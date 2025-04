Baran

W poniedziałek Barany będą nieco rozmarzone i roztargnione, ale już od wtorku nabiorą wigoru i energii do pracy, będą przewodzić innym, kierować i dużo pracować. Od czwartku mogą się rozleniwić, ale za to mogą wpłynąć im niespodziewane pieniążki na konto, więc nie będą miały problemu z wyjazdem w weekend na łono przyrody. W niedzielę mogą liczyć na udane życie towarzyskie.

Reklama

Byk

W poniedziałek Byki będą miały niezłą intuicję i mogą ją wykorzystać w sprawach zawodowych. We wtorek i środę będą szybko reagować, wzrośnie ich poziom energii, mogą być nieco bardziej niż zwykle energiczne. Od czwartku mogą się spodziewać dodatkowych pieniędzy, praca będzie im szła doskonale, a w weekend będą mogły poświęcić się wypoczynkowi na łonie przyrody.

Bliźnięta

Bliźnięta w poniedziałek mogą mieć problemy ze zorganizowaniem się i wyjściem z domu, mogą spóźnić się do pracy. Od wtorku poczują przypływ energii i chęć do życia, mogą pojawić się nowe możliwości. Od czwartku ogarnie je lenistwo, będą robić wszystko powoli i ospale. Weekend upłynie im na rozrywkach i życiu towarzyskim. W niedzielę samotne Bliźnięta mogą poznać kogoś sympatycznego.

Rak

Raki w poniedziałek będą rozmarzone, tęsknie będą patrzeć w okno i tęsknić za urlopem, zamiast pracować. Od wtorku mogą czuć się źle, wszystko będzie je irytować i złościć, muszą uważać na kłótnie w rodzinie. Czwartek przyniesie poprawę nastroju, lepsze nastawienie do pracy i możliwość dodatkowych zarobków. Weekend spędzą w rodzinnym gronie, najchętniej w otoczeniu przyrody.

Lew

Na początku tygodnia Lwy będą tryskać energią i z całym zapałem wezmą się do pracy, będą miały dużo ciekawych pomysłów i skłonność do przewodzenia innym. Od czwartku mogą poczuć się zmęczone i rozdrażnione, w związkach może dochodzić do nieporozumień i kłótni, również w pracy trudno będzie się Lwom dogadać z otoczeniem. Weekend spędzą rozrywkowo.

Panna

Na początku tygodnia Panny będą bardzo uczuciowe i sentymentalne, mogą mieć skłonność do poświęcania się dla innych. Od wtorku wokół nich będzie dużo ruchu, mogą być tym zmęczone. Czwartek przyniesie spokojniejszy czas, mogą oczekiwać powiększenia stanu konta bankowego i lepszych relacji z partnerem. W weekend najchętniej wyjadą za miasto, a w niedzielę mogą mieć chandrę.

Waga

W poniedziałek Wagi mogą czuć się rozkojarzone i niepewne siebie. Od wtorku będą mieć więcej energii i życiowego napędu, będą też nastawione romansowo. Czwartek przyniesie zmianę nastroju, Wagi będą wolniej reagować na wszystko, ale za to będą miały dobry czas na zajęcie się swoim wyglądem. W weekend będą miały chęć na życie towarzyskie, na wspólne z przyjaciółmi wypady za miasto.

Skorpion

W poniedziałek Skorpiony będą miały ogromną intuicję, mogą spokojnie podejmować decyzje o inwestycjach. Od wtorku będą bardzo pobudzone, dużo energii włożą w działanie i ruch, ale muszą uważać, żeby nie działać zbyt niecierpliwie. Od czwartku mogą spodziewać się wpływów gotówki i dobrego nastroju. Weekend będzie dobry na kameralne spotkania z przyjaciółmi.

Strzelec

W poniedziałek Strzelce mogą czuć się nie najlepiej, w pracy będą rozkojarzone, w domu mogą się pokłócić. Od wtorku będą w dobrym humorze, będą bardzo ruchliwe, mogą wyjeżdżać albo będą uprawiać sporty. Od czwartku ważne staną się sprawy rodzinne, co może je nudzić i ograniczać ich wolność. Sobota w gronie rodziny je zmęczy, za to w niedzielę będą mogły wyrwać się na spotkanie z przyjaciółmi.

Zobacz także: Czy jesteś maniakiem ezoteryki?

Koziorożec

Poniedziałek będzie dla Koziorożców dniem przyjemnych doznań w dziedzinie uczuć, ale w pracy mogą się irytować nieprzygotowaniem innych. Od wtorku mogą czuć się zmęczone i rozdrażnione, w domu mogą pokłócić się z partnerem. Od czwartku aura się zmieni, zaczną spływać na konto pieniążki i to znacznie poprawi im humor. Dobrze im zrobi weekend spędzony w kontakcie z przyrodą.

Wodnik

Wodniki będą w poniedziałek rozkojarzone, ciężko będzie im się zabrać za pracę i obowiązki. Od wtorku w ich życiu powieje przygodą i romansem, w pracy będą aktywnie działać, mogą liczyć na sukcesy. Czwartek zmieni atmosferę wokół nich, możliwe będą kłótnie i nieporozumienia i w pracy i w domu. Dopiero niedzielne spotkania z przyjaciółmi sprawią, że poczują się dobrze.

Ryby

Ryby rozpoczną tydzień w doskonałym nastroju, będą bujać w wyobraźni, będą mieć piękne wizje. Od wtorku będą miały sporo energii i powinny ją wykorzystać do szukania nowych rozwiązań. Od czwartku mogą liczyć na korzystne propozycje finansowe i mogą spodziewać się przypływu pieniędzy. Sobotę spędzą w gronie rodziny lub z ukochaną osobą, ale w niedzielę może dopaść je chandra.

Reklama

Każdy klient po darmowej rejestracji na portalu Viversum ma prawo do rozmowy z prawdziwą wróżką zupełnie ZA DARMO.