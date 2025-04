Baran

W poniedziałek Barany z werwą wezmą się do pracy i wszelkich działań. Od wtorku czeka je nużąca praca związana z porządkowaniem szaf i biurek, być może trzeba będzie zadbać o zdrowie i zrobić badania profilaktyczne. Czwartek i piątek Barany spędzą na romansowaniu, a w weekend spróbują nowych sportów, trudnych i ekstremalnych, będą jeździć na nartach i walczyć z wyzwaniami.

Byk

W poniedziałek Byki będą nie w sosie, wszystko będzie je denerwować. Od wtorku odetchną z ulgą i wciągną się w wir pracy, rutynowe zajęcia podziałają na nie uspokajająco, popołudniami dobrze zrobi im spacer po ośnieżonym parku. Od czwartku zajmą się swoim hobby, poleniuchują, odwiedzą operę lub wezmą udział w próbie chóru. W weekend mogą spodziewać się wielu emocji i namiętności.

Bliźnięta

W poniedziałek Bliźnięta będą błyszczeć w pracy i zbierać zasłużone pochwały. Od wtorku jednak spadnie na nie mnóstwo obowiązków i trudno im się będzie zorganizować. Od czwartku z ulgą zajmą się flirtowaniem i życiem towarzyskim, wolne Bliźnięta mogą znaleźć wtedy swoją drugą połowę. Weekend będzie pełen wyzwań, czekają na nie ośnieżone stoki i narty.

Rak

W poniedziałek Raki poczują się zdominowane przez otoczenie, trudno będzie im przeforsować swoje zdanie. Od wtorku z przyjemnością zajmą się sprawami codziennymi, rutynowymi oraz swoim zdrowiem. W czwartek i piątek grozi im chandra, konflikty w pracy i w domu. W weekend za to w związkach Raków zapanuje namiętna atmosfera, a wolne Raki mogą zaangażować się w gorący romans.

Lew

W poniedziałek Lwy mogą spodziewać się uznania dla swoich działań, będą bardzo kreatywne i godne pochwał. Od wtorku będą musiały wziąć się jednak do ciężkiej pracy, nudnej i mało satysfakcjonującej. W czwartek i piątek będą nastawione bardzo romansowo, powinny uważać, żeby nie skończyło się to awanturami ze strony zazdrosnego partnera w weekend.

Panna

Panny na początku tygodnia zostaną pochwalone w pracy, co doda im sił i zapału do obowiązkowego wykonywania swojej pracy we wtorek i środę. Wtedy też zwrócą uwagę na swoje zdrowie. W czwartek i piątek będą trochę rozkojarzone i mogą mieć problemy z podejmowaniem decyzji. Weekend zapewni im sporo emocji i mocnych wrażeń, w związkach namiętne noce.

Waga

W poniedziałek Wagi będą bardzo twórcze i z łatwością przyjdzie im rozwiązywać problemy. Od wtorku mogą mieć nadmiar pracy do wykonania, życie będzie się im wydawało nudne i bezbarwne, ale już we czwartek nabierze kolorów, życie towarzyskie się ożywi, Wagi będą flirtować i dobrze się bawić. W weekend mogą poczuć się zmęczone, a w związkach partner może okazać się zbyt wymagający.

Skorpion

W poniedziałek Skorpiony będą wysyłać bardzo negatywną energię, będą rozdrażnione i agresywne. Od wtorku poprawi im się nastrój, będą innym pomagać, będą skłonne do poświęceń. Od czwartku wpadną w wir życia towarzyskiego, które niekoniecznie będzie po ich myśli, za to w weekend poczują się świetnie, będą walczyć ze sportowymi wyzwaniami, zdobywać serca płci przeciwnej.

Strzelec

W poniedziałek Strzelcom będzie udawać się wszystko, za co się wezmą, będą bardzo obrotne i kreatywne. Od wtorku mogą poczuć się zmęczone i przytłoczone nadmiarem pracy i obowiązków. Czwartek i piątek to będzie dla nich czas spotkań z przyjaciółmi, randek, działań artystycznych. W weekend mogą wyjechać na narty, a jeśli zostaną w domu to mogą spotkać się domowymi konfliktami.

Koziorożec

Koziorożce na początku tygodnia będą niezadowolone z życia, będą miały problemy z utrzymaniem swojej pozycji. Od wtorku będą miały dużo pracy, praca wciągnie je tak bardzo, że nie będą nic poza nią zauważać. Od czwartku więcej luzu, co spowoduje spadek nastroju, Koziorożce bez pracy nie funkcjonują najlepiej. W weekend czekają je namiętności, wolne Koziorożce mogą się mocno zaangażować uczuciowo.

Wodnik

W poniedziałek Wodniki będą miały nie najlepszy nastrój, mimo weny i kreatywności. Od wtorku będzie jeszcze gorzej, bo czeka je nudna, rutynowa praca, mało ciekawe obowiązki i mogą mieć problemy ze zdrowiem. Od czwartku pełnia szczęścia, dużo rozmów przez telefon, dużo spotkań ze znajomymi i dużo flirtowania. W weekend będą w kiepskim nastroju, w domu kłótnie.

Ryby

W poniedziałek Ryby z trudem wezmą się za spełnianie obowiązków, mimo pochlebnych słów szefa. Od wtorku mogą czuć się nieco przytłoczone trywialnością i przyziemnością życia, ale będą niestety musiały się z nią zmierzyć. Od czwartku będą mieć skłonność do lenistwa i problemy z podejmowaniem decyzji. W weekend za to będą bardzo namiętne, a wolne Ryby mogą poznać kogoś pociągającego.

