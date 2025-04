Baran

Barany rozpoczną tydzień pełne optymizmu i chęci do działania. Dużo radości przyniesie im jazda samochodem i uprawianie sportów. Od środy mogą być rozleniwione, praca nie będzie wzbudzać w nich emocji, pozwolą sobie na chwile wypoczynku i zażywanie przyjemności życia. W weekend będą prowadzić bardzo ożywione życie towarzyskie, każdy pretekst będzie dobry by zorganizować imprezę.

Byk

Byki na początku tygodnia mogą mieć poczucie, że życie nabrało zawrotnego tempa i trudno będzie im nadążyć za wydarzeniami. Mogą być rozdrażnione i wszystko może je denerwować. Od środy poczują się znacznie lepiej, łatwiej będzie im się dogadać z bliskimi osobami, a w pracy wszystko ułoży się po ich myśli. Weekend spędzą bardzo towarzysko, wśród przyjaciół.

Bliźnięta

Bliźnięta od poniedziałku będą bardzo aktywne i energiczne, będą przedsiębiorcze i będą osiągać na każdym polu sukcesy. Od środy zwolnią nieco tempo, skupią się na sprawach domowych i rodzinnych, mogą wybrać się do fryzjera lub kosmetyczki. W weekend będą miały chęć na spotkania z przyjaciółmi i plotki. Osoby studiujące zaocznie będą z łatwością wchłaniały wiedzę.

Rak

Raki na początku tygodnia będą źle się czuły, mogą mieć problemy ze zdrowiem, a w kontaktach z innymi ludźmi mogą być drażliwe i przykre. Od środy poczują się znacznie lepiej, w pracy mogą odnosić sukcesy, mogą liczyć na przypływ gotówki. Czas będą wolały spędzać w domu, w otoczeniu bliskich osób. Weekend zapowiada się bardzo towarzysko, mogą spotkać się z przyjaciółmi.

Lew

Lwy będą od poniedziałku bardzo ożywione, towarzyskie, pełne energii i optymizmu. Mogą wtedy spodziewać się dużego ruchu w interesach, pracować jednak będą wolały samodzielnie. Od środy mogą mieć obniżony nastrój, będą rozdrażnione, wszystko będzie działać im na nerwy. W weekend będą błyszczeć w towarzystwie, wezmą udział w każdej imprezie kulturalnej i sportowej.

Panna

Panny na początku tygodnia mogą czuć się trochę zagubione i bezradne. Dużo będzie wokół nich ruchu, zmian, nowych przedsięwzięć i może je to przytłoczyć. Od środy sytuacja się ustabilizuje, będą wiedziały, czego się trzymać, a to pozwoli im zapanować nad rzeczywistością, mogą liczyć na nowe korzystne kontakty zawodowe. Weekend przeznaczą na odpoczynek.

Waga

Wagi w tym tygodniu będą dużo przebywać wśród ludzi, a to doda im energii do życia. Na początku tygodnia będą pełne optymizmu, chęci do działania i nastawione będą na osiągnięcia i sukcesy. Od środy zwrócą większą uwagę na sprawy materialne, na przyjemności zmysłowe i swój wygląd. W weekend będą otoczone przyjaciółmi, z przyjemnością będą flirtować i plotkować.

Skorpion

Skorpiony w tym tygodniu mogą być wewnętrznie niespójne, dużo rzeczy w życiu będzie im przeszkadzać. Początek tygodnia sprzyjać będzie zajęciom ruchowym i sportowym, ale powinny uważać na przeciążenia. Od środy zwolnią tempo, poświęcą więcej czasu przyjemnościom zmysłowym i zarabianiu pieniędzy. W weekend mogą spodziewać się gości lub same gdzieś wyjadą.

Strzelec

Strzelce w pierwszych dniach tygodnia będą pełne sił witalnych, poradzą sobie z każdym problemem i zadaniem. Będą nastawione na osiąganie sukcesów, również w sporcie. Od środy mogą czuć się przytłoczone pracą, a partner życiowy może wydawać im się zbyt zaborczy, brakować im będzie wolności. W weekend to nadrobią, będą chciały gdzieś wyjechać.

Koziorożec

Koziorożce rozpoczną tydzień w fatalnym humorze, wszystko będzie je drażnić, czas będzie im przeciekać przez palce bezproduktywnie. Będą niecierpliwe i kłótliwe. Od środy zmieni im się nastrój, skupią się na zadaniach, działaniu i mogą osiągać znaczące sukcesy zawodowe. Dobrze będą rozumieć się z partnerem życiowym. W weekend spróbują się zabawić, nastawią się na rozrywki intelektualne.

Wodnik

Wodniki na początku tygodnia będą radosne i szczęśliwe, dużo się będzie wokół nich działo, będą miały dużo do czynienia z ludźmi, a to doda im energii i optymizmu. Od środy mogą być rozdrażnione, mogą wchodzić w konflikty w miejscu pracy lub z bliskimi. W weekend będą chciały poprawić sobie nastrój i rzucą się w wir życia towarzyskiego, będą brać udział w imprezach kulturalnych.

Ryby

Ryby na początku tygodnia mogą być nieco rozkojarzone i zagubione. Tempo życia będzie je przerastać, ludzie będą działać zbyt szybko i trudno im będzie za nimi nadążyć. Od środy znajdą oparcie w innych ludziach, życie zwolni tempo, będą mogły rozkoszować się przyjemnościami zmysłowymi. W weekend będą zmęczone, w kiepskim nastroju i źle będą się czuły wśród ludzi.

