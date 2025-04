BARAN



Na początku tygodnia Barany będą nastawione na ruch, podróże, uprawianie sportów. W pracy będą przejawiać inicjatywę. W środę atmosfera wokół nich się zmieni, spadną na nie obowiązki, a nudne rutynowe działania będą wymagały uwagi, więc mało będą miały czasu na rozrywki i dopiero w piątek znajdą czas na życie towarzyskie, wyjazdy, sport i inne przyjemności.

Reklama

fot. Fotolia

BYK



Byki na początku tygodnia puszczą wszystko na żywioł, bo nie będę miały innego wyjścia, wszystko będzie toczyć się zbyt szybko i ciężko będzie im nad wszystkim zapanować. Od wtorkowego popołudnia wróci normalna rutyna, co znacznie ułatwi im pracę, a w domu mogą liczyć na dobre relacje z partnerem. W weekend grożą im konflikty i kiepski nastrój, dopiero w niedzielę naprawdę wypoczną.

BLIŹNIĘTA



Dla Bliźniąt początek tygodnia będzie miły i przyjemny, będą miały mnóstwo dobrych pomysłów, będą w ciągłym ruchu i będą prowadzić ożywione życie towarzyskie. Od wtorkowego popołudnia będą musiały zająć się przyziemnymi obowiązkami, przez co będą się okropnie nudzić. Od piątku będą mogły poświęcić się atrakcjom towarzyskim, ale w niedzielę mogą mieć chandrę.

Zobacz też: Horoskop miłosny na 2014 rok

RAK



Raki będą miały urozmaicony początek tygodnia, czeka je jakiś wyjazd, spotkanie z kimś ważnym, a w wolnym czasie sportowe atrakcje. Od środy będą prowadzić spokojny tryb życia, zajmą się sprawami prozaicznymi, obowiązkami codziennymi i rodziną. W weekend mogą wybrać się w góry, na narty, mogą też mieć niespodziewanych gości, a niedziela będzie sprzyjać miłości.

LEW



Lwy od poniedziałku będą w świetnym humorze, znajomi okażą się wyjątkowo mili, przyjaciele będą pomocni, uda się załatwić mnóstwo trudnych spraw. Od środy obowiązki staną się najważniejsze, nie wszyscy będą chcieli uznać, że pomysły Lwów są najlepsze, w pracy natkną się na trudności. W weekend mogą poznać nowych ludzi, przyjaznych i pomocnych.

PANNA



Panny na początku tygodnia będą miały trudny czas, skłonność innych do improwizacji będzie trudna do zniesienia, mogą mieć chandrę. Od środy poprawa sytuacji, praca popłynie utartym torem i Panny poczują się w swoim żywiole, również w domu relacje wrócą do normy. W weekend mogą wybrać się na wycieczkę, będą towarzyskie i nastawione intelektualnie do rzeczywistości.

WAGA



Wagi od poniedziałku będą poszukiwać sensu życia, moralizować i brać wszystko zbyt poważnie. Od wtorkowego popołudnia mogą mieć chandrę, w relacjach uczuciowych może dojść do nieporozumień, w pracy nadmiar obowiązków będzie je przytłaczał. Za to w weekend będą mogły się świetnie bawić, wyjeżdżać, dużo rozmawiać przez telefon i poznawać ludzi przez Internet.

SKORPION



Na początku tygodnia Skorpiony będą skłonne do wprowadzania zmian, a w czasie wolnym zrobią wszystko, żeby zająć się sportem. Od wtorkowego popołudnia życie się uporządkuje, obowiązki i praca staną się bardzo ważne, nie będzie można niczego odłożyć na później. Od piątku mogą być kłótliwe, życie towarzyskie może je drażnić i męczyć i dopiero w niedzielę naprawdę oddadzą się wypoczynkowi.

STRZELEC



Dla Strzelców początek tygodnia będzie wyjątkowo udany, będą tryskać energią i dobrymi pomysłami, zarażać innych radością życia. Od środy wpadną w wir rutynowych prac i obowiązków, ich wena i zapał opadną, mogą mieć depresyjny nastrój. Za to w weekend znów będą czuły się szczęśliwe, będą mogły zająć się sportem i życiem towarzyskim, przyjaciele będą na pierwszym miejscu.

KOZIOROŻEC



Na początku tygodnia Koziorożce będą źle znosić beztroskę innych, drażnić je będzie improwizacja i bezmyślność. Od wtorkowego popołudnia będą myśleć przede wszystkim o pracy, obowiązkach i będą miały skłonność do pedanterii, ale w związkach będą bardzo zmysłowe. W weekend spędzą dużo czasu w gronie przyjaciół oraz będą poznawać nowych ludzi, będą dobrze się bawić.

Zobacz też: Horoskop na luty 2014

WODNIK



Wodniki rozpoczną tydzień w doskonałym nastroju, spędzą dużo czasu w gronie przyjaciół, mogą też wyjechać na zimowisko. Od środy czeka je czas wypełniania obowiązków, nuda i rutyna po prostu, a to może być dla nich dołujące. W weekend wykażą się szczególną pomysłowością, będą się świetnie bawić w otoczeniu przyjaciół, mogą mieć bardzo odkrywcze myśli.

RYBY



Dla Ryb początek tygodnia okaże się trudny, mogą mieć problemy ze zdrowiem, powinny zadbać o siebie i ciepło się ubierać. Od wtorkowego popołudnia poczują się bezpiecznie, praca nada ich życiu uspokajający rytm, w związkach Ryb zapanuje atmosfera współpracy. Od piątku będą spędzać czas w towarzystwie przyjaciół, mogą wyjechać na weekend, a niedziela będzie sprzyjać medytacji i przemyśleniom.

Reklama

Każdy klient po darmowej rejestracji na portalu Viversum ma prawo do rozmowy z prawdziwa wróżką za 0,99 złoty za minutę połączenia.