby się nie napracować. Jednak i tak całą robotę wykonujesz perfekcyjnie, tylko starasz przy tym się nie męczyć. Każda twoja praca jest wydajna i efektowna, ale nie wyczerpująca. Mitologiczny Syzyf na pewno by ci zazdrościł – z jego pracą ponoć było dokładnie odwrotnie.

6 SIERPIEŃ

Z pewnością dyplomacja nie należy do twoich najmocniejszych stron. W porównaniu z tobą przysłowiowy słoń w składzie porcelany mógłby uchodzić za uosobienie zręczności i delikatności. Niektórzy zarzucają ci rozmyślną złośliwość, ale ty jesteś tylko zbyt naturalny i prostolinijny, aby bawić się w dyplomatyczne gierki. Lepiej nie staraj się o posadę ambasadora, o ile nie chcesz uwikłać kraju w jakiś konflikt międzynarodowy. Do tego czasem wystarczy jedno niestosowne słowo lub jeden niestosowny gest. A twoje słowa i gesty rzadko bywają stosowne.

7 SIERPIEŃ

Posiadasz właściwości talizmanu, przynosisz innym szczęście. Może się zdarzyć, że zupełnie obcy ci człowiek, którego przypadkowo spotkasz na ulicy, nagle ogromnie się wzbogaci. I to dosłownie w ciągu tej jednej krótkiej chwili, kiedy ty koło niego przechodziłeś. Inna sprawa, że przy okazji tobie gdzieś zawieruszy się portfel z miesięczną wypłatą, z którą akurat wracałeś z banku do domu, niefrasobliwie trzymając ją w otwartej kieszeni.

8 SIERPIEŃ

Jesteś czerwony. Nie oznacza to wcale, iż jesteś Indianinem lub komunistą. Skoro o kimś, kto na czymś się nie zna, mówi się, że jest w tym zielony, to dla kontrastu kogoś, kto się zna, można nazwać czerwonym. A ty znasz się dosłownie na wszystkim. Nie ma dziedziny, w której nie byłbyś ekspertem. Szkoda tylko, że twoja wiedza ma charakter czysto teoretyczny. Gdy przychodzi do zastosowania jej w praktyce, zwykle się okazuje, że właściwie nie potrafisz nic.

9 SIERPIEŃ

Jesteś chodzącym znakiem zapytania. Jeśli rzeczywiście kto pyta, ten nie błądzi, jak głosi popularne przysłowie, to ty na pewno nigdy nie zbłądzisz. Nadawałbyś się na

dziennikarza, bo przecież wykonywanie tego zawodu polega na stawianiu pytań. Jednak raczej pomyśl o dziennikarstwie telewizyjnym lub radiowym. Pracę w gazecie sobie odpuść, gdyż jedynymi błędami, jakie popełniasz są błędy ortograficzne, gramatyczne i interpunkcyjne.

10 SIERPIEŃ

Jesteś człowiekiem pokojowym. Najchętniej w ogóle nie opuszczałbyś pokoju. Jeśli czasami z niego się ruszasz, to tylko po to, żeby iść do kuchni albo do łazienki. Niekiedy zdarza ci się też wyjść na korytarz lub nawet do ogrodu. Ale na drugą stronę płotu przedostajesz się jedynie w razie absolutnej konieczności. Aktywność fizyczna nie jest twoim żywiołem.

Za to intelektualnie jesteś wyjątkowo aktywny. Twój umysł działa tak intensywnie i wydajnie, że efekty jego pracy w ciągu jednej godziny są porównywalne z efektami

pracy, jaką przez całą dobę może wykonać jakiś przeciętny umysł.

11 SIERPIEŃ

Wyznajesz zasadę, że lepsze jest wrogiem dobrego, a dobre wrogiem lepszego. Gdy masz dobrą pracę, rzucasz ją, by znaleźć lepszą. Gdy lepszej nie znajdujesz, musisz zadowolić się jakąkolwiek. Gdy jakakolwiek ci nie odpowiada, pozostaje ci zasiłek dla bezrobotnych, zapomoga z opieki społecznej lub jałmużna, wyżebrana od przechodniów na ulicy. Sam zdecydujesz, co z tego jest złe, a co jeszcze gorsze i przekonasz się, czy gorsze jest wrogiem złego, albo złe wrogiem gorszego.

