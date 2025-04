Ty lub ktoś ci bliski urodził się w maju? Ten piękny wiosenny miesiąc patronuje życzliwości, pracy i rozwojowi. Wbrew pozorom osoby urodzone w maju twardo stąpają po ziemi - sprawdź, co przewiduje horoskop urodzeniowy na każdy dzień maja.

Jakie są osoby urodzone w maju - charakterystyka

Zdawać by się mogło, że urodzeni w tym pięknym miesiącu to ludzie, którzy skaczą z kwiatka na kwiatek, bo sprzyja im w tym wiosenna aura. Nic bardziej mylnego: to nie lekkoduchy, a osoby o wielu talentach, które działają w przemyślany sposób i daleko im do podejmowania pochopnych decyzji. Czym charakteryzują się majowe dzieci?

Jakie zawody wykonują osoby urodzone w maju?

Przedsiębiorcze zodiakalne Byki i inteligentne Bliźnięta rodzą się właśnie w tym miesiącu, choć nie bez znaczenia jest dzień urodzin. Generalizując, osoby urodzone w 5. miesiącu roku to postacie wielu talentów, artystyczne dusze, ciekawe świata i dociekliwe.

Często chcą podejmować się społecznych wyzwań lub przeciwnie - starają się wieść życie w pojedynkę, koncentrując uwagę na samorozwoju. Jeśli nie zwiążą swojego losu z zawodami związanymi ze sztuką to zostają lekarzami albo prawnikami. Jeżeli podążą drogą pedagogiczną, to z pewnością będzie to nauka tańca, śpiewu czy reżyserii, a nie edukowanie młodzieży w podstawowym zakresie przedmiotowym.

Dzięki swoim wrodzonym umiejętnościom potrafią szybko dostosować się do sytuacji i dobrze znoszą zmiany. Prędko się uczą, są odporne na stres, choć w dłuższej perspektywie może to wiązać się z problemami zdrowotnymi. Niestety, często bagatelizują sygnały wysyłane przez przeciążony i przepracowany organizm.

Los sprzyja urodzonym w maju

Osoby urodzone w maju w dużej mierze nie mogą narzekać na fortunę: maja dużo też szczęścia i los im sprzyja. Ile razy podchodziłaś do egzaminu na prawo jazdy? Jak wyglądają twoje związki? Nawet niesprawiedliwy bieg wydarzeń i zrządzenia losu urodzeni w maju potrafią przekuć w obronną tarczę lub wyciągnąć z nich wnioski. Są bardzo zaradne, konkretne i cenią to samo w innych.

Ta silna cecha charakteru wynika ze zdolności adaptacyjnych i kontrolowania swojej wrażliwości. Majowe osoby otwierają się rzadko i niechętnie mówią o uczuciach i tylko wybranym przez siebie osobom. Daruj sobie wyciąganie od nich informacji - z pewnością te osoby mogłyby być zawodowymi szpiegami, bo są dyskretne i lojalne jak nikt.

Znane osoby urodzone w maju

Znane osoby urodzone w maju to m.in. Rudolf Valentino, Henryk Sienkiewicz, Maria Konopnicka, Salvador Dali, Jan Paweł II, Audrey Hepburn, Stevie Wonder, Bono, Adele.

Osobowość a dzień urodzin w maju

Kiedy do głosu dochodzi horoskop urodzeniowy na podstawie dnia i miesiąca urodzin, to nie można zapomnieć o numerologii, która uwzględnia też rok. Wpływ na osobowość ma również znaczenie imion czy horoskop chiński. Sprawdź, co mówi o tobie dzień urodzin, jeśli urodziłaś się w maju!

1 maja

Dzień twoich urodzin na powszechnie kojarzy się z dwoma pojęciami – świętami i pracą. I tak akurat się złożyło, że umiesz doskonale zarówno świętować, jak i pracować. Na obie rzeczy zawsze wygospodarujesz odpowiednio dużo czasu, który rozdzielasz między nie we właściwych proporcjach. Kiedy trzeba – zakasujesz rękawy i bierzesz się do roboty, a uporawszy się z nią, z czystym sumieniem odpoczywasz.

2 maja

Jesteś lunatykiem. Każdej nocy zrywasz się z łóżka, ubierasz i odbywasz długi spacer. Trudno utrzymać ci zdrowy balans między jawą a snem, a przykre doświadczenia potrafią ci dać w kość i tracisz wiarę w samodzielność.

