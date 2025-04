Baran

Barany zostawią za sobą czas zabaw i rozrywek i od poniedziałku wezmą się do pracy. Początek tygodnia przyniesie im sporo sukcesów na polu zawodowym i uczuciowym. Będą bardzo kreatywne, chętne do działania i mogą liczyć na powodzenie i uznanie. Od czwartku ich zapał nieco ostygnie, praca będzie wydawała im się nudna i jałowa. W weekend będą romansować i kochać.

Byk

Byki w pierwszej połowie tygodnia będą kłótliwe i nerwowe, mimo tego, że tak naprawdę wszystko w ich życiu będzie układać się dobrze. Nerwowość ustąpi od czwartku, będą wtedy mogły na spokojnie zająć się pracą i domem, zaczną działać metodycznie, analizując każdy krok. W weekend będą nastawione pokojowo i życzliwie do ludzi, będą zainteresowane życiem kulturalnym.

Bliźnięta

Bliźnięta w pierwszej połowie tygodnia mogą spodziewać się przypływu energii, w pracy mogą mieć osiągnięcia w wyniku bardzo twórczego podejścia i pomysłowości. Będą bardzo atrakcyjne dla płci przeciwnej. Od czwartku mogą mieć chandrę, bóle głowy, mogą czuć się zmęczone i przepracowane, za to w weekend będą znów kwitnąć, prowadzić ożywione życie towarzyskie i uczuciowe.

Rak

Raki rozpoczną tydzień w dobrym nastroju, ale od poniedziałkowego popołudnia mogą czuć się zdominowane przez inne osoby, mogą mieć poczucie, że nie dorastają do zadań i wymagań, które im się stawia. Czwartek przyniesie im więcej spokoju, z obowiązkami będą sobie świetnie radzić i mogą liczyć na przypływ gotówki. Weekend będzie nerwowy, będą się źle czuć pod względem zdrowotnym.

Lew

Lwy w pierwszej połowie tygodnia będą błyszczeć w towarzystwie, będą nastawione na imprezowanie, życie towarzyskie i romansowanie. W pracy wykażą się kreatywnością i twórczym podejściem, mogą liczyć na uznanie i pochwały. Od czwartku mogą czuć się przytłoczone obowiązkami, rutynowymi zajęciami. Weekend spędzą w otoczeniu ludzi, mogą się zakochać.

Panna

Panny na początku tygodnia będą zadowolone ze swoich osiągnięć, mogą spotkać się z uznaniem dla swojej działalności ze strony szefa. Od czwartku będą miały jeszcze większy napęd do pracy, z łatwością będą sobie radzić z każdą ilością obowiązków. Mogą też wtedy liczyć na wsparcie partnera, na jego zrozumienie. Weekend spędzą w towarzystwie innych ludzi, mogą umówić się na randkę.

Waga

Wagi w tym tygodniu będą bardzo towarzyskie, rozmowne i pełne wigoru. Będą miały wyjątkowe wyczucie koloru, które przyda im się w pracy i w urządzaniu mieszkania. W czwartek i piątek mogą mieć problemy z koncentracją i trudności z podejmowaniem decyzji, szczególnie w sprawach zawodowych. W weekend będą w stanie kwitnącym, będą kochać i będą kochane.

Skorpion

Skorpiony w poniedziałek wstaną spokojne i zadowolone z życia, ale z upływem dnia staną się rozdrażnione. Z trudem będą panować nad emocjami, w każdej chwili w ich otoczeniu będzie grozić wybuchem. Do czwartku zajmą się pracą, skupią się na tym, co robią, co przyniesie im ukojenie nerwów. W weekend mogą mieć chęć na życie towarzyskie, mogą zaprosić gości lub odwiedzić kogoś.

Strzelec

Strzelce na początku tygodnia będą pełne energii, będą emanować witalnością i siłą. W pracy będą odnosić sukcesy, a w sferze uczuć czekają je bardzo romantyczne chwile. Od czwartku będą uciekać przed rutyną, ale niestety może się okazać nieuniknione zrobienie porządku z dokumentami firmy. W weekend będą wesolutkie, rozbawione i życzliwe dla innych, dużo będą flirtować.

Koziorożec

Koziorożce na początku tygodnia będą próbowały zagarnąć dla siebie jak najwięcej władzy nad innymi, jednakże spotka się to z protestem ze strony otoczenia. Mimo to mogą liczyć na szczęśliwe okazje i zbiegi okoliczności, które mogą dać im zadowolenie. Od czwartku skupią się na pracy, uporządkują pewne sprawy, zrobią plan na dłuższy czas i to je uspokoi. W weekend mogą mieć chandrę.

Wodnik

Wodniki w pierwszej połowie tygodnia mogą liczyć na sukcesy i uznanie. Będą twórczo podchodzić do wykonywanej pracy, będą zaangażowane w to, co robią. Od czwartku praca zacznie je nudzić, tym bardziej, że czekają je tylko rutynowe czynności, a w domu sprzątanie. Za to w weekend nadrobią wszystkie towarzyskie zaległości, nawiążą nowe znajomości, wolne Wodniki mogą się zakochać.

Ryby

Ryby na początku tygodnia będą się czuły stabilnie i bezpiecznie, choć często mogą zachowanie spokoju opłacać poddaniem się woli innych, uleganiem i potulnością. Od czwartku będą miały dużo pracy, sprzątania, porządkowania spraw i otoczenia, ale świetnie będą się z otoczeniem rozumieć. W weekend nastawią się na życie towarzyskie i kulturalne, mogą wybrać się na koncert.

