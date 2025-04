Baran

Barany będą w tym tygodniu bardzo towarzyskie, nastawione na ruch, zabawę i rozrywki. Niestety na początku tygodnia będą musiały skupić się na pracy, co może odrobinę zepsuć im humor. Od środy nic nie będzie stało na przeszkodzie wyjazdom, wakacyjnym szaleństwom i romansom. W weekend będą skłonne do zadumy nad sensem życia, co nie przeszkodzi im uczestniczyć w każdej rozrywce.

Byk

Byki na początku tygodnia będą się czuły stabilnie i bezpiecznie, praca i obowiązki będą nadawać im sens życia. Od środy mogą mieć fatalny nastrój, może wszystko je drażnić i będą skłonne do wybuchów złości. Nie powinny się im poddawać, żeby zadrażnienia nie pozostały na dłużej. W weekend będą miały lepsze dni, mogą umówić się na randkę, poznać osobę, która może okazać się ich drugą połową.

Bliźnięta

Bliźnięta będą w tym tygodniu nastawione przede wszystkim na życie towarzyskie i będą tryskać cudownymi pomysłami na spędzanie wolnego czasu. Wszystko dobrze, jeśli udało im się gdzieś wyjechać, ale jeśli będą musiały pracować, to początek tygodnia może okazać się bardzo trudny. W weekend może dopaść je chandra, w relacjach z bliskimi może dochodzić do nieporozumień.

Rak

Raki w tym tygodniu będą dużo przebywać wśród ludzi i przyjaciół. Na początku tygodnia mogą mieć do załatwienia ważne sprawy w urzędzie lub innej instytucji, czeka je dużo pracy. Od środy będą mogły pozwolić sobie na więcej rozrywki, przyjemności związanych z kontaktami międzyludzkimi. W weekend będą bardzo uczuciowe, nastawione na miłość, ważne będą sprawy rodzinne.

Lew

Lwy w tym tygodniu będą błyszczeć elokwencją, będą duszą każdego towarzystwa. Mimo to na początku tygodnia będą musiały zmobilizować i wywiązać się z różnych obowiązków. Od środy wpadną w wir życia towarzyskiego, będą miały chęć na rozrywki intelektualne, artyści spod tego znaku będą mieli wenę. W weekend mogą poczuć się zmęczone i mogą wycofać się z życia towarzyskiego.

Panna

Panny na początku tygodnia będą bardzo pracowite, będą planować i organizować, wypełniać formularze, załatwiać sprawy urzędowe. Od środy uda im się trochę wyluzować, z większą dozą optymizmu spojrzą w przyszłość i na to, co robią. Pomyślą i wypoczynku i wakacyjnych wyjazdach. W weekend będą miały dobry czas na miłość, wolne Panny mogą poznać kogoś bardzo atrakcyjnego.

Waga

Wagi na początku tygodnia mogą czuć się nie najlepiej, mogą mieć skłonność do melancholii i popadania w konflikty, ale tylko wywiązanie się z obowiązków może naprawdę poprawić im humor. Od środy będą w centrum życia towarzyskiego, mogą mieć oryginalne pomysły, które zyskają aprobatę szefa, zostaną docenione. W weekend mogą czuć się niepewnie, ale wyjazdy i wycieczki wprawią je w dobry nastrój.

Skorpion

Skorpiony mogą w tym tygodniu mieć gorsze samopoczucie, powinny pomyśleć o wypoczynku i wakacjach, bo nadmiar obowiązków może je przytłaczać. Od środy mogą być rozdrażnione i skłonne do kłótni, muszą uważać, żeby nie wchodzić nikomu w drogę, wszystko i wszyscy będę je denerwować. W weekend atmosfera się przejaśni, a w uczuciach mogą liczyć na szczęście.

Strzelec

Strzelce w tym tygodniu będą miały sprzyjający czas do wyjazdów, wakacyjnych podróży i wycieczek. Będą bardzo towarzyskie i nastawione na rozrywki. Na początku tygodnia mogą na ich drodze pojawić się różne przeszkody, ale optymizm pomoże im wyjść z każdej opresji obronną ręką. Od środy będą mogły się świetnie bawić, ale w weekend mogą być osłabione, powinny wtedy unikać alkoholu.

Koziorożec

Koziorożce w tym tygodniu mogą mieć wrażenie ogólnego rozprzężenia w pracy. Początek tygodnia będzie się zapowiadał dobrze, wiele spraw uda im się załatwić, ale od środy wszystko będzie wymykać im się z rąk, rozmywać w natłoku rozmów, słów, plotek, nikt nie będzie się chciał do niczego zobowiązać. Weekend spędzą w miłej atmosferze, z ukochaną osobą lub w gronie rodziny.

Wodnik

Wodniki mają teraz bardzo sprzyjający czas, mogą liczyć na pomyślność w każdej dziedzinie. Początek tygodnia może być trudniejszy, bo mogą być urzędowe sprawy do załatwienia, a Wodniki tego nie lubią. Od środy mogą mieć mnóstwo szczęścia, mogą liczyć na wygrane w grach losowych, korzystne propozycje i udane interesy. W weekend będą miały dobry czas na wypoczynek.

Ryby

Ryby na początku tygodnia będą w dobrej formie, mogą liczyć na sukcesy w pracy i wiele spraw uda im się popchnąć mocno do przodu, szczególnie tych, które dotyczą materialnej rzeczywistości. Od środy mogą wpaść w wir życia towarzyskiego, mogą być zmęczone nadmiarem rozmów i plotek, nie powinny wdawać się w żadne intrygi. Weekend będzie dla nich czasem wycofania do wewnątrz.

