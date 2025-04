fot. Fotolia

BARAN



Od poniedziałku Barany mogą mieć jakieś trudne sprawy do załatwienia i może je to kosztować sporo nerwów. Nie powinny angażować się zbyt emocjonalnie w to, co robią, aby się zbytnio nie stresować. Od środy będą miały więcej oddechu, wszystko będzie się układać jak z płatka, będą miały czas na rozrywki. W weekend mogą mieć chandrę, mogą dopaść je domowe obowiązki.

BYK



Na początku tygodnia Byki będą miały szczęście do korzyści finansowych, a w miłości mogą liczyć na namiętność, samotne Byki mogą poznać tajemniczą osobę godną ich uwagi. Od środy będą w ruchu, w rozjazdach, być może będą planować wakacyjne wyjazdy. Weekend spędzą na sprzątaniu i domowych obowiązkach, w rodzinnym gronie, ale w niedzielne popołudnie może dopaść je irytacja.

BLIŹNIĘTA



Początek tygodnia dla Bliźniąt nie będzie udany, czekają na nie wyzwania, szef w pracy będzie wymagający, a partner życiowy zatruje im życie zazdrością. Od środy poczują się dużo lepiej, mogą liczyć na więcej rozrywek, spotkania z przyjaciółmi i przyjemnie spędzony czas. W pracy mogą zostać wysłane w podróż służbową. W weekend będą musiały oszczędnie wydawać pieniądze, a także zająć się domem.

RAK



Raki na początku tygodnia będą miały niezwykłą intuicję, świetnie będą wyczuwać korzystne okazje. W ich związkach zapanuje nastrój namiętności i miłości. Od środy znajdą czas na spotkania z przyjaciółmi, ożywi się ich życie towarzyskie. W pracy może być spore zamieszanie. Od piątku będą zajęte rodziną, domem i mogą wejść w konflikt na tym tle z bliskim osobami.

LEW



Od poniedziałku Lwy będą nerwowe, często będą wpadać w irytację, ludzie będą działać im na nerwy. Praca może sprawiać im trudności. Od środy wszystko zacznie wyglądać pomyślnie, odczują przypływ energii, niektóre z nich wyjadą w podróż służbową, będą atrakcyjne dla płci przeciwnej. Weekend może okazać się dość nudny i dopiero niedzielne popołudnie może zaowocować niespodziewanymi atrakcjami.

PANNA



Od poniedziałku Panny będą pełne energii, załatwią każdą sprawę pozytywnie i będą miały spory wpływ na innych. W związkach osobistych mają szansę na miło spędzone chwile, a samotne Panny mogą poznać kogoś interesującego. Od środy mogą być zmęczone, praca nie będzie sprawiać im przyjemności, za duży będzie ruch wokół nich. Weekend przyniesie im poprawę samopoczucia, na plan pierwszy wysunie się rodzina.

WAGA



Wagi na początku tygodnia mogą się czuć przytłoczone nawałem obowiązków i wymaganiami w pracy. Od środy wszystko się unormuje, będą miały więcej czasu na rozrywki i życie towarzyskie, mogą jednak spotkać się z mowami umoralniającymi ze strony innych. W weekend trzeba będzie zająć się sprawami domowymi, nastrój mogą mieć kiepski, nic nie ułoży się tak jakby chciały.

SKORPION



Od poniedziałku Skorpiony będą mocno zmotywowane do pracy, zmuszą się do każdego wysiłku by osiągnąć cel. W sprawach uczuciowych czekają je namiętne chwile, samotne Skorpiony będą miały szansę spotkać kogoś intrygującego. Od środy mają dobry czas na wyjazdy i uprawianie sportów. Weekend spędzą na wprowadzaniu porządku w domu, będą dużo wymagać od siebie i innych.

STRZELEC



Strzelce od poniedziałku podejmą się najtrudniejszych wyzwań zawodowych, ale też będą miały sporo satysfakcji z dobrze wykonanej pracy. W domu mogą spotkać się z zazdrością partnera życiowego. Od środy życie stanie się łatwiejsze, znajdą czas na sport i wycieczki lub będą wyjeżdżać na wakacje. Od piątkowego popołudnia trzeba będzie wrócić do codzienności i obowiązków domowych.

KOZIOROŻEC



Od poniedziałku Koziorożce będą zadowolone z życia, będą miały pod dostatkiem pracy i zleceń i będą mogły utonąć w obowiązkach. W miłości będą miały teraz szczęście, a wolne osoby mogą poznać miłą osobę płci przeciwnej. Od środy dużo zmian, trudno będzie się im skoncentrować na pracy, powinny raczej nastawić się na życie towarzyskie. W weekend wezmą się za robienie porządków zamiast odpoczywać.

WODNIK



Wodniki rozpoczną tydzień w kiepskim nastroju, wymagania szefa będą wydawać się im irracjonalne, wszędzie będą dopatrywać się spisku przeciwko sobie. Od środy nastrój wyraźnie się im poprawi, poczują się swobodne i będą miały okazje do uprawiania sportów i ruchu. W piątek będą musiały uporządkować swoje sprawy przed weekendem, a w weekend mogą czuć się przytłoczone rodzinną atmosferą.

RYBY



Ryby na początku tygodnia będą emocjonalnie odbierać rzeczywistość, co może przeszkadzać im w wykonywaniu obowiązków. W uczuciach może teraz być bardzo namiętnie, ale powinny się liczyć z zazdrością partnera i nie robić skoków w bok. Od środy poczują się zmęczone, rozkojarzone, ciężko będzie im się uporać z codziennością. W weekend złapią wreszcie oddech, zajmą się rodziną.

