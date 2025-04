Baran

Barany rozpoczną tydzień pełne werwy i optymizmu, każde działanie zostanie uwieńczone powodzeniem, mogą spodziewać się przypływu gotówki. Od środy rozpoczęte wcześniej prace nabiorą kształtów i przybiorą realny wymiar. Od piątku Barany będą miały dobry czas na miłość, poznawanie nowych ludzi i weekend spędzą wesoło i rozrywkowo. Niedzielny wieczór poświęcą rodzinie i na domowe zajęcia.

Reklama

Byk

Na początku tygodnia wszystko będzie się toczyć zbyt szybko jak na powolną naturę Byków, ludzie wokół mogą próbować konfrontacji, ale Byki nie jest łatwo sprowokować. Od środy aura wokół Byków się zmieni, mogą spodziewać się większych pieniędzy, w związkach będzie ciepła atmosfera, w pracy sukcesy. Od piątku Byki będą prowadzić ożywione życie towarzyskie i w weekend spotkają się z przyjaciółmi.

Bliźnięta

Dla Bliźniąt ten tydzień będzie wyjątkowo udany. Początek tygodnia przyniesie dużo ciekawych działań, dużo nowych pomysłów i nowych znajomości. Od środy Bliźnięta będą patrzeć na życie bardzo praktycznie i zweryfikują realność swoich pomysłów. Od piątku będą w swoim żywiole, wśród ludzi, a w weekend będą organizować ciekawe wycieczki, wyjazdy i imprezy.

Rak

Raki na początku tygodnia będą w kiepskim nastroju, mogą pokłócić się z partnerem albo uciec przed światem i schować się w domowym ciepełku. Od środy aura będzie im sprzyjać, finansowy zastrzyk poprawi im humor, rodzina wesprze emocjonalnie i w pracy też zaświeci słońce. W piątek pomyślą o jakimś weekendowym wyjeździe i weekend spędzą na wycieczce lub w towarzystwie przyjaciół.

Lew

Z początkiem tygodnia Lwy wezmą się z zapałem do realizowania pomysłów, będą bardzo kreatywne i samodzielne. Od środy czekają je konflikty w domu, w pracy też mogą spodziewać się problemów i trudnych sytuacji, nie powinny się upierać przy swoim zdaniu. Piątek przyniesie im odprężenie i przez weekend będą mogły oddać się życiu towarzyskiemu, zorganizować grilla z przyjaciółmi.

Panna

Panny rozpoczną tydzień energicznie biorąc się do wykonywania swoich obowiązków, wypełniając czas pracą i poganiając innych. Od środy trochę zwolnią tempo, poczują, że ich praca ma sens i przynosi całkiem wymierne efekty, co zdecydowanie poprawi im humor. Piątek przyniesie im pogorszenie samopoczucia, mogą mieć problemy ze zdrowiem i cały weekend mogą mieć przez to zepsuty.

Waga

Wagi na początku tygodnia pełne będą niepewności i niezdecydowania, dużo będą chciały zrobić, ale będą miały problem z podjęciem decyzji, co zrobić, a co odłożyć na później. Od środy będą bardziej efektywne, ponieważ będą mogły zwolnić tempo, a co za tym idzie, będą miały więcej czasu na zastanowienie. Weekend spędzą w wesołym towarzystwie, na imprezach albo wycieczkach.

Skorpion

Od poniedziałku Skorpiony dostaną zastrzyk energii i trudno im się będzie skupić na czymś konkretnym, będą się miotać od jednej sprawy do drugiej. Od środy zwolnią tempo, sukcesywnie rozwiążą wszystkie problemy i wykonają zaplanowane działania. W piątek czeka je sporo rozmów i spotkań z ludźmi, a weekend spędzą otoczone ludźmi, dobrze się bawiąc.

Strzelec

Strzelce rozpoczną tydzień ogniście, temperament będzie je ponosił, będą robić wszystko szybko i nieprzemyślanie, będą przy tym bardzo atrakcyjne dla płci przeciwnej. Od środy opanuje je słodkie lenistwo, ale praca nie będzie czekać i trzeba będzie ją wykonać. Piątek będzie udanym dniem, a humor poprawi Strzelcom perspektywa weekendu i wcześniej zaplanowanych wyjazdów.

Zobacz także: Czy jesteś maniakiem ezoteryki?

Koziorożec

Koziorożce na początku tygodnia będą rozdrażnione i kłótliwe, mogą mieć problemy ze zdrowiem, wszystko będzie im przeszkadzać. Od środy nastrój zdecydowanie im się poprawi, sprawy zawodowe nabiorą rumieńców, mogą w tym czasie spłynąć nowe zamówienia czy zlecenia. Od piątku Koziorożce będą spotykać dużo ludzi, zajęte będą rozmowami, być może zechcą gdzieś wyjechać na weekend.

Wodnik

Wodniki wraz z nowym poniedziałkiem rozpoczną nowe życie, pełne energii i zapału wezmą się za realizację swoich projektów i marzeń. We środę odczują niechęć otoczenia, mogą spotkać się z krytyką i będą miały kiepski nastrój. W piątek poprawi im się humor, wreszcie będzie można pogadać z ludźmi, poplotkować, zaplanować przyjemny weekend, bo będą miały ochotę gdzieś wyjechać.

Ryby

Na początku tygodnia Rybom będzie się wydawać, że wszystko toczy się zbyt szybko, wydarzenia będą gonić jedne za drugimi. Od środy będą mogły odpocząć, poddać się nurtowi, zajmą się praktyczną stroną życia. W piątek aura wokół nich się zmieni, mogą mieć gorsze samopoczucie, bliskie osoby nie będą potrafiły ich zrozumieć i weekend zaliczą do mniej udanych.

Reklama

Każdy klient po darmowej rejestracji na portalu Viversum ma prawo do rozmowy z prawdziwą wróżką zupełnie ZA DARMO.