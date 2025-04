Horoskop tygodniowy od 6 do 12 stycznia 2014

Zobacz, co czeka cię w drugim tygodniu stycznia. Czy w tym tygodniu będziesz w świetnym nastroju? A może będziesz chciała zapaść w sen zimowy lub przedłużyć okres świąteczny do samej wiosny? Oto horoskop od 6 do 12 stycznia 2014 roku.