Baran

Barany na początku tygodnia będą odnosić sukcesy w pracy, zostaną zauważone i docenione, będą miały świetne samopoczucie i dobrze będą się bawić w towarzystwie. Od wtorku będą musiały wziąć się za obowiązki domowe, praca będzie je nudzić. Od czwartku rzucą się w wir życia towarzyskiego, będą flirtować i romansować, za to w weekend będą miały chęć na sporty ekstremalne.

Byk

Byki w poniedziałek będą w kiepskim nastroju, może dochodzić do nieporozumień w pracy, a w związkach uczuciowych do kłótni. Od wtorku poczują się zdecydowanie lepiej, zajmą się pożytecznymi zajęciami dającymi satysfakcję w rodzaju sadzenia kwiatków w ogródku. Od czwartku będą miały chęć na przyjemności dla zmysłów. W weekend będą bardzo atrakcyjne dla płci przeciwnej.

Bliźnięta

Dla Bliźniąt poniedziałek będzie bardzo udanym dniem, osiągną sukcesy w pracy i uwierzą w siebie. Od wtorku ich morale podupadnie, spadną im na głowę uciążliwe obowiązki domowe, mogą być nadmiernie nerwowe i poirytowane. Czwartek przyniesie im zmianę nastroju, będą bardzo towarzyskie, mogą się zakochać. Weekend postawi ich przed wyzwaniami, którym trudno będzie im sprostać.

Rak

Raki w poniedziałek będą niechętnie brać udział w spotkaniach towarzyskich, ale nie będzie się dało ich uniknąć. Od wtorku zajmą się codziennością i zwykłymi, domowymi sprawami, co pozwoli im odetchnąć i wypocząć. W czwartkowe popołudnie mogą poczuć się źle lub pokłócą się z bliską osobą i dopiero w sobotnie popołudnie dojdzie do zgody i weekend spędzą w dobrym humorze.

Lew



Lwy rozpoczną tydzień pełne energii i zapału, będą nastawione w tym tygodniu na życie towarzyskie i rozrywki. Od wtorku będą zmuszone zająć się pracami i obowiązkami domowymi i nie znajdzie się nikt, kim można by się wyręczyć. Od czwartku będą romansować i flirtować, ale muszą uważać, żeby nie wzbudzić zazdrości partnera, bo w weekend zapowiada się ciężka atmosfera w związkach.

Panna

Panny na początku tygodnia będą odnosić sukcesy zawodowe i niechętnie przyjmą dni wolne od pracy, które będą je odrywać od obowiązków i wyzwań zawodowych. Od wtorku będą wyżywać swe zapędy w pracach domowych i ogrodowych, ale znajdą też czas na wypoczynek na łonie natury. Od czwartku mogą mieć problemy z podejmowaniem decyzji, a weekend będzie wyjątkowo udany w miłości.

Waga

Dla Wag początek tygodnia będzie bardzo twórczy, będą wyjątkowo kreatywne, mogą liczyć na uznanie innych. Od wtorku czas wypełnią im prace domowe, mogą mieć większe niż zwykle problemy z podejmowaniem decyzji. Od czwartku będą nastawione bardzo romansowo, skupią się na uczuciach, wolne Wagi mogą się zakochać. W weekend natkną się na trudne do opanowania problemy emocjonalne.

Skorpion

Początek tygodnia dla Skorpionów będzie trudny, mogą mieć zły humor i skłonność do irytacji. Od wtorku poczują się znacznie lepiej, dobrze im zrobi pobyt na łonie przyrody i ruch na świeżym powietrzu. Od czwartku będą miały więcej czasu dla innych i łatwiej będzie im się dogadać z ludźmi, ale dopiero w weekend poczują się naprawdę świetnie, będą nastawione na uczucia i namiętność.

Strzelec

Strzelce w poniedziałek będą w doskonałym humorze, będą zabawiać innych i dodawać im energii, będą dla innych inspiracją. Od wtorku odczują spadek nastroju głównie za sprawą nudnych, rutynowych zajęć domowych, które będą koniecznie wymagały ich uwagi. Od czwartku będą nastawione romansowo, będą dużo flirtować i mogą się zakochać. W weekend będą zdobywać górskie szczyty lub zajmą się sportem.

Koziorożec



Koziorożce na początku tygodnia z trudem dostosują się do atmosfery rozrywki i wypoczynku. Od wtorku poczują się pewniejsze siebie, znajdą sobie w domu lub ogrodzie konieczne do wykonania prace i to ukoi ich nerwy. Od czwartku mogą poczuć się źle, mogą odezwać się dolegliwości chroniczne. W weekend będą z powrotem pełne werwy i dobrego humoru, w związkach Koziorożców zabłyśnie słońce.

Wodnik

Wodniki na początku tygodnia będą pewne siebie, nastawią się na rozrywki w dni wolne od pracy i świętowanie. Od wtorku będą musiały w domu odpracować swoje, nadrobić zaległości w sprzątaniu i z planowych rozrywek może nic nie wyjść. Od czwartku będą mogły poświęcić się ulubionym zajęciom i życiu towarzyskiemu, ale w niedzielę humor im się popsuje, będą skłonne do kłótni.

Ryby

Ryby na początku tygodnia nie będą potrafiły decydować o swoich posunięciach, będą ulegać wpływom innych osób. Od wtorku mogą mieć problemy ze zdrowiem, dużo rzeczy do nadrobienia w pracach domowych i w ogrodzie. Od czwartku nastrój będą miały romansowy, nastawią się na życie towarzyskie. W weekend przeżywać będą namiętne chwile, a wolne Ryby mogą się zakochać.

