Baran

Tym razem na początku tygodnia Barany czeka dużo pracy. Będą odrabiać zaległości, przygotowywać się do nowych przedsięwzięć, odrabiać prace papierkowe i urzędowe. Od czwartku rzucą się w wir życia towarzyskiego, czemu sprzyjać będzie długi weekend majowy, będą się świetnie bawić, organizować imprezy towarzyskie i grille z rodzinką. Niedziela pod znakiem marzeń.

Byk

Byki na początku tygodnia zabiorą się do pracy, przygotują wszystko, żeby w długi weekend nie robiły im się zaległości. Wtorek i środa będą dniami dobrymi do zrzucania przybyłych przez zimę kilogramów. Od czwartku mogą mieć gorszy nastrój, w domu mogą się pokłócić, a w pracy mogą spotkać się z zarzutami. Weekend będzie dobrą okazją do zorganizowania rodzinnego grilla.

Bliźnięta

Bliźniętom trudno będzie się dostosować do regularnej pracy na początku tygodnia, będą bowiem myślami już w długim weekendzie. Tymczasem praca będzie poganiać, nudne, rutynowe czynności trzeba będzie wykonać i nikt ich w tym nie zastąpi. Od czwartku ożyje życie towarzyskie, spotkania z przyjaciółmi, telefoniczne narady i pogaduszki. W weekend mogą mieć gorszy nastrój.

Rak

Raki na początku tygodnia będą zadowolone z życia, w pracy będą zajęte sprawami codziennymi, dobrze im znanymi, więc nie spotka je żadna przykra niespodzianka. Od czwartku mogą spotykać się z przyjaciółmi i poznawać będą nowe osoby, w pracy mogą stanąć przed nowymi wyzwaniami. Sobotni wieczór najchętniej spędzą z ukochaną osobą, mogą wybrać się do kina lub na koncert.

Lew

Dla Lwów przejście po niedzieli do codziennej szarej rzeczywistości może być dość przykre, trzeba będzie wrócić do zwykłych, codziennych zajęć. Od czwartku pojawi się więcej możliwości na ożywienie życia towarzyskiego, Lwy zaplanują wycieczki na długi majowy weekend i wykorzystają go na uprawianie sportów i grillowanie. W niedzielę będą nieobecne duchem.

Panna

Panny po weekendzie z prawdziwą przyjemnością wrócą do rzeczywistości, pracy i codzienności. Zajęte będą przede wszystkim pracą, obowiązkami, wywiązywaniem się z zadań. Od czwartku bardziej będzie je pociągać intelektualne rozwiązywanie problemów i rozrywki wymagające myślenia. Weekend mogą spędzić poza domem, na wycieczce lub w odwiedzinach u bliskich przyjaciół.

Waga

Wagi będą w tym tygodniu w nie najlepszym nastroju, mogą czuć się zmęczone lub chore, w pracy spiętrzy się dużo spraw do załatwienia, trzeba będzie nadrobić zaległości. Od czwartku poczują się nieco lepiej, będą nastawione na życie towarzyskie. Długi weekend poprawi Wagom humor, będą bardzo towarzyskie i nastawione na wszelkiego rodzaju rozrywki. W niedzielę mogą czuć się rozkojarzone.

Skorpion

Skorpiony na początku tygodnia będą miały mnóstwo pracy i nadrabiania zaległości. Do środy będą się z tym świetnie czuć, zajęte pracą nie będą zauważać upływu czasu. Od czwartku mogą poczuć się zmęczone i przytłoczone nadmiarem kontaktów międzyludzkich, w związkach może dochodzić do nieporozumień. W weekend nadrobią zaległości w uczuciach.

Strzelec

Strzelce będą w tym tygodniu w dobrym humorze mimo obciążenia pracą, dadzą sobie doskonale radę z obowiązkami i rutynową działalnością w pracy. Od czwartku będą miały okazję do spotkań z ludźmi i wyjazdów, które tak lubią. W piątek i sobotę mogą szaleć na imprezach, czekają je niespodzianki i mogą zawrzeć oryginalne przyjaźnie. Za to w niedzielę poczują się mocno zmęczone.

Koziorożec

Koziorożce w tym tygodniu będą solidne i wytrwałe, spróbują uporządkować swoje sprawy zewnętrzne i wewnętrzne. Na początku tygodnia będą bardzo zapracowane. Od czwartku ich życie towarzyskie się ożywi, w kontakty międzyludzkie staną się najważniejsze. W długi weekend nastawione będą na zabawę i mogą przeżyć naprawdę ciekawe przygody na majówkach.

Wodnik

Na początku tygodnia Wodniki będą zmuszone do pracy ponad siły, do szału będą je doprowadzać wszelkie biurokratyczne wymogi, normy i zasady. Od czwartku będą sobie mogły wreszcie pozwolić na bycie sobą, długi weekend sprawi, że wyrażą cały swój indywidualizm, będą mieć nieprawdopodobne pomysły. W weekend wolne Wodniki będą miały szansę poznać kogoś niezwykłego.

Ryby

Dla Ryb tydzień zapowiada się dobrze, w pracy będą zajęte wypełnianiem obowiązków, wykażą się cierpliwością i dobrą organizacją. Długi weekend zapewni im możliwość wypoczynku i odreagują przeciążenie z początku tygodnia. W sobotę i niedzielę będą bardzo rozmarzone, mogą mieć ochotę na samotność, słuchanie muzyki, oglądanie romantycznych filmów albo wybiorą się na randkę.

