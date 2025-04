BARAN



Barany z początkiem tygodnia mogą być nerwowe, mogą reagować żywiołowo i niezbyt łagodnie, co nie przyniesie im sympatii otoczenia. We wtorek popołudniu zmienią nastawienie do życia, będą doceniane, a to wprawi je w świetny nastrój. Będą bardzo romansowe. Koniec tygodnia przyniesie im konieczność działań rutynowych i dopiero w niedzielę będą mogły się odprężyć.

BYK



Byki w poniedziałek będą bardzo uczuciowe, wrażliwe i nastawione na pomaganie innym, ich relacje z bliskimi będą ciepłe i pełne miłości. Od wtorku mogą mieć problemy w kontaktach z innymi, będą się irytować, ludzie będą je drażnić. W piątek i sobotę zajmą się porządkami, co przyniesie im odprężenie. W niedzielę będą miały ochotę na imprezy kulturalne, słuchanie muzyki, czytanie.

BLIŹNIĘTA



Bliźnięta w poniedziałek mogą czuć się przytłoczone rodzinną atmosferą. Od wtorku będą miały zdecydowanie lepszy czas, mogą wtedy liczyć na sukcesy w pracy, będą twórczo podchodzić do rzeczywistości, a w życiu uczuciowym mogą liczyć na romansową atmosferę. W piątek i sobotę mogą mieć chandrę i kiepski nastrój, a w niedzielę będą nadrabiać zaległości towarzyskie.

RAK



Raki będą w tym tygodniu w niezłej formie. W poniedziałek będą bardzo uczuciowe, wolne Raki mogą się wtedy zakochać. Od wtorku mogą odnosić sukcesy w pracy, wykażą się kreatywnością i mogą zyskać uznanie. W piątek i sobotę zajmą się porządkami, zakupami, domem i rodziną, mogą spędzić czas na łonie natury. Tylko w niedzielę mogą mieć kiepski nastrój, dojdzie do głosu zmęczenie.

LEW



Lwy na początku tygodnia mogą przeżywać rozterki dotyczące spraw rodzinnych, mogą mieć trudności z podejmowaniem decyzji. Od wtorku będą miały szczęście we wszystkim, za co się wezmą, czekają je sukcesy w pracy i w miłości. Piątek i sobota będą czasem robienia porządków, co będzie je nudzić. Za to w niedzielę będą oddawać się rozrywkom kulturalnym, spotykać się ze znajomymi i romansować.

PANNA



Panny w poniedziałek będą bardzo opiekuńcze wobec innych, będą się poświęcać, a także będą nastawione romansowo i uczuciowo. Wtorek przyniesie im zmianę nastroju, podporządkują się komuś silniejszemu, zrezygnują z własnych potrzeb. Od piątku wezmą się za sprzątanie, będą bardzo dobrze zorganizowane i pedantycznie dokładne. W niedzielę zamarzy im się impreza towarzyska.

WAGA



Dla Wag początek tygodnia może być ciężki, mogą mieć migrenę, bóle głowy, niełatwo będzie im się uporać z pracą. Od wtorku będą twórczo podchodzić do życia, mogą odnosić sukcesy na polu zawodowym. W piątek szara rzeczywistość zmusi je do zajęcia się sprzątaniem, zakupami i domem. Za to niedziela przyniesie im mnóstwo atrakcji, szczególnie w sferze uczuciowej.

SKORPION



Skorpiony rozpoczną tydzień w romansowym nastroju, ich relacje z najbliższymi będą przepełnione wrażliwością i miłością. We wtorek zmiana nastroju, Skorpiony staną się rozdrażnione, nerwowe, mogą reagować irytacją. W piątek i sobotę przyjemność sprawi im porządkowanie otoczenia. Weekend spędzą na rozrywkach kulturalnych i romansowaniu, ale inni mogą je drażnić.

STRZELEC



Strzelce w poniedziałek będą czuły się ograniczone przez rodzinę i sprawy domowe. Od wtorku będą tryskać wspaniałym humorem i zdrowiem, będą bardzo twórcze i będą inspiracją dla innych. W piątek i sobotę będą musiały więcej czasu poświęcić nudnym, rutynowym zajęciom, mogą się strasznie nudzić. Za to w niedzielę humor będzie im dopisywał, będą mogły spotkać się z przyjaciółmi.

KOZIOROŻEC



Koziorożce w poniedziałek mogą wejść w konflikt z bliską osobą, sprawy zawodowe mogą przysporzyć im problemów. Od wtorku w pracy mogą mieć trudności w kontaktach z szefem. Dopiero w czwartkowe popołudnie odetchną, będą mogły pracować na swój sposób, będą mogły zająć się obowiązkami. W niedzielę może dopaść je chandra, nie będzie się dało uciec w pracę, a w domu dojdzie do spięć.

WODNIK



Wodniki na początku tygodnia będą w kiepskim nastroju, partner może być zaborczy i będzie miał pretensje. Od wtorku konflikty z otoczeniem mogą się nasilić, ale równocześnie Wodniki mogą spotkać się z uznaniem, a życie towarzyskie nabierze rumieńców. W piątek i sobotę będą musiały zająć się porządkami, co wprawi je w kiepski nastrój. Dopiero w niedzielę odetchną, będą mogły oddać się zabawie.

RYBY



Ryby w poniedziałek będą bardzo uczuciowe, skłonne do poświęceń i pomagania innym. Od wtorkowego popołudnia zajmą się ważnymi sprawami zawodowymi, będą miały dobre pomysły, ale muszą wykazać się większą asertywnością. Od piątku zajmą się porządkami, co przyniesie im spokój ducha. Weekend spędzą w miłym towarzystwie, mogą wybrać się do kina lub na koncert.