3 maja

Chociaż urodziłaś się w dniu, w którym cała Polska obchodzi rocznicę uchwalenia swojej pierwszej ustawy zasadniczej, wcale nie oznacza to, że lubisz zasady. Spełniasz obowiązki i czujesz, że reguły porządkują twój świat, niemniej jednak jesteś skora do krytyki rzeczywistości.

4 maja

Masz niezwykle wyrafinowany gust. Razi cię wszystko, co prostackie, ordynarne, pospolite, nie dość subtelne. Twój zmysł estetyczny przeżywa niewyobrażalne męki na widok kiczowatych plakatów, czy tandetnych szyldów reklamowych, z jakimi, żyjąc we współczesnym świecie, chcąc nie chcąc, musisz codziennie się stykać.

5 maja

Jesteś lokalną patriotką. Nie interesujesz się wielką polityką światową i krajową, ale ta mniejsza, regionalna – to praktycznie całe twoje życie. Sprawy twojego miasta, albo wsi, twojego osiedla, czy ulicy są twoimi osobistymi sprawami. Nie pchasz się do władzy, żadne stołki cię nie obchodzą. Chcesz pozostać zwykłym obywatelem swojej małej, lokalnej ojczyzny, który od innych jej obywateli różni się jedynie tym, że dba o nią całkiem bezinteresownie.

6 maja

Natura nie poskąpiła ci licznych zalet, za to los wyraźnie na ciebie się uwziął, bo często rzuca ci kłody pod nogi. Nie przejmujesz się przeciwnościami tak, jak inni, bo przyzwyczaiłaś się, że masz pod górę. Jesteś cierpliwa i wytrwała, ale to cena, którą płacisz za skąpą wrażliwość i empatię.

7 maja

Tobie udaje się wszystko. Nie ma dziedziny, w której nie odniosłabyś spektakularnego sukcesu. Los nie szczędzi ci niczego, choć nie tylko on. Natura też nie pożałowała ci cennych darów. Masz dużo szczęścia, ludzie cię lubią i przy minimalnym wysiłku udaje ci się osiągnąć sukces. To czyni cię pozytywną osobą, ale też nieco zarozumiałą.

8 maja

Wszyscy uważają cię za ekscentrycznego dziwaka. Twój styl życia znacznie odbiega od przyjętych standardów. I choć ta osobliwość jest trudnością dla bliskich, to nie jest żadną przeszkodą w gromadzeniu majątku. Masz zdolność do pomnażania pieniędzy i oko do dobrych inwestycji. Masz intuicję bizneswoman!

9 maja

Za największą zaletę uważasz inteligencję - łatwo oceniasz ludzi i skąpisz im komplementów. Drażnią cię słowne lapsusy i niedbalstwo językowe. Jesteś erudytką, ale nie potrafisz znaleźć znajomych, z którymi rozmawiałabyś na poziomie, który by cię satysfakcjonował. Albo obniżysz towarzyskie wymagania, albo przestań zadzierać nos.

10 maja

Jesteś uosobieniem dyskrecji, a twoje środki wyrazu to sztuka - bez wątpienia możesz próbować swych sił w tańcu lub aktorstwie. Jesteś autentyczna i ludzie to wyczuwają. Bez obawy można ci powierzyć każdy sekret; cudza tajemnica jest u ciebie bezpieczniejsza niż niejeden depozyt w niejednym banku.

11 maja

Jesteś ponad normę wyrozumiała i szczodra: szczególnie daleko posuniętym liberalizmem wykazujesz się wtedy, gdy w grę wchodzi wierność małżeńska, a raczej jej brak. Potrafisz wiele wybaczyć, ale skutkuje to skomplikowaną sytuacją życiową - przydałaby ci się umiejętność stawiania grubych kresek, oddzielających ułudę od prawdy.

12 maja

Jesteś chodzącym kalkulatorem. Zostałaś zaprogramowana do ciągłego wykonywania działań matematycznych. Składasz się z samych liczb, rachunków, ułamków i procentów. Nawet tak niematerialną i niewymierną dziedzinę, jak uczucia, potrafisz sprowadzić do prostej arytmetyki. Nie chcesz pozwolić sobie na spontaniczność, czym zrażasz do siebie ludzi. Wyluzuj!

