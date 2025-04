Baran

Barany na początku tygodnia mogą mieć skłonność do zgryźliwości i niezadowolenia ze wszystkiego. Wtorkowe popołudnie przyniesie im poprawę nastroju, będą mogły zabłysnąć w pracy i w towarzystwie, będą kreatywne i pełne energii. W od czwartkowego popołudnia wpadną w wir porządków, sprzątania i różnych prac nudnych. Natomiast weekend spędzą bardzo towarzysko.

Byk

Byki w poniedziałek będą nastawione rodzinnie i uczuciowo, dużo czasu poświęcą swoim pociechom. We wtorek popołudniu mogą stać się nerwowe, łatwo będzie o kłótnie w domu i w pracy, mogą być poirytowane i rozdrażnione. Dojdą do ładu ze sobą i z otoczeniem w czwartkowe popołudnie, wszystko się wtedy unormuje. Weekend zapowiada się towarzysko, mogą je pociągać zajęcia artystyczne.

Bliźnięta

Bliźnięta na początku tygodnia będą musiały poświęcić trochę czasu rodzinie, dzieciom, osobom starszym, może będą musiały się zaopiekować psem sąsiada albo zrobić zakupy chorej sąsiadce. We środę mogą odnieść znaczące sukcesy na niwie zawodowej, uda im się wprowadzić w życie swoje pomysły i zostaną docenione. Doskonale zapowiada się weekend pod względem towarzyskim.

Rak

Raki w poniedziałek będą w doskonałej formie psychicznej, będą współczujące i uczuciowe, samotne Raki mogą się zakochać. Od wtorku mogą się czuć przytłoczone przez osoby silniejsze od nich i zdominowane przez szefa w pracy, warto przypomnieć sobie, co to jest asertywność. W piątek dobrze będzie się im sprzątać i robić zakupy, ale w weekend będą mieć okropną chandrę.

Lew

Lwy na początku tygodnia będą mocno zaangażowane w sprawy rodzinne. Od wtorku przejmą inicjatywę w pracy i na froncie domowym, co zostanie przyjęte entuzjastycznie przez otoczenie, mogą liczyć na sukcesy. W piątek mogą spaść na nie nudne, rutynowe obowiązki i trzeba będzie się z nimi uporać. Niedziela będzie dla nich dniem miłości i urozmaiconego życia towarzyskiego.

Panna

Panny w poniedziałek będą bardzo uczuciowe i wrażliwe, z łatwością przyjdzie im poświęcać się dla innych. Od wtorku będą miały tendencję do poddawania się woli osób silniejszych od siebie, co sprawi, że mogą poczuć się wykorzystywane. W czwartkowe popołudnie poczują się świetnie i do weekendu zdążą posprzątać dom, nadrobić wszelkie zaległości w pracy i przygotować obiady na następny tydzień.

Waga

Wagi w tym tygodniu będą miały kiepski początek, mogą mieć w poniedziałek chandrę. Od wtorku staną się bardzo kreatywne, twórczo podejdą do zadań zawodowych, co sprawi, że mogą osiągać sukcesy. W piątek jednak będą musiały się przemóc i nadrobić zaległości papierkowe. Za to w weekend będą zajęte życiem towarzyskim, flirtowaniem i romansowaniem.

Skorpion

Skorpiony na początku tygodnia będą uczuciowe, wrażliwe i skłonne do opiekowania się innymi. Od wtorkowego popołudnia nastrój będą miały fatalny, wszystko będzie je drażnić i irytować, a szczególnie ludzie, którzy będą chcieli nimi rządzić. W piątek wezmą się za porządki, co pomoże im uporać się z irytacją i osiągną dzięki temu spokój wewnętrzny. W weekend mogą spotkać się z ukochaną osobą.

Strzelec

Strzelce w poniedziałek mogą czuć się przytłoczone domowymi obowiązkami lub uczuciami i emocjami bliskiej osoby. Od wtorku poczują się znacznie lepiej, zostaną docenione w pracy, osiągać będą sukcesy, będą twórczo rozwiązywać problemy. Niestety w piątek będę musiały zająć się prozą życia i lepiej, żeby tego nie unikały, żeby w weekend móc bez wyrzutów sumienia oddać się rozrywkom i romansom.

Koziorożec

Koziorożce na początku tygodnia będą nastawione bardzo rodzinnie i uczuciowo, mogą umówić się na randkę. Od wtorku w pracy mogą mieć poczucie, że nikt ich nie słucha, a ich autorytet został nadszarpnięty. Będą musiały zmienić zdanie na temat tego, kto tu rządzi. W piątek wezmą się metodycznie za porządki i nie spoczną, dopóki wszystkiego nie zrobią, co przypłacą zmęczeniem i chandrą w niedzielę.

Wodnik

Wodniki na początku tygodnia będą miały dość emocjonalnego podejścia do życia w swoim otoczeniu i od wtorku najchętniej oddadzą się przede wszystkim twórczości zawodowej. Mogą mieć w tej sferze wielkie osiągnięcia, mogą zabłysnąć jako osoby kreatywne. W piątek dopadnie je domowe sprzątanie, ale już w sobotę wieczór oddadzą się uciechom życia towarzyskiego.

Ryby

Ryby rozpoczną tydzień pełne miłości do ludzi, do bliskich osób i świata, będą pomagać innym. Od wtorku dadzą się zdominować przez innych, podporządkują się tym, którzy są silniejsi, mogąc w ten sposób zrzucić z siebie odpowiedzialność. Od piątku rzucą się w wir prac domowych, sprzątania i zakupów. Weekend zapowiada się towarzysko, choć może to być nie po ich myśli.

