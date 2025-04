Baran

Barany rozpoczną tydzień nieco rozkojarzone, będą bujać w obłokach i nie będą zbytnio poświęcać się pracy. Od wtorku nabiorą wigoru, energia będzie je rozsadzać, będą błyszczeć w towarzystwie. Do pracy zabiorą się z całym animuszem, na jaki je stać. W piątek osiądą na laurach i skupią się na przyjemnościach. W niedzielę rozkwitnie im życie towarzyskie, może wybiorą się na wycieczkę z przyjaciółmi.

Byk

Byki w tym tygodniu będą bardzo zadowolone, praca przyniesie im przyjemne niespodzianki. W poniedziałek intuicja pomoże im dokonać właściwych wyborów, w uczuciach mogą liczyć na szczęście. Od czwartkowego popołudnia będą miały dobry czas dla spraw zawodowych i finansowych. W weekend odpoczną, poświęcą czas rodzinie, a w niedzielę spotkają się z przyjaciółmi.

Bliźnięta

Bliźnięta na początku tygodnia będą czuły się zmęczone i osłabione, mogą mieć kłopoty z koncentracją, mogą złapać infekcję wirusową, powinny więc się ciepło ubierać. Od wtorku poczują się lepiej i z całym zapałem wezmą się do pracy i realizowania swoich pomysłów. W drugiej połowie tygodnia będą nastawione na sprawianie sobie przyjemności zmysłowych, mogą wybrać się na koncert.

Rak

Raki na początku tygodnia będą w sentymentalnym nastroju, będą miały ogromną intuicję, będą bardzo uczuciowe i rozmarzone. Od wtorku staną się rozdrażnione, mogą mieć problemy z koncentracją, mogą wchodzić w konflikty z ludźmi. W czwartkowe popołudnie aura się zmieni, Raki będą mogły poświęcić więcej czasu rodzinie. Weekend spędzą w ciepłej, domowej atmosferze.

Lew

Lwy w poniedziałek z trudem będą nadążać za innymi, działać będą dość chaotycznie, nie będą mogły się skoncentrować. Od wtorku będą tryskać energią i dobrym humorem, w pracy będą miały szalone tempo, ale będą mało dokładne. Od czwartku będą często poirytowane, nerwowo będą reagować na sytuacje i dopiero w niedzielę rozluźnią się, będą towarzyskie i znajdą ciekawe rzeczy do zrobienia.

Panna

Panny na początku tygodnia będą nastawione uczuciowo do innych, będą pełne współczucia i skłonne do poświęceń. Od wtorku odczują przypływ energii, ale mogą czuć się przez to zanadto roztargnione. W pracy mogą czuć się przeciążone obowiązkami. Od czwartku praca będzie dawać im satysfakcję i finansowo będą się czuły bezpieczne. W weekend z prawdziwą przyjemnością poświęcą się sprawom domowym i rodzinnym.

Waga

Wagi na początku tygodnia mogą czuć się rozleniwione, niełatwo będzie im się wywiązać z obowiązków. Od wtorku będą pełne energii, mogą umówić się na romantyczną randkę. W pracy będą aktywne i ożywione. Od czwartku nastawią się na zakupy i przyjemności, będą miłe dla otoczenia, a w weekend będą zajęte życiem artystycznym i kulturalnym, najlepiej będą się czuć na koncertach.

Skorpion

Skorpiony w tym tygodniu będą pełne energii i będą miały mnóstwo okazji do działania. W poniedziałek będą miały ogromną intuicję, którą uda im się wykorzystać w sprawach biznesowych. Od czwartku będą miały dobry czas dla spraw zawodowych i finansów. Weekend spędzą w domowym zaciszu, w otoczeniu rodziny, z przyjemnością poczytają dobrą książkę.

Strzelec

Strzelce w poniedziałek będą źle się czuły, mogą narzekać na przeziębienia, mogą być zmęczone i przygnębione. Od wtorku przybędzie im energii, poczują się znacznie lepiej, rzucą się do uprawiania sportów. Od czwartku więcej uwagi poświęcą rodzinie, choć mogą czuć się nieco ograniczone obowiązkami domowymi. Weekend spędzą na wycieczkach i wyjazdach.

Koziorożec

Koziorożce od poniedziałku poddadzą się emocjom i uczuciom, mogą się w kimś zakochać, w pracy będą nieobecne myślami, mogą mieć skłonność do popadania w melancholię. Od wtorku ich stan emocjonalny się pogorszy, mogą pokłócić się z bliską osobą lub wejść w konflikt w pracy. Odetchną w czwartek popołudniu, w pracy będą odnosić sukcesy, w domu mogą liczyć na wsparcie.

Wodnik

Wodniki w poniedziałek będą miały tendencję do bujania w obłokach, będą miały dziwne sny i marzenia. Od wtorku zaczną widzieć świat w słonecznych barwach, będą pełne inwencji i pomysłów. Od czwartku będą nerwowe, poirytowane, w domu mogą mieć wrażenie, że ktoś bardzo je ogranicza. Dopiero niedziela przyniesie im dobry nastrój i pogodzenie z bliskimi, mogą spędzić ją w plenerze.

Ryby

Ryby na początku tygodnia będą rozmarzone, ciężko będzie im się zabrać za pracę. Od wtorku staną się energiczne, pełne zapału i bardzo towarzyskie. W pracy wykażą się większą inwencją i mogą liczyć na sukcesy. Dobra passa zawodowa potrwa do końca tygodnia, ale od czwartku ważne staną się sprawy rodzinne i domowe. Niedziela może być trudna, mogą czuć się zmęczone albo będą miały chandrę.