13 maja

Nie znosisz współczesnej cywilizacji, a raczej: nie znosisz tego, co robią z nią ludzie. Najchętniej wyjechałabyś na bezludną wyspę, ale... co na niej byś robiła? Przecież niemal nie wychodzisz z pracy. Uwielbiasz zadania i zlecenia, a to nie idzie w parze z uczuciami, prawda?

14 maja

Jesteś biegłym ekspertem praktycznie w każdej dyscyplinie sportowej. Znasz szczegółowo skład krajowych i zagranicznych drużyn piłkarskich, wiesz, jaki jest aktualny rekord w skokach narciarskich, kto zdobył mistrzostwo w rajdach samochodowych, kto wygrał wyścigi kolarskie, potrafisz wymienić medalistów ze wszystkich olimpiad, jakie odbywały się w ciągu ostatnich kilku dekad. Drobiazgowość to twoje drugie imię i nie znosisz sprzeciwu. Zawsze to do ciebie należy ostatnie słowo.

15 maja

Twoim największym wrogiem jest własna wyobraźnia. Zostałaś w nią wyposażony stanowczo zbyt hojnie, a każdy nadmiar bywa szkodliwy. Nie kontrolujesz natłoku myśli, bijących się w mózgu samoistnie, bez udziału twojej woli. Jeśli wyobrazisz sobie, że jesteś nieślubnym dzieckiem jakiegoś potentata finansowego, lub że bogata ciotka zamierza w testamencie uczynić cię jedynym spadkobiercą, możesz jeszcze w to uwierzyć.

16 maja

Jesteś dokładnym przeciwieństwem ludzi urodzonych dwa miesiące wcześniej. Oni fascynują się wszystkim, co ma związek z życiem wiecznym, ciebie zaś nieustannie paraliżuje lęk przed utratą życia doczesnego. Szerokim łukiem omijasz cmentarze, na widok nekrologu w gazecie bledniesz jak trup. Poza tym jednak jesteś niezwykle odważna. Oprócz śmierci nie boisz się niczego.

17 maja

Nigdy nie byłaś dzieckiem. Urodziłaś się jako człowiek w średnim wieku i takim pozostajesz przez całe życie. Jesteś dojrzała, odpowiedzialna, stateczna, poważna, racjonalna. Szybko usamodzielniasz się finansowo i zakładasz rodzinę. Do późnych lat zachowasz aktywność zawodową. O emeryturze pomyślisz dopiero wtedy, gdy któryś z kolei lekarz, po którymś z kolei zawale, zasugeruje ci że najwyższa pora zacząć się oszczędzać.

18 maja

Im większym kogoś darzysz uczuciem, tym bardziej wyostrzają ci się wszystkie zmysły. Nie idealizujesz ludzi, których kochasz. Ich wady dostrzegasz ze zdwojoną jaskrawością. Uznajesz za swój obowiązek wytykać im je przy każdej okazji, oczywiście dla ich dobra. Podobno miłość jest ślepa, ale nie każda. Twoja jest za to raczej uciążliwa.

19 maja

Cierpisz na chorobliwą nieśmiałość. W towarzystwie czujesz się jak mucha w pajęczej sieci. Na myśl, że miałabyś się do kogoś odezwać, ogarnia cię paniczny strach. Bliskie kontakty nawiązujesz tylko przez Internet. W ten sposób zyskujesz liczne grono znajomych, którym na wszelki wypadek podajesz na swój temat fikcyjne informacje – inne nazwisko, inny adres, inny wiek, czasem inną płeć. Zamiast swojego zdjęcia, pokazujesz cudze. Trochę wstydzisz się siebie, chciałabyś się zmienić, ale... łatwiej przychodzi udawanie.

20 maja

Masz zadatki na gwiazdę i lidera, co przekłada się na umiejętność bycia na afiszu. Nie dla ciebie zwykłe problemy, ty chcesz naprawiać świat i mieć wpływ na to, co się dzieje. Cechuje cię duża doza cierpliwości i umiejętność rozwiązywania konfliktów, choć sama niekiedy jesteś ich bohaterką. Masz duży głód wiedzy, którą chłoniesz jak gąbka.

21 maja

Jesteś jak związek zawodowy – niezależna, samodzielna i solidarna. Nigdy nie korzystasz z pomocy innych, za to inni z twojej pomocy korzystają nader często. Umiesz walczyć o cudze prawa, chociaż o własnych też nie zapominasz. Gdy w grę wchodzi dobro ogółu, jesteś gotowa swoje osobiste sprawy odstawić na dalszy plan.