12 SIERPIEŃ

Niektórzy twoi znajomi uważają cię za skończony ideał i w pewnym sensie mają rację. Natura obdarzyła cię specjalną (niewyjaśnioną medycznie) odpornością na wszelkie nałogi. Dzięki temu jesteś od nich całkowicie wolny, co w dzisiejszych czasach stanowi zaletę rzadką i niezwykle cenną. Nie pijesz alkoholu, nie palisz papierosów, nie bierzesz narkotyków, nie uzależniasz się od Internetu ani od telewizji, nie dopada cię pracoholizm, nie cierpisz na erotomanię... To co ty właściwie robisz przez cały boży dzień?

13 SIERPIEŃ

Jesteś mistrzem autoprezentacji. Umiesz wyeksponować wszystkie swoje atuty, nawet te, których w rzeczywistości nie posiadasz, a które w danej sytuacji przydałoby się mieć. Natomiast swoje wady albo skrzętnie ukrywasz, albo demonstrujesz je w taki sposób, by wydawały się zaletami. Własny wizerunek to twój najcenniejszy towar. Nie sprzedajesz go tanio i dobrze wiesz, że nie znajdziesz odpowiedniego kupca bez odpowiedniej reklamy. W końcu reklama dźwignią handlu.

14 SIERPIEŃ

Nie zadowalasz się wróblem w garści. Koniecznie chcesz mieć gołębia, choćbyś musiał za nim uganiać się po dachu. Najczęściej udaje ci się go złapać, a czasem nawet umiesz sprawić, by sam do ciebie przyfrunął. Posiadasz nie tylko wygórowane ambicje, ale także wrodzoną umiejętność ich realizowania.

15 SIERPIEŃ

Twoim losem rządzą przypadki, na ogół wyjątkowo szczęśliwe, czyli takie, które są w stanie najbardziej lichą, bezbarwną egzystencję zmienić w życie ciekawe, opływające we wszelkie dobra materialne i inne. Może się zdarzyć, że wlokąc się bez celu po nędznej uliczce w swojej zapadłej mieścinie lub wiosce, nagle natkniesz się na wziętego reżysera światowego formatu, któremu to reżyserowi wystarczy jeden rzut oka na ciebie, by dostrzec w tobie niepospolity talent aktorski, wróżący ci bajeczną karierę. Zostaniesz zaproszony do udziału w jakiejś kasowej produkcji i tak zacznie się twój proces przeobrażania się z larwy w motyla. Ale zanim to nastąpi, lepiej jeszcze wstrzymaj się z pochopną rezygnacją z marnej roboty, którą na razie codziennie odwalasz za głodową pensję. Bo gdyby jednak reżyser się nie zjawił...

16 SIERPIEŃ

Jesteś uzależniony od teleturniejów. Nałogowo w nich uczestniczysz i należysz nie tylko do najbardziej wytrwałych, lecz także do najbardziej fortunnych graczy. Kasujesz

takie sumy, że z powodzeniem już dawno mógłbyś dać sobie spokój z dalszymi grami i zająć się wyłącznie odcinaniem kuponów. Ale nie robisz tego, bo wcale nie grasz

dla pieniędzy. Grałbyś również wtedy, gdybyś w ogóle na tym nie zarabiał. I nawet gdybyś musiał do tego dopłacać – też byś grał.

17 SIERPIEŃ

Jeśli naprawdę przyzwyczajenie jest drugą naturą, to ty musisz należeć do najbardziej naturalnych istot na kuli ziemskiej. Masz nie dwie natury, tylko znacznie więcej, pewnie sam nie umiałbyś ich policzyć. W dodatku ich ilość stale rośnie, równolegle z liczbą twoich nawyków, których posiadasz mnóstwo i do których nieustannie dołączasz następne... A każdy kolejny z nich wydaje się bardziej idiotyczny od poprzedniego. Oczywiście wydaje się wszystkim, oprócz ciebie.

