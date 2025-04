Baran

Barany w noc sylwestrową będą najlepiej się bawić ze wszystkich, będą najlepszymi tancerzami, będą się świetnie czuć. Od środy będą musiały wziąć się do regularnej pracy, obowiązki staną się nudne i uciążliwe, początek roku w pracy będzie trudny. Od piątku rzucą się w wir życia towarzyskiego i uczuciowego, a weekend spędzą na uprawianiu sportów ekstremalnych.

Byk

Dla Byków wieczór sylwestrowy może być dniem konfliktowym, ale mimo to będą dużo tańczyć, dobrze się bawić, choć źle będą znosić wielkie imprezy. Od środy poczują się zdecydowanie lepiej, zajmą się pożytecznymi zajęciami przynoszącymi dochody, zrobią wokół siebie porządek i od piątku będą żyć w harmonii z otoczeniem. W niedzielę będą bardzo atrakcyjne dla płci przeciwnej.

Bliźnięta

Bliźnięta w noc sylwestrową będą świetnie się bawić, energia będzie je rozpierać i będą wykorzystywać ją na parkietach. Od środy ich morale podupadnie, zwalą im się na głowę uciążliwe zaległe zobowiązania lub wizyta u lekarza. Od piątku życie towarzyskie poprawi im nastrój, mogą się zakochać, a w stałych związkach zapanuje harmonia. Weekend postawi je przed wyzwaniami.

Rak

Raki w wieczór sylwestrowy mogą mieć nie najlepszy nastrój, choć będą działać magnetycznie na płeć przeciwną. Od środy zajmą się zwykłą pracą i zwykłymi sprawami, co pozwoli im odetchnąć i nabrać dystansu do życia. W piątek mogą poczuć się źle lub pokłócą się z bliską osobą, dopadnie je chandra. W niedzielę dojdzie do zgody w związku uwieńczonej namiętnością.

Lew

Lwy w noc sylwestrową będą pełne energii, będą szaleć na parkietach i świetnie się bawić, nadawać ton w towarzystwie. Źle zniosą powrót do normalności w środę, praca będzie wydawała im się ciężarem ponad siły. Od piątku będą romansować i flirtować, ale muszą uważać, żeby nie wzbudzić zazdrości partnera, bo w niedzielę będą narażone na sceny zazdrości.

Panna

Panny w wieczór sylwestrowy będą się bawić w najlepsze, będą pełne inwencji i dobrego humoru, a w Nowy Rok będą robić plany na następny rok. Od wtorku będą mogły spokojnie skupić się na pracy i wykonywać swoje codzienne obowiązki. Od piątku mogą mieć problemy z podejmowaniem decyzji analizując nadmiernie wszystkie za i przeciw. Weekend będzie wyjątkowo udany w miłości.

Waga

Wagi w wieczór sylwestrowy będą w doskonałej formie, będą atrakcyjne dla płci przeciwnej, co sprawi, że dobrze będą się bawić. Od środy czas wypełni im praca, mogą mieć większe niż zwykle problemy z podejmowaniem decyzji, a od piątku skupią się na uczuciach, wolne Wagi mogą poznać ważną dla siebie osobę. W niedzielę natkną się na trudne do opanowania problemy emocjonalne.

Skorpion

Skorpiony wbrew swoim obawom bawić się będą w Sylwestra wspaniale, będą pełne inwencji i dowcipu, ale mogą źle znosić imprezy z dużą ilością ludzi. Od środy poczują się znacznie lepiej, praca stanie się dla nich lekarstwem na całe zło. Od piątku będą łagodniejsze w ocenie innych i łatwiej będzie im osiągnąć porozumienie, ale dopiero w niedzielę odreagują stresy i znajdą chwilę dla siebie.

Strzelec

Strzelce w wieczór sylwestrowy odżyją, będą tryskać dobrym humorem i dowcipem, będą duszą towarzystwa. W Nowy Rok będą pełne entuzjazmu i energii. Od środy odczują spadek nastroju głównie za sprawą nudnych, rutynowych obowiązków, które będą koniecznie wymagały ich uwagi. Od piątku zwrócą uwagę na kogoś miłego i poflirtują trochę. W niedzielę zajmą się sportem.

Koziorożec

Koziorożce w wieczór sylwestrowy mogą mieć kiepskie samopoczucie i powinny zrobić wszystko, żeby się dobrze bawić i nie psuć nastroju innym. Od środy horyzont się przejaśni i będą mogły spokojnie kontynuować rozpoczęte wcześniej prace wykazując się rozsądkiem i odpowiedzialnością. Od piątku mogą poczuć się źle, mogą odezwać się dolegliwości chroniczne.

Wodnik

Wodniki w wieczór sylwestrowy będą bardzo ożywione, towarzyskie, pełne inwencji w doborze kreacji, będą duszą towarzystwa. Od środy będą musiały intensywnie popracować, wrócić do spraw zostawionych odłogiem i nadrobić zaległości. Od piątku będą mogły poświęcić się ulubionym rozrywkom i życiu towarzyskiemu, ale w niedzielę dobry humor nie będzie im dopisywał.

Ryby

Ryby Sylwestra spędzą dobrze się bawiąc, ale muszą uważać na nadmiaru alkoholu. Od środy mogą mieć problemy ze zdrowiem, dużo rzeczy do nadrobienia, w pracy czeka je zwykła codzienność. Od piątku życie będzie im się wydawało piękne, wolne Ryby mogą się zakochać, w stałych związkach nastrój będzie romantyczny, a niedziela przyniesie im namiętne chwile.

