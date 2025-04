fot. Fotolia

BARAN



Barany od poniedziałku będą pełne energii, sił witalnych i będą miały mnóstwo dobrych pomysłów. Za łatwością będą sobie radzić z wszelkimi problemami. Od środy praca będzie wydawała im się zbyt rutynowa, męcząca, a na dodatek nie będzie się dało nic odłożyć na później. Również w domu trzeba będzie wywiązać się z obowiązków. Od piątku będą miały dużo czasu na życie towarzyskie i romansowanie.

BYK



Byki na początku tygodnia mogą być niezadowolone, poirytowane, wszystko będzie je drażnić. Obowiązki będą wydawały się nie do opanowania. Od środy praca będzie im szła jak z płatka, poczują się dzięki temu znacznie lepiej. Osiągną stan równowagi emocjonalnej, uporządkują wiele spraw i łatwiej będzie im patrzeć w przyszłość. Weekend spędzą bardzo towarzysko, będą miały chęć na życie kulturalne.

BLIŹNIĘTA



Bliźnięta będą od poniedziałku tryskać energią, w pracy zajęte będą romansowaniem zamiast obowiązkami, ale i tak będą robić dobre wrażenie na szefie. Od środy mogą mieć problemy z koncentracją, praca będzie im szła jak po grudzie, obowiązki będą gonić obowiązki, nawet w domu trzeba będzie się wziąć za odrabianie zaległości. W weekend będą nastawione romansowo, życie towarzyskie będzie na pierwszym miejscu.

RAK



Raki w tym tygodniu mogą czuć się zmęczone życiem towarzyskim i kontaktami z ludźmi. Na początku tygodnia najchętniej wycofałyby się z życia zawodowego, a jeśli będzie to niemożliwe, to będą starały się pozostawać w cieniu. Od środy mogą mieć dużo obowiązków, ale wykonywanie ich pozwoli im się odprężyć i odciąć mentalnie od innych. W weekend mogą mieć chandrę, zwłaszcza, gdy spodziewają się gości.

LEW



Lwy w pierwszych dniach tygodnia będą bardzo energiczne, twórcze i będą odnosić sukcesy w każdej dziedzinie. Będą podbijać serca płci przeciwnej. Od środy mogą być przytłoczone obowiązkami, praca będzie nudna, a Lwy na urlopie będą miały poczucie, że nic ciekawego się nie dzieje. Weekend będzie wyjątkowo towarzyski, będą wśród ludzi tak jak lubią, a samotne Lwy będą miały dobry czas na randki.

PANNA



Panny na początku tygodnia będą starały się być w cieniu innych, silniejszych od siebie, co pomoże im przetrwać trudne dni w pracy. Mogą jednak przez to czuć się zdominowane przez innych. Od środy będą w swoim żywiole, będą miały mnóstwo obowiązków, praca będzie zaprzątać całą ich uwagę. W weekend będą nadrabiać zaległości towarzyskie, samotne Panny mogą spotkać tę wymarzoną drugą połowę.

WAGA



Wagi na początku tygodnia będą kreatywne i pełne inwencji, w pracy dzięki temu mogą zabłysnąć. Będą teraz atrakcyjne dla płci przeciwnej i będą nastawione romantycznie i uczuciowo. Od środy będą niezdecydowane, w każdej sprawie będą miały mnóstwo wątpliwości, a na dodatek tych spraw będzie bardzo dużo. Weekend zapowiada się bardzo towarzysko, a samotne Wagi mogą spotkać miłość swego życia.

SKORPION



Dla Skorpionów tydzień rozpocznie się kiepsko. Będą rozdrażnione, poirytowane, pełne niechęci do ludzi. W pracy mogą wejść w konflikt z szefem, w domu z bliską osobą. Od środy będą miały dużo pracy i obowiązków, co pozwoli im się oderwać od problemów. Będą działać metodycznie i z głową, co dobrze wróży rozpoczętym przedsięwzięciom. Weekend zapowiada się bardzo towarzysko, mogą oczekiwać gości lub wybiorą się z wizytą.

STRZELEC



Strzelce na początku tygodnia będą w doskonałej formie, humor będzie im dopisywał, będą kreatywne i pełne dobrych chęci. Mogą liczyć na sukcesy w pracy. Od środy mogą poczuć się gorzej, praca zacznie działać im na nerwy, a nie załatwione w porę sprawy dadzą o sobie znać. W weekend będą nastawione romansowo i towarzysko, spędzą miłe chwile z ukochaną osobą i będą poznawać nowych ludzi.

KOZIOROŻEC



Koziorożce w pierwszych dniach tygodnia mogą mieć problemy z szefem w pracy, mogą czuć się zakompleksione i przez to nierozumiane przez otoczenie, ale tylko od nich zależy, jak będą naprawdę odbierane przez innych. Od środy będą nastawione głównie na pracę, obowiązki zajmą im cały czas. W weekend mogą mieć chandrę, relacje z bliskimi nie będą się układać najlepiej, będą z utęsknieniem czekać na powrót do pracy.

WODNIK



Wodniki na początku tygodnia będą miały dobry humor, mogą odnosić sukcesy w pracy zawodowej, również w uczuciach będą miały sporo szczęścia. Od środy mogą mieć trochę gorszy humor, bo spadnie na nich dużo obowiązków, nudnych i rutynowych, które skutecznie zabiją w nich wszelką inwencję. W weekend będą nadrabiać zaległości towarzyskie, a samotne Wodniki będą romansować i flirtować.

RYBY



Ryby na początku tygodnia będą mało samodzielne, chętnie poddadzą się woli innych, rezygnując z decydowania o swoim życiu. Łatwiej będzie im dogadywać się z bliskimi osobami, niż w pracy. Od środy zajmą się tym co zwyczajne, rutynowe i codzienne, a to przywróci im równowagę ducha. Nikt nie będzie wymagał od nich wielkich dokonań. W weekend mogą podejmować gości, życie towarzyskie rozkwitnie.

