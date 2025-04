fot. Fotolia

Reklama

BARAN



W poniedziałek Barany będą nastawione wojowniczo i rywalizacyjnie, więc lepiej schodzić im z drogi, ale za to mogą wiele osiągnąć w sportach. Od wtorkowego popołudnia będą miały mnóstwo inwencji, sport i urlopowe wojaże będą w centrum ich zainteresowania. Od piątku mogą mieć gorszy nastrój, będą nadmiernie wybuchowe i relacje z innymi mogą pozostawiać wiele do życzenia. Dopiero niedziela sprawi, że odpoczną.

BYK



Byki na początku tygodnia będą mocno zaangażowane we wszystko, co robią, z pasją będą oddawać się obowiązkom i pracy. W uczuciach będą namiętne i zmysłowe. Od wtorkowego popołudnia wokół nich będzie spory ruch, będą musiały dostosowywać się do innych, co nie przyjdzie im łatwo. Od piątku poczują się stabilnie i bezpiecznie, czas spędzą w gronie rodziny. Natomiast w niedzielę mogą mieć chandrę.

BLIŹNIĘTA



Na początku tygodnia Bliźnięta mogą czuć się przeciążone obowiązkami, ktoś może wywierać na nie nadmierną presję, co będzie je męczyć. Od wtorkowego popołudnia poczują przypływ energii, będą poznawać nowych ludzi, nowe miejsca, znajdą czas na odpoczynek, zabawę i rozrywki. Od piątku będą skupione na obowiązkach i dopiero w niedzielę uda im się wypocząć w gronie przyjaciół.

RAK



Raki rozpoczną tydzień w dobrym nastroju, będą miały dużo energii do działania, każde ich przedsięwzięcie zakończy się sukcesem. W związkach będzie to czas namiętności. Od wtorkowego popołudnia mogą mieć chęć na zmiany, podróże, będą robić wielkie plany wakacyjne. Od piątku będą nastawione na robienie porządków wokół siebie, wezmą się na poważnie za obowiązki. Niedziela to będzie dzień spotkań towarzyskich.

LEW



Lwy w poniedziałek mogą mieć kiepskie samopoczucie, niełatwo będzie im się dogadać z innymi. Od wtorkowego popołudnia odczują zastrzyk energii, powiew wakacyjnego wiatru, w pracy będą myślami na egzotycznych plażach. Od piątku trudno będzie im nadążyć z wypełnieniem planu, za dużo będzie obowiązków, mogą być zmęczone. Za to w niedzielę będą mogły prowadzić ciekawe towarzyskie.

PANNA



Pannom początek tygodnia przyniesie dobry nastrój, chęć do pracy, sukcesy zawodowe, a także powiew świeżości w sferze uczuć. Od wtorku mogą mieć kiepskie samopoczucie, mogą pojawić się problemy zdrowotne, łatwo będą poddawać się przygnębieniu. Od piątku praca i obowiązki postawią je na nogi, sprzątanie poprawi im nastrój. W niedzielę oddadzą się rozrywkom intelektualnym.

WAGA



Na początku tygodnia Wagi mogą mieć dużo wyzwań i trudnych zadań, mogą czuć się przeciążone. We wtorkowe popołudnie nastąpi zmiana aury, obowiązki staną się lżejsze, czeka je sporo przyjemności związanych z wakacjami. Od piątku narastać będą konflikty i w pracy i w domu, ciężko będzie im się wywiązać ze wszystkich zobowiązań. Niedziela upłynie im na ożywionym życiu towarzyskim.

SKORPION



Na początku tygodnia Skorpiony będą przeżywać duże namiętności, mogą się zakochać, w pracy będą z pasją oddawać się obowiązkom. Od wtorku mogą czuć się zdezorientowane zmianami, odreagują stres w zajęciach sportowych. Od piątku będą dużo od siebie i od innych wymagać, w domu przybędzie obowiązków. Niedziela przyniesie im chandrę i gorsze samopoczucie.

STRZELEC



Strzelcom poniedziałek przyniesie sporo wyzwań w pracy, trudnych sytuacji wymagających uwagi. Od wtorkowego popołudnia los będzie dla nich łaskawy i będą mogły gdzieś wyjechać, być może czeka je podróż służbowa, a popołudnia spędzą na uprawianiu ulubionego sportu. Od piątku wezmą się ostro do prac domowych, po to, żeby w weekend móc spotykać się z przyjaciółmi.

KOZIOROŻEC



Koziorożce od poniedziałku wezmą się z pasją za pracę, będą bardzo obowiązkowe i zdeterminowane do osiągania sukcesów. Od wtorkowego popołudnia trudniej niż zwykle będzie im się skupić na pracy, kontakty z ludźmi będą je rozpraszać. Od piątku będą mogły poświęcić się pracy, pochłoną je obowiązki domowe. W niedzielę pozwolą sobie na luz, rozrywki i zabawę wśród przyjaciół.

Zobacz też: Udane wakacje a feng shui

WODNIK



Dla Wodników początek tygodnia będzie bardzo trudny, mogą mieć problemy ze zdrowiem, mogą być bardzo nerwowe. Od wtorkowego popołudnia nastrój im się zmieni, będą pełne energii i zapału, optymistycznie będą patrzeć w przyszłość, będą poznawać nowych ludzi. Od piątku sztywne reguły i normy społeczne dadzą im się we znaki i zepsują humor, ale w niedzielę nadrobią zaległości towarzyskie.

RYBY



Na początku tygodnia Ryby będą miały ogromną intuicję i wyczucie emocji innych osób, w związkach czeka je dużo namiętności. Od wtorkowego popołudnia pogorszy się im samopoczucie, będą rozdrażnione, kłótliwe i mogą mieć problemy ze zdrowiem. W piątek nastrój im się poprawi, będą rozważnie traktować wszelkie nowe propozycje, czas wolny spędzą w gronie rodzinnym.

Reklama

Każdy klient po darmowej rejestracji na portalu Kosmica.pl ma prawo do rozmowy z prawdziwa wróżką za 0,99 złoty za minutę połączenia.