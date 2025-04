Baran

Barany na początku tygodnia będą często rozdrażnione, trudno będzie im się skupić, mogą być wybuchowe i niemiłe dla otoczenia. Od środy będą miały szczęśliwe dni, będą pełne energii i sił witalnych, mogą się też spodziewać korzystnych okazji w sprawach zawodowych. W piątek praca będzie nudna i rutynowa, za to niedziela będzie dniem miłych spotkań z ludźmi i dobrej zabawy.

Byk

Byki w pierwszych dniach tygodnia będą bardzo uczuciowe, nastawione na innych ludzi, ich relacje z bliskimi będą ciepłe i pełne miłości. We środę i czwartek mogą mieć problemy z koncentracją, co wywoływać w nich będzie irytację i złość, inni będą wywoływać w nich rozdrażnienie. W piątek i sobotę będą sprzątać i porządkować rzeczy, a w niedzielę będą miały chęć na kontakt ze sztuką.

Bliźnięta

Bliźnięta w pierwszych dniach tygodnia będą miały sporo zajęć w domu, musiały poświęcić więcej czasu rodzinie. Dobre dni będą miały we środę i czwartek, mogą wtedy liczyć na uznanie w pracy i sukcesy, ktoś doceni ich pomysły i kreatywność. W piątek i sobotę mogą mieć chandrę, do czego znacznie przyczyni się konieczność robienia porządków, ale w niedzielę będę się świetnie bawić.

Rak

Raki będą w tym tygodniu w dobrej formie. W pierwszych dniach będą bardzo uczuciowe, mogą się wtedy zakochać. Od środy mają szansę zabłysnąć w pracy, wykazać się twórczym podejściem i mogą zyskać uznanie. W piątek i sobotę zajmą się porządkami, zakupami, sprawami praktycznymi. Tylko w niedzielę mogą mieć kiepski nastrój, dojdzie do głosu zmęczenie.

Lew

Lwy na początku tygodnia mogą się czuć przytłoczone zaborczością partnera, w pracy mogą natykać się na trudności. We środę i czwartek będą miały szczęśliwe dni, mogą dostać korzystną propozycję, czekają na nie sukcesy i sława. Piątek i sobota będą dniami sprzątania, robienia porządków, ale za to w niedzielę Lwy będą się bawić i romansować, a samotne Lwy mogą się zakochać.

Panna

Panny na początku tygodnia będą wrażliwe i uczuciowe, będą się poświęcać dla innych i o innych troszczyć. We środę i czwartek ich uwagę pochłonie życie towarzyskie lub twórcze, będą miały dobre pomysły i więcej entuzjazmu w sobie. Od piątku ich wysiłki będą zmierzać do uporządkowania otoczenia, będą bardzo zorganizowane i pedantycznie dokładne. W niedzielę oddadzą się rozrywkom kulturalnym.

Waga

Dla Wag początek tygodnia będzie trudny, spiętrzą się obowiązki, dojdą problemy z podjęciem właściwej decyzji i nietrudno będzie o pomyłkę. Od środy Wagi będą twórczo nastawione do życia, co przysporzy im sukcesów, mogą się też zakochać. W piątek dopadnie je proza życia, za to w niedzielę mogą liczyć na rozwój życia towarzyskiego, wypady do galerii czy do teatru.

Skorpion

Skorpiony rozpoczną tydzień w dobrym humorze, będą wrażliwe i uczuciowe, nastawione na pomaganie innym. Od środy zmiana klimatu, będą rozdrażnione, złe, łatwo będą wchodzić w konflikty. W piątek i sobotę będą miały szansę poprawić sobie nastrój pracą, wezmą się za porządku w domu. Weekend spędzą na rozrywkach kulturalnych i życiu towarzyskim, choć drażnić je może nadmiar konwenansów.

Strzelec

Strzelce w poniedziałek poczują się przytłoczone domowymi obowiązkami i zaborczością partnera. Od środy będą tryskać dobrym humorem i energią, będą bardzo pomysłowe i będą inspirować innych w pracy. W piątek i sobotę będą musiały więcej czasu poświęcić nudnym, rutynowym zajęciom. Za to w niedzielę będą mogły zaszaleć na ulubionym sprzęcie sportowym lub spotkać się z przyjaciółmi.

Koziorożec

W poniedziałek Koziorożce mogą wejść w konflikt ze swoim partnerem, sprawy zawodowe zejdą na dalszy plan. We środę mogą mieć w pracy problemy w kontaktach z szefem na tle walki o władzę. Dopiero piątek przyniesie im zmianę nastroju na lepszy, praca przyniesie im ukojenie, zajmą się porządkami. W niedzielę będą miały okazję oddać się rozrywkom, mogą dobrze się bawić, jeśli na chwilę zapomną o pracy.

Wodnik

Wodniki na początku tygodnia będą w kiepskim nastroju, partner będzie zazdrosny i zaborczy. Od środy wzejdzie dla nich słońce, będą bardzo kreatywne, mogą mieć wspaniałe pomysły. W piątek i sobotę będą musiały się zająć porządkami, co nie będzie im się podobało, ale w niedzielę poczują oddech w piersiach, będą mogły wreszcie spotkać się z przyjaciółmi.

Ryby

Ryby na początku tygodnia będą bardzo uczuciowe, rozmarzone, zajęte rodziną i dziećmi. Od środy będą miały skłonność od podporządkowywania się osobom silniejszym od siebie, powinny nauczyć się być bardziej asertywne. Od piątku będą nastawione praktycznie, a przynajmniej będą się o to starały. Weekend spędzą w miłym towarzystwie, mogą wybrać się do kina lub na wieczór poezji.

