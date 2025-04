Baran

Od poniedziałku Barany będą w doskonałym nastroju, będą pełne energii i werwy, będą osiągać sukcesy w pracy, będą romansować na prawo i lewo. Od środy będą musiały zająć się sprawami prozaicznymi, porządkami i pracami biurowymi. Za to od piątku będą mogły prowadzić ożywione życie towarzyskie, pełne flirtów i romansów, wolne Barany mogą odnaleźć swoją miłość.

Byk

Byki na początku tygodnia będą w fatalnym humorze, będą rozdrażnione nawet, jak nie będzie po temu powodu. Od środy poprawi im się nastrój, praca będzie je wciągać tak bardzo, że nic innego nie będzie ważne, łatwiej też będzie dogadać się z ludźmi. Od piątku będą spokojne, nastawione na harmonijne współżycie z innymi, nastawią się na podziwianie piękna w galeriach i w parku.

Bliźnięta

Bliźnięta na początku tygodnia będą błyszczeć w towarzystwie, odnosić sukcesy w pracy, ich kreatywność zyska uznanie szefa. Od środy będą bardzo roztargnione, wszystko będzie im wypadać z rąk i lepiej, żeby nie podejmowały żadnej ważnej decyzji. Od piątku odetchną z ulgą na myśl o zbliżającym się weekendzie, zaplanują spotkania z przyjaciółmi i randki w ciemno.

Rak

Początek tygodnia przyniesie Rakom sporo interesujących wydarzeń, będą mogły liczyć na wpływowych przyjaciół. Od środy zajmą się bardzo serio obowiązkami i wszystko, co związane z racjonalnym myśleniem będzie im dobrze wychodzić. Mogą zdecydować się na badania profilaktyczne. Od piątku ich samopoczucie ulegnie pogorszeniu, relacje z najbliższymi grożą im konfliktami.

Lew



Dla Lwów początek tygodnia będzie wyjątkowo udany, zdobędą uznanie i sławę, będą dobrze widziane w każdym towarzystwie. Od środy będą musiały przyłożyć się mocno do pracy, uporządkować otoczenie i dopilnować, aby wszystko zostało dobrze zrobione. Za to od piątku mogą z czystym sumieniem oddać się życiu towarzyskiemu, będą kreatywne w wymyślaniu sposobów spędzania wolnego czasu.

Panna

Początek tygodnia dla Panien może być trudny, szef w pracy będzie się strasznie wymądrzał, choć niekoniecznie będzie miał coś mądrego do powiedzenia. Od środy uda im się zapanować nad egzaltacją innych, sprowadzą wszystko do obowiązków i dodatkowych zajęć po godzinach. Od piątku mogą mieć problemy z podejmowaniem decyzji, ale za to relacje z bliskimi staną się wyjątkowo harmonijne.

Waga

Na początku tygodnia Wagi będą czuły się świetnie, będą adorowane, kochane i będą w dobrych relacjach z innymi. Od środy będą musiały zająć się sprawami prozaicznymi, mogą poczuć się w związku z tym zagubione. Od piątku będą zajmować się tym, co lubią najbardziej i cały weekend będą mogły romansować i flirtować, zwiedzać galerie i muzea, twórczo podchodzić do rzeczywistości.

Skorpion

Dla Skorpionów początek tygodnia będzie trudny, będą zgryźliwe, poirytowane, źle nastawione do rzeczywistości. Od środy poświęcą się pracy i obowiązkom, a to pomoże wydobyć się im z depresyjnego nastroju. W weekend oddadzą się życiu towarzyskiemu, nawet, jeśli nieszczególnie będą miały na to ochotę. Randki i flirty mogą poprawić im humor i wprawić w weselszy nastrój.

Strzelec

Strzelce od początku tygodnia będą w radosnym nastroju, spotkają się z uznaniem dla swojej kreatywności, będą pełne entuzjazmu i energii. Od środy dobry humor pryśnie, czekają je obowiązki, a rutyna i nuda mocno dadzą im się we znaki. W domu mogą spodziewać się kłótni. Od piątku życie nabierze barw, relacje domowe się poprawią, a życie towarzyskie będzie bardzo urozmaicone.

Koziorożec



Wodnik

Na początku tygodnia Wodniki będą zajęte przede wszystkim życiem towarzyskim, w pracy będą flirtować i romansować, ale mimo to mogą spotkać się z uznaniem dla swoich osiągnięć. Od środy będą musiały wziąć się ostro do pracy, odpracować wszystkie niewdzięczne i nudne obowiązki. W weekend będą w swoim żywiole, spotkania towarzyskie, imprezy kulturalne, starzy przyjaciele, nowe randki, rozmowy i ploteczki.

Ryby

Ryby na początku tygodnia mogą się czuć przytłoczone dominującą postawą innych osób, inni będą próbowali nimi kierować, trudno będzie im zdobyć się na asertywność. Od środy poczują się znacznie lepiej, będą miały do czynienia ze sprawami znanymi, łatwymi do rozwiązania, praca da im wytchnienie. W weekend będą spotykać sporo ludzi, bawić się w większym gronie.

Autor: www.viversum.pl