22 maja

Jeśli jesteś z zawodu kimś innym, niż adwokatem, dobrze byłoby zastanowić się nad zmianą profesji. Powinnaś niezwłocznie wstąpić w szeregi palestry. Z twoją elokwencją przyjmą cię tam z otwartymi ramionami. Nie tylko zresztą z tego powodu. Oprócz zdolności krasomówczych cechuje cię też niezachwiana wiara w niewinność każdego, kto do winy się nie przyznaje.

23 maja

Tak jak poprzedniczka, nadajesz się na prawnika. Walczyłybyście na sali sądowej po przeciwnych stronach barykady. Ty jesteś stworzona do roli prokuratora. Wyznajesz zasadę domniemanej winy, co wprawdzie koliduje z obowiązującymi przepisami prawnymi, ale w końcu od tego są prokuratorzy, żeby dopatrywać się winy tam, gdzie inni jej nie dostrzegają. W dodatku prokuratorski instynkt na ogół cię nie zawodzi.

24 maja

Stanowisz kolejny z rzędu dowód na to, że maj, obiegowo uważany za miesiąc miłości, w rzeczywistości jest raczej miesiącem prawa. Ty również zostałaś przez naturę zaprogramowana do działań na rzecz wymiaru sprawiedliwości. Doskonale sprawdziłabyś się w organach śledczych.

25 maja

Jesteś leniuchem, ale tylko gdy nikt tego nie widzi. Na pierwsze piętro wjeżdżasz windą, do najbliższego kiosku po gazetę wybierasz się samochodem, wolisz zamawiać jedzenie, niż przygotowywać... Na szczęście masz nieprzeciętne poczucie humoru, za które cenią cię inni.

26 maja

Urodziłaś się w Dniu Matki i niewykluczone, że właśnie dlatego zdajesz się być stworzona do macierzyństwa. Jesteś opiekuńcza, zdolna do poświęceń i wrażliwa. Rezygnujesz z siebie dla innych - czasem przychodzi ci to zbyt łatwo i nie walczysz o siebie.

27 maja

Łatwo dostrzec u ciebie pewne podobieństwo do osób urodzonych trzeciego kwietnia. Tak jak oni trudnisz się odgadywaniem przyszłości, lecz twoje wróżby, w odróżnieniu od ich przepowiedni, na ogół się sprawdzają i to niekiedy w najdrobniejszych detalach. Masz intuicję, której zazdroszczą ci inni. Ale nie do ludzi...

28 maja

Wyznajesz zasadę, że chcieć to móc. Ulegasz każdej swojej zachciance, a miewasz ich taką ilość i taką różnorodność, że logicznie dałoby to się wytłumaczyć jedynie wtedy, gdybyś była w ciąży. Trudno za tobą nadążyć, ale jesteś kreatywna i nie rozstajesz się ze swoją błyskotliwością nawet podczas snu.

29 maja

Jesteś taktowna i nigdy nie mieszasz się do cudzych spraw. Często natomiast bywasz do nich wciągana mimowolnie, pewnie dlatego, że sama się nie narzucasz, co może wzbudzać do ciebie zaufanie. Mając ugodowy charakter i wrodzoną niechęć do wszelkich zatargów, uwikłana w jakiś konflikt zwykle przejmujesz funkcję rozjemcy. Starasz się pogodzić zwaśnione strony i jednocześnie zadowolić każdą z nich. W rezultacie – nie zadowalasz żadnej.

30 maja

Posiadasz wyjątkowy talent do zawierania kompromisów. Wiesz jak bronić własnych racji, ale umiesz też zdobywać się na daleko posunięte ustępstwa, kiedy wymaga tego sytuacja. Nie upierasz się na siłę przy swoich postanowieniach i z niejednego jesteś skłonna zrezygnować, jeśli tylko dzięki temu wilk byłby syty, a owca cała. I to niezależnie od tego, czy przypadła ci rola wilka, czy owcy.

31 maja

Nie obchodzą cię konwenanse, nie dbasz o pozory. Jesteś lojalna wobec tych, którzy na to zasługują. Uważasz, że tak zwane dobre maniery to staroświecki przeżytek, ale jesteś naturalna w swoich sądach i potrafisz przekonać do nich innych.

Artykuł na podstawie tekstu Marii Borowik. Pierwotnie opublikowany 10.03.2010.

