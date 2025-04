6 z 12

WAGA (24.09-23.10)

Mały wysiłek, duży efekt – to cała ty! Nie spędzasz dużo czasu przed lustrem, a mimo to – dzięki znajomości trendów i profesjonalnych sztuczek – wiesz, jak w kilka minut zamienić się w oszałamiającą piękność.

Jesteś spokojna, niewiele się stresujesz – dzięki temu twoja skóra dłużej pozostaje młoda. Nie daj się jednak zwieść pozorom – nawet idealna cera wymaga regularnej pielęgnacji. Poza tym chowanie negatywnych uczuć w sobie może zacząć objawiać się takimi fatalnymi nawykami urodowymi, jak obgryzanie paznokci (walcz z tym za pomocą specjalnych smakowych lakierów do paznokci, chodź na regularny manikiur).

Dzięki swojemu opanowaniu i umiejętności konstruktywnej krytyki będziesz też świetną towarzyszką na zakupy dla koleżanek – nigdy nie odmawiaj im pomocy, naprawdę jest dla nich cenna. Twój ulubiony kolor to niebieski. Nie przesadź jednak z jego ilością – z natury lubisz porządek i symetrię, a to może spowodować, że do niebieskiej torebki założysz niebieskie buty i pomalujesz na niebiesko paznokcie u stóp i rąk. To za dużo!

Zaczniesz uprawiać w końcu sport sprawiający ci przyjemność, a dzięki niemu zawrzesz nowe ciekawe znajomości (np. w klubie fitness lub na zajęciach tańca).