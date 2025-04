fot. Fotolia

BARAN



Barany na początku tygodnia będą pełne energii i sił do działania, każde ich działanie ma szansę zakończyć się sukcesem, będą też bardzo romansowe. Od środy więcej czasu poświęcą na relaks, praca będzie szła im powoli, ale mogą spodziewać się przypływu gotówki i pomocy innych. W weekend będą prowadzić intensywne życie towarzyskie, spędzą go wesoło i rozrywkowo.

BYK



Na początku tygodnia Byki będą zmuszone działać szybko, co nie zawsze będzie im się podobać. Ludzie wokół mogą dążyć do konfrontacji. Od środy aura wokół nich się zmieni, mogą spodziewać się większych pieniędzy, będą nastawione na przyjemności zmysłowe. W weekend będą prowadzić ożywione życie towarzyskie, mogą spotkać się z przyjaciółmi, pojechać na wycieczkę.

BLIŹNIĘTA



Dla Bliźniąt to będzie udany tydzień. Początek przyniesie im dużo ciekawych działań, będą aktywne, przedsiębiorcze i pewne siebie. Od środy będą patrzeć na życie bardziej praktycznie, mogą mieć poczucie, że za mało się dzieje, ale za to wszystko co zrobią, będzie solidne i trwałe. Od piątku będą w swoim żywiole, w ruchu i wśród ludzi, będą organizować ciekawe wycieczki i imprezy.

RAK



Raki na początku tygodnia mogą źle się czuć, dopadnie je chandra, mogą pokłócić się z kimś w bliskim otoczeniu, a praca i działania mogą je przerażać. Od środy aura będzie im sprzyjać, finansowy zastrzyk poprawi im humor, chętnie spędzą czas z rodziną, mogą liczyć na wsparcie emocjonalne. W piątek pomyślą o wycieczce, będą dobrze się bawić przez weekend w towarzystwie przyjaciół.

LEW



Na początku tygodnia Lwy będą pełne zapału, z energią wezmą się do realizowania pomysłów, będą bardzo przedsiębiorcze i samodzielne. Od środy wszystko może się układać gorzej, mogą spodziewać się problemów i sytuacji konfliktowych. Przez weekend odreagują stresy prowadząc bogate życie towarzyskie i intelektualne, będą błyszczeć na imprezach albo pójdą do teatru.

PANNA



Panny na początku tygodnia będą ciężko pracować, energicznie wezmą się do wykonywania swoich obowiązków, ale muszą uważać, żeby nie popaść w pracoholizm. Od środy trochę zwolnią tempo, ich praca przyniesie wymierne efekty, co sprawi, że będą miały dobry humor. Weekend przyniesie im pogorszenie samopoczucia, mogą mieć problemy ze zdrowiem i skłonność do narzekania.

WAGA



Wagi na początku tygodnia będą chciały dużo zrobić, będą kreatywne i chętnie podejmą się każdych obowiązków. Będą przyciągać płeć przeciwną. Od środy będą mogły zwolnić tempo, będą miały więcej czasu na zastanowienie przed działaniem, będą miały dobry czas na przyjemności zmysłowe i dbanie o swój wygląd. Weekend spędzą w wesołym towarzystwie, na imprezach albo wycieczkach.

SKORPION



Od poniedziałku Skorpiony dostaną zastrzyk energii, ale trudno im się będzie skupić na czymś konkretnym, będą się miotać od jednej sprawy do drugiej. Od środy zwolnią tempo, sukcesywnie rozwiążą wszystkie problemy i wykonają zaplanowane działania. W piątek czeka je sporo rozmów i spotkań z ludźmi, a weekend spędzą otoczone ludźmi, dobrze się bawiąc.

STRZELEC



Strzelce rozpoczną tydzień pełne werwy, temperament będzie je ponosił, improwizacja będzie często dobrym rozwiązaniem. Będą bardzo atrakcyjne dla płci przeciwnej. Od środy mogą czuć się ograniczone przez obowiązki, przez rodzinę lub partnera, albo po prostu przez sytuację. W weekend humor im się poprawi, mają przed sobą perspektywę wyjazdów i spotkań z przyjaciółmi.

KOZIOROŻEC



Koziorożce na początku tygodnia będą rozdrażnione i kłótliwe, mogą mieć problemy ze zdrowiem, wszystko będzie im przeszkadzać. Od środy nastrój zdecydowanie im się poprawi, sprawy zawodowe nabiorą rumieńców, mogą w tym czasie spłynąć nowe zamówienia czy zlecenia. Od piątku Koziorożce będą spotykać dużo ludzi, zajęte będą rozmowami, być może zechcą gdzieś wyjechać na weekend.

WODNIK



Wodniki wraz z poniedziałkiem będą pełne energii i zapału, wezmą się za realizację swoich zadań, działania przyniosą im satysfakcję. Od środy będą mieć kiepski nastrój, mogą być osłabione, poirytowane, kontakty z innymi mogą pozostawiać wiele do życzenia. W piątek poprawi im się humor, weekend nastroi je optymistycznie, wreszcie będzie można pogadać z ludźmi, poplotkować, gdzieś wyjechać.

RYBY



Na początku tygodnia Rybom będzie się wydawać, że praca je przerasta, wszystko toczy się zbyt szybko, stawia się przed nimi za duże wymagania. Od środy mogą liczyć na sukcesy, przypływ kasy, dobrą atmosferę w domu. W piątek aura wokół nich się zmieni, mogą mieć gorsze samopoczucie, bliskie osoby nie będą potrafiły ich zrozumieć i weekend zaliczą raczej do nieudanych.

