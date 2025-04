fot. Fotolia

BARAN



Barany w pierwszych dniach tygodnia będą tryskać energią i zarażać innych optymizmem. Mogą liczyć na sukcesy w każdej dziedzinie. Od środy praca będzie je nużyć, obowiązki przesłonią wszystko, a w związkach uczuciowych może być nieprzyjemnie na bazie podziału obowiązków. Za to w weekend będą miały mnóstwo okazji do spotkań z ludźmi, odnajdą się w każdym towarzystwie, będą romansować na lewo i prawo.

BYK



Byki na początku tygodnia będą często poirytowane, ze wszystkiego niezadowolone i ciężko będzie im dogodzić. W pracy mogą mieć problemy z utrzymaniem dobrych relacji z szefem i podwładnymi. Od środy praca będzie im szła jak z płatka, będą dobrze zorganizowane i pewne siebie. Weekend spędzą niezwykle towarzysko, będąc na urlopie będą zwiedzać i podziwiać dzieła sztuki.

BLIŹNIĘTA



Bliźnięta na początku tygodnia mogą mieć sukcesy zawodowe, które sprawią, że będą miały dobre samopoczucie. Od środy mogą mieć problemy z wywiązywaniem się ze zobowiązań, praca będzie je męczyć, mogą mieć chandrę i ciężko będzie im się pozbierać. W weekend będą romansować, życie towarzyskie bujnie się rozwinie, w związkach mogą liczyć na rozkwit uczuć.

RAK



Raki na początku tygodnia mogą czuć się zmęczone życiem, chętnie poddadzą się czyjemuś kierownictwu i będą realizować czyjeś pomysły, same chowając się w cieniu. Od środy wpadną w utarty rytm działania, co sprawi, że będą miały lepsze samopoczucie. Poświęcą więcej czasu rodzinie i bliskim osobom. W weekend mogą mieć chandrę, szczególnie, jeśli spodziewają się gości.

LEW



Lwy w pierwszych dniach tygodnia będą pełne energii, ich pomysły będą wyjątkowe, będą odnosić sukcesy we wszystkim, czym się zajmą. Od środy mogą czuć się przytłoczone obowiązkami, których nie będzie się dało scedować na innych. Za to w weekend będą miały mnóstwo okazji, by zabłysnąć na gruncie towarzyskim, będą towarzyskie i elokwentne, a samotne Lwy mogą spotkać miłość swego życia.

PANNA



Panny na początku tygodnia mogą mieć problemy w kontaktach z przełożonymi, mogą czuć się zdominowane przez innych, ale pretensje mogą mieć tylko do własnej natury i skłonności od podporządkowywania się. Od środy będą w swoim żywiole, będą pracować, planować, porządkować i to da im poczucie spełnienia. W weekend będą nadrabiać zaległości towarzyskie.

WAGA



Wagi na początku tygodnia będą bardzo kreatywne, będą miały dobre pomysły i mogą osiągać sukcesy w pracy. Będą miały powodzenie u płci przeciwnej, będą rozkwitać romansując. Od środy mogą być niezdecydowane i pełne wątpliwości, praca będzie wydawała im się nudna i jałowa. Weekend zapowiada się bardzo towarzysko, a wolne Wagi mogą się zakochać.

SKORPION



Dla Skorpionów tydzień rozpocznie się kiepsko, będą rozdrażnione, często poirytowane i mogą mieć dość kontaktów z ludźmi. Od środy będą miały mnóstwo pracy, ale będą działać planowo i metodycznie, więc ze wszystkim sobie poradzą. Zabiorą się za generalne porządki w domu i ogrodzie. Weekend zapowiada się bardzo towarzysko, mogą zaprosić gości lub wybiorą się z wizytą.

STRZELEC



Strzelce na początku tygodnia będą cieszyć się dobrym zdrowiem, będą w świetnej formie i doskonałym humorze, w pracy będą sobie radzić koncertowo. Od środy ich zapał ostygnie, obwiązki staną się nudne, rutyna będzie działać im na nerwy. W weekend odetchną, będą brać udział w życiu towarzyskim, romansować, flirtować i dobrze się bawić. W związkach mogą liczyć na miłe chwile.

KOZIOROŻEC



Koziorożce w pierwszych dniach tygodnia mogą mieć problemy z władzą, szef w pracy będzie je drażnił, a na drogach muszą uważać, aby nie mieć do czynienia z policją. Od środy będą nastawione głównie na pracę i obowiązki, ich sposób pracowania będzie się teraz sprawdzał i mogą zostać docenione. W weekend mogą mieć kiepski humor, chandrę, mogą pokłócić się z partnerem i bliskimi.

WODNIK



Wodniki będą w tym tygodniu bardzo towarzyskie i będzie im dopisywał dobry humor. Na początku tygodnia mogą odnieść sukcesy w pracy, będą bardzo pomysłowe i mogą wprowadzić jakieś racjonalizacje w codziennych obowiązkach. Od środy trzeba będzie poświęcić się zajęciom szarym i rutynowym, co im nieco popsuje nastrój. Za to w weekend nadrobią zaległości towarzyskie i romansowe.

RYBY



Ryby na początku tygodnia poddadzą się kierownictwu innych, mogą czuć się przytłoczone ilością kontaktów z ludźmi, rozmowami i plotkami. Od środy zajmą się codziennymi sprawami, a rutyna pozwoli im na odzyskanie dobrego samopoczucia, praca będzie dawać im satysfakcję, poczują, że odzyskały kontrolę nad swoim życiem. W weekend będą bardzo gościnne i towarzyskie.

