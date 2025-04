Horoskop tygodniowy od 7 do 13 października 2013

Mamy dla was horoskop na ten tydzień! Co wydarzy się w drugim tygodniu października 2013? Będziecie w dobrej formie, czy zdrowie zacznie odrobinę szwankować? Czekają na was porywy serca, czy spokojne dni bez większych skoków emocjonalnych? Przeczytaj horoskop tygodniowy od 7 do 13 października 2013.