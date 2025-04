fot. Fotolia

BARAN



Barany na początku tygodnia będą nie w sosie, mogą reagować zbyt nerwowo, a co za tym idzie ich relacje z otoczeniem nie będą najlepsze. Od wtorku zmienią nastawienie do życia, będą nastawione na odnoszenie sukcesów i na zdobywani serc płci przeciwnej. Od czwartku mogą się spodziewać się, że będzie więcej pracy, drażnić będzie je rutyna i domowe obowiązki. Dopiero w niedzielę będą mogły oddać się przyjemnościom.

BYK



Byki w poniedziałek będą bardzo rodzinne i uczuciowe, najważniejsze będą dla nich relacje z najbliższymi. Od wtorku mogą być podenerwowane, mogą mieć problemy w relacjach z innymi, niełatwo będzie im zapanować nad negatywnymi emocjami. Piątek i sobotę spędzą na zajęciach praktycznych, robieniu porządków, poświęcą się obowiązkom. W niedzielę będą miały ochotę na życie towarzyskie i kulturalne.

BLIŹNIĘTA



Bliźnięta na początku tygodnia skupią się na sprawach domowych i rodzinnych, mogą czuć się tym nieco przytłoczone. Od wtorku będą miały dobry czas, mogą liczyć na sukcesy w pracy, ich pomysły zostaną docenione, będą twórcze i kreatywne. W piątek i sobotę mogą mieć chandrę, źle będzie na nie wpływać konieczność sprzątania i robienia jakichkolwiek porządków. W niedzielę będą miały dobry czas na randkę.

RAK



Raki na początku tygodnia będą bardzo uczuciowe, samotne Raki mogą poznać interesującą osobę i się zakochają. Od środy mają szansę zabłysnąć w pracy, wykażą się kreatywnością i mogą odnieść znaczący sukces. W piątek i sobotę zajmą się domem, rodziną, sprzątaniem, ale powinny znaleźć czas na odpoczynek, bo w niedzielę mogą mieć kiepski nastrój, a zmęczenie nie pomoże im na relaks.

LEW



Lwy na początku tygodnia mogą mieć problemy z podejmowaniem decyzji, nadmiar emocji może przeszkadzać im w pracy. Od wtorku będą miały sporo szczęścia, będą romansowe i uczuciowe, energia będzie je rozpierać. Piątek i sobota będą dniami robienia porządków, w pracy czekają je działania rutynowe i będą się nudzić. W niedzielę będą miały czas na życie towarzyskie i zabawę, randki i miłość.

PANNA



Panny w poniedziałek będą bardzo opiekuńcze wobec innych, zanadto będą się poświęcać, będą miały dobry czas dla uczuć. Wtorek przyniesie im zmianę aury, będą miały chęć na działanie, wzmoże się ich ambicja i mogą odnosić sukcesy. Od piątku wezmą się za porządki, będą bardzo dobrze zorganizowane i pedantycznie dokładne. Niedziela będzie dobrym dniem na spotkania z ludźmi, pójście do kina lub teatru.

WAGA



Dla Wag poniedziałek może być trudny, mogą mieć chandrę, niełatwo będzie im się dogadać z bliskimi. Od wtorku będą miały twórcze podejście do problemów, będą odnosić sukcesy na polu zawodowym, a w życiu uczuciowym powieje świeży wiatr. W piątek dopadnie je proza życia, będą musiały zająć się sprzątaniem i zakupami. Za to niedziela przyniesie im mnóstwo atrakcji, będą prowadzić bujne życie towarzyskie.

SKORPION



Skorpiony rozpoczną tydzień w uczuciowym nastroju, ważna będzie dla nich rodzina i bliskie osoby, będą bardzo opiekuńcze. We wtorek zmiana aury, będą rozdrażnione, poirytowane, mogą mieć problemy w kontaktach z ludźmi, w pracy mogą napotkać różne przeszkody. Od piątku zajmą się obowiązkami, co pomoże im uporać się z kiepskim nastrojem. Weekend spędzą na rozrywkach kulturalnych.

STRZELEC



Strzelce w poniedziałek mogą czuć się przytłoczone przez obowiązki domowe, sprawy rodzinne i nadmiar emocji w otoczeniu. Od wtorku będą tryskać witalnością i energią, będą bardzo kreatywne i będą inspiracją dla innych. W piątek i sobotę będą musiały się poświęcić i zająć nudnymi, biurowymi sprawami i sprzątaniem, mogą mieć kiepski nastrój. Niedzielę spędzą w gronie przyjaciół lub z bliską osobą.

KOZIOROŻEC



Koziorożce w poniedziałek mogą wejść w konflikt z otoczeniem, na każdym kroku będą widzieć przeciwności. Od wtorku powinny uważać na relacje z szefem, mogą mieć poczucie, że nie mają na nic wpływu. W piątek poczują się dobrze, bo będą mogły zająć się pracą i codziennymi obowiązkami, sobotnie sprzątanie ukoi ich nerwy, ale w niedzielę dopadnie je chandra, mogą mieć złe relacje z bliskimi.

WODNIK



Wodniki w poniedziałek mogą czuć się przygaszone zazdrością i zaborczością partnera, nie będzie odpowiadać im emocjonalność bliskich osób. Od wtorku konflikty z otoczeniem mogą się nasilić, ale w pracy mogą spotkać się z uznaniem dla swoich pomysłów. W piątek i sobotę będą musiały zająć się nudnymi, rutynowymi pracami, co wprawi je w kiepski nastrój i dopiero w niedzielę będą mogły robić to co lubią.

RYBY



Ryby na początku tygodnia będą bardzo uczuciowe, zajęte rodziną i dziećmi, będą się dla innych poświęcać. Od wtorkowego popołudnia zajmą się ważnymi sprawami zawodowymi, będą miały dobre pomysły, ale muszą wykazać się większą asertywnością. Od piątku zajmą się porządkami, co przyniesie im spokój ducha. Weekend spędzą w miłym towarzystwie, mogą wybrać się do kina lub do teatru.

