Baran

Barany w poniedziałkowy ranek ruszą na podbój świata, ale już popołudniu poziom energii im spadnie i do środy mogą mieć skłonność do leniuchowania. W tym czasie skrystalizują się ich nowe pomysły i od czwartku będą intensywnie pracować i omawiać je z innymi. Będą też bardzo towarzyskie, skłonne do plotkowania. Od sobotniego popołudnia nastrój mogą mieć zepsuty przez domowe nieporozumienia.

Byk

Byki będą w tym tygodniu zadowolone z życia, pełne energii i zapału do pracy. Do środy nastawione będą na wypoczynek, z dala od zgiełku, najlepiej na łonie przyrody, a w pracy mogą liczyć na udane posunięcia i większe dochody. Od czwartku wpadną w wir życia towarzyskiego, w pracy mogą mieć urwanie głowy. Weekend spędzą raczej w gronie rodziny, w ciepłej, serdecznej atmosferze.

Bliźnięta

Bliźnięta w pierwszej połowie tygodnia mogą mieć poczucie, że wszystko dzieje się za powoli, energia będzie je rozpierać, a tymczasem działać będzie trzeba pomalutku. Od czwartku atmosfera się zmieni, będą towarzyskie, będą gejzerem dobrych pomysłów, a rozmowy z innymi będą dla nich inspirujące. Za to weekend poświęcą rodzinie i najbliższym, otoczone będą serdecznością i ciepłem rodzinnym.

Rak

Raki w poniedziałek od rana mogą być w kiepskim nastroju, ale już od południa poczują się lepiej, nastawią się na relaks i podejdą do wszystkiego ze stoickim spokojem. Mogą liczyć na przypływ gotówki. Od czwartku trafią w sam środek wydarzeń, czas będzie płynął szybko, a przyjaciele będą wyciągać je z domu. Weekend poświęcą rodzinie i domowi, zapewnią najbliższym atmosferę ciepła i bliskości.

Lew

Lwy w poniedziałek wstaną w doskonałej formie, ale od południa mogą mieć kłopoty w porozumiewaniu się z innymi, najdrobniejsze sprawy zaczną urastać do niewyobrażalnych rozmiarów. Od czwartku poczują się znacznie lepiej, będą błyszczeć w towarzystwie, a komunikacja z innymi będzie przebiegać bez zakłóceń. W weekend nastawią się na życie rodzinne.

Panna

Panny na początku tygodnia będą nastawione na pracę, będą myśleć bardzo racjonalnie, ważne będą dla nich sprawy ekologii. W czwartek mogą być osłabione i trudne we współżyciu, w pracy zwali im się na głowę wiele spraw naraz. Od soboty wróci im radość życia, atmosfera w domu będzie bardzo ciepła i rodzinna, a Panny poświęcą dużo uwagi ukochanej osobie.

Waga

Wagi na początku tygodnia będą rozleniwione, nastawione na wypoczynek, będą raczej wolały patrzeć jak inni pracują niż działać same. Aktywnie za to będą romansować. Od czwartku będą w swoim żywiole, będą bardzo ożywione, towarzyskie, rozplotkowane, a w pracy będą miały wspaniałe pomysły. W weekend nastrój im się pogorszy, a czas spędzony z rodziną przyprawi je o ból głowy.

Skorpion

Skorpiony w pierwszej połowie tygodnia będą działać powoli, ale za to skutecznie, mogą odnosić sukcesy i mogą liczyć na dodatkowe wpływy na konto. Dobrze zrobi im kontakt z przyrodą. Od czwartku drażnić je będą inni ludzie, konieczność rozmawiania, odbierania telefonów i odpisywania na maile. W weekend zaszyją się w domu, będą uczuciowe i rodzinne.

Strzelec

Strzelce w poniedziałkowy ranek będą radosne jak skowronki, ochoczo wezmą się do pracy, ale od południa mogą poczuć się ograniczane w swej wolności przez szefa lub partnera życiowego i to zepsuje im humor. Od czwartku będą ożywione, pełne zapału do pracy, cały czas w ruchu i kontakcie z ludźmi, co może przynieść im znaczące sukcesy. W weekend mogą mieć problemy w domu z porozumieniem.

Koziorożec

Koziorożce rozpoczną tydzień w minorowym nastroju, ale już popołudniu w poniedziałek nastrój wyraźnie im się poprawi. Znajdą sobie dość zajęć i obowiązków, żeby czuć się bezpiecznie. Od czwartku w pracy będzie dużo ruchu, spotkań biznesowych, rozmów, co może je rozpraszać i psuć nastrój. Weekend z przyjemnością spędzą z ukochaną osobą lub rodziną.

Wodnik

Wodniki na początku tygodnia będą w kiepskiej formie, powinny ciepło się ubierać i dbać o siebie. Mogą wchodzić w konflikty z domownikami. Od czwartku odetchną pełną piersią, znów będą wśród ludzi, w otoczeniu przyjaciół, coś będzie się wreszcie działo i wreszcie będą mogły nagadać się do woli. Weekend z rodziną przytłoczy je nieco, będą tęsknić za wolnością.

Ryby

Ryby na początku tygodnia z prawdziwą przyjemnością oddadzą się zajęciom domowym i poświęcą czas rodzinie. W pracy w tym czasie mogą liczyć na efekty, nawet, jeśli niewiele będą robić. Od czwartku mogą czuć się rozkojarzone, z trudem przystosują się do atmosfery plotek i gadulstwa współpracowników. W weekend chętnie znów osiądą w domu, otoczone rodziną.