18 SIERPIEŃ

Nie wierzysz w to, że serce nie jest sługą. Przeciwnie, twoim zdaniem serce nie tylko jest sługą, ale w dodatku bardzo wiernym sługą. W końcu służy ci przez całe życie. Podobnie jak wątroba, nerki, płuca i pozostałe narządy. Wiesz, że nawet najwierniejszy sługa, jeśli nie traktuje się go odpowiednio, kiedyś może zastrajkować. Dlatego starannie dbasz o całą swoją służbę. Gdyby wszyscy byli tak dobrymi panami, służba zdrowia dawno by zbankrutowała.

19 SIERPIEŃ

Jesteś osobistością charyzmatyczną. Cieszysz się niewyobrażalnym autorytetem, ludzie cię podziwiają, darzą szacunkiem i estymą, graniczącą z uwielbieniem. Gdybyś tylko zechciał, byliby skłonni dosłownie modlić się do ciebie. Niewykluczone, że już jakiś rzeźbiarz wykłuwa z kamienia twój monumentalny posąg, albo jakiś architekt projektuje pomnik, który ma być niebawem wzniesiony na twoją cześć.

20 SIERPIEŃ

Nawet jeśli nie jesteś meteorologiem, ani góralem, możesz przepowiadać pogodę. Możesz i to robisz. Gdy prognozujesz obfite opady, okazuje się, że z bezchmurnego nieba nic nie spada, nie licząc palących promieni słońca. Gdy spodziewasz się upałów, okazuje się, że słupki rtęci w termometrach uparcie tkwią na dole. Widocznie z przepowiadaniem pogody jest jak ze śpiewem – każdy może, ale nie każdemu wychodzi.

21 SIERPIEŃ

Mówisz z obcym akcentem i ubierasz się w egzotycznestroje. Swoje mieszkanie urządzasz w stylu skandynawskim, amerykańskim, lub jakimkolwiek innym, byle nie

polskim. Swoje imię przekształcasz w taki sposób, aby wydawało się cudzoziemskie, np. jeśli ochrzcili cię Gabriela, każesz siebie nazywać Gabi, albo jeśli masz na imię

Aleksander, chcesz, by zwracano się do ciebie: Alex itp. Po prostu lubisz sprawiać wrażenie obcokrajowca; uważasz, że dzięki temu stajesz się ciekawszy, bardziej intrygujący. I nie mylisz się, przynajmniej jeśli chodzi o ludzi urodzonych 27 kwietnia. Gdy zetkniesz się z takim człowiekiem, na pewno od razu zyskasz jego ogromną sympatię... Którą jednak nieodwołalnie stracisz, kiedy wyjdzie na jaw, że jesteście rodakami.

22 SIERPIEŃ

Posiadasz niezwykle cenną zaletę, która nazywa się inteligencją emocjonalną. Instynktownie wczuwasz się w cudzy nastrój. Odgadujesz czyjąś chęć do zwierzeń lub brak takiej chęci, czyjąś wesołość, albo smutek, czyjąś ochotę na twoje towarzystwo, czy odwrotnie – potrzebę samotności. Dzięki temu nigdy się nie narzucasz, nie wygłaszasz niedyskretnych komentarzy, nie śmiejesz się, gdy ktoś obok ciebie z trudem hamuje łzy. Wszyscy sądzą, że po prostu jesteś dobrze wychowany. I jesteś, ale przede wszystkim jesteś inteligentny.

23 SIERPIEŃ

Pewna analogia łączy cię z ludźmi urodzonymi 9 sierpnia. Ich można porównać do znaków zapytania, natomiast twój interpunkcyjny odpowiednik to wykrzyknik. Jesteś jednym z najgłośniejszych osobników spośród wszystkich ziemskich istot posługujących się mową artykułowaną. Nie wymawiasz słów, tylko je wykrzykujesz. I to niekoniecznie wtedy, kiedy się wściekasz, ekscytujesz albo rozmawiasz z niedosłyszącym dziadkiem. Zresztą, nawet niedosłyszącemu dziadkowi od twojego wrzasku aparat słuchowy wypada z ucha. Gdyby był całkiem głuchy, też słyszałby ciebie aż nadto dobrze.

24 SIERPIEŃ

Urodziłeś się o jakieś dwa tysiące lat za późno. Powinieneś żyć w czasach apostolskich, bo masz wybitne predyspozycje do tego, żeby podjąć się apostolskiej misji. Umiesz krzewić idee, walczyć za nie, w razie konieczności jesteś gotowy dla nich umrzeć i to nawet śmiercią męczeńską. Naprawdę szkoda, że twoja epoka dawno minęła. Ale nic straconego. Przecież zawód apostoła jeszcze się nie zdezaktualizował. Nadal się go wykonuje, a konkretnie robi to jeden facet, który mieszka w Stolicy Apostolskiej i którego nazywają papieżem. Może kiedyś też zostaniesz kolejnym następcą Apostoła Piotra?

25 SIERPIEŃ

Tak jak twój poprzednik, możesz ogromnie zasłużyć się niebu. Wprawdzie na papieża raczej się nie nadajesz, ani nawet na zwykłego księdza, ale za to dzięki tobie na

pewno poczet świętych wydatnie wzbogaci się o nowych członków. Niekoniecznie ty sam znajdziesz się w ich gronie, natomiast ów zaszczyt prawdopodobnie spotka tych, którzy tobie zawdzięczają szansę zostania męczennikami. Wytrwale starasz się o to, by wszyscy wokół ciebie odprawiali nieustanną pokutę. Zmieniasz ich życie w czyściec. Chyba są ci dozgonnie wdzięczni?

26 SIERPIEŃ

Mówi się, że wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Ty natomiast uważasz, że wszędzie dobrze, ale w domu... nie. We własnym mieszkaniu czujesz się jak w wiezieniu. Nie wysiedzisz w nim dłużej, niż jest to absolutnie niezbędne. Właściwie nawet trudno ci się dziwić, skoro je sprzątasz raz na kilka lat i to dość pobieżnie. Pewnie nawet nie wiesz, jak wygląda pod zalegającymi wszędzie grubymi warstwami kurzu.

27 SIERPIEŃ

Jesteś wyjątkowo odporny na warunki atmosferyczne. Nie straszny ci mróz, upał, wichura, mgła, ani inne fanaberie przewrotnego klimatu. Możesz bez przeszkód przenosić się z bieguna północnego na równik, nie odczuwając żadnych niedogodności... Poza ceną biletów samolotowych i kolejkami na lotniskach.

28 SIERPIEŃ

Masz zdolności telepatyczne. Możesz – bez pośrednictwa telefonu, Internetu i innych wynalazków technicznych – komunikować się z osobami oddalonymi od ciebie o setki, czy tysiące kilometrów. Niestety, jest to komunikacja jednostronna. Ty się komunikujesz z nimi, a one z tobą nie, bo takich predyspozycji nie posiadają. Oczywiście, o ile nie są to osoby urodzone tego dnia, co ty.

29 SIERPIEŃ

Jesteś tele – maniakiem. Każdy twój dzień upływa w rytmie telewizyjnej ramówki. W rzadkich chwilach, które z konieczności musisz spędzać z dala od ekranu, myślisz

wyłącznie o tym, co już obejrzałeś i co jeszcze obejrzysz. A o tym, żeby wreszcie zacząć płacić abonament, nie myślisz nigdy.

30 SIERPIEŃ

Z pewnością twoją najmocniejszą stroną nie jest komunikacja werbalna. Niewielu ludziom udaje się wyciągnąć z ciebie jednorazowo więcej niż dwa słowa. Nazwać cię

małomównym to grube niedopowiedzenie; ty praktycznie wcale nie używasz narządu mowy. Gdyby rzeczywiście milczenie było złotem, od dawna mógłbyś prowadzić własną prywatną mennicę.

31 SIERPIEŃ

Może należysz do wymierającego gatunku. W każdym razie takich jak ty podobno jest coraz mniej, przynajmniej tak podają oficjalne statystyki. Twoją wyjątkową cechę,

wyróżniającą cię spośród ogółu populacji, stanowi miłość do literatury – i to miłość szczera, żarliwa, niemal fanatyczna.Odkąd nauczyłeś się czytać, korzystasz z tej umiejętności regularnie. Nawet lektury w szkole przeczytałeś wszystkie, zamiast zadowolić się ich streszczeniami.

