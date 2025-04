Baran

Barany będą w tym tygodniu bardzo towarzyskie, nastawione na ruch, zabawę i rozrywki, ale początek tygodnia zmusi je do ciężkiej pracy i niewiele będą miały czasu na zabawę. Od środy będą szczęśliwe, pełne energii i zapału do pracy, ale dużo czasu będą tracić na rozmowy, plotki i pogaduszki. W weekend będą rozmarzone, sentymentalne, skłonne do zadumy nad sensem życia.

Byk

Byki na początku tygodnia będą się czuły stabilnie i bezpiecznie, praca będzie dawała im satysfakcję. Od środy mogą mieć fatalny nastrój, będą kłótliwe i drażliwe, skłonne do wchodzenia w konflikty z innymi. Od piątku nastrój wyraźnie się im poprawi i w weekend będą miały dobre dni dla miłości, mogą umówić się na randkę lub poznać osobę, która może okazać się ich drugą połową.

Bliźnięta

Bliźnięta będą w tym tygodniu nastawione na życie towarzyskie i rozrywki, ale od poniedziałku będą musiały zająć się pracą i obowiązkami. Od środy będą miały wspaniałe pomysły na spędzanie wolnego czasu, ale wpadną też na dobre rozwiązania problemów w pracy. Od piątku mogą mieć gorsze samopoczucie, może dopaść je chandra i cały weekend będą miały zepsuty.

Rak

Raki na początku tygodnia mogą mieć do załatwienia ważne sprawy urzędowe lub prawne. Czeka je dużo pracy i obowiązków, ale dobrze będą się czuły. Od środy będą mogły pozwolić sobie na więcej rozrywki, spotkania z przyjaciółmi i inne rozrywki. Od piątku będą bardzo uczuciowe, sentymentalne, mogą w weekend umówić się na randkę, a w stałych związkach mogą liczyć na miłość.

Lew

Lwy w tym tygodniu będą błyszczeć elokwencją, będą duszą każdego towarzystwa. Początek tygodnia może być dla nich nużący, ciężko będzie im się wywiązać z obowiązków, ale już od środy będą miały dużą łatwość w poruszaniu się na gruncie zawodowym. Również życie towarzyskie nabierze blasku. W weekend mogą poczuć się zmęczone i mogą wycofać się z życia towarzyskiego.

Panna

Panny na początku tygodnia będą bardzo pracowite, będą planować, organizować, załatwiać sprawy formalne i urzędowe. Od środy uda im się trochę wyluzować, spotkają się z przyjaciółmi, poplotkują i znajdą czas na rozrywki intelektualne. Od piątku będą w nastroju sentymentalnym, będą miały dobry czas na miłość. Weekend będzie sprzyjał randkom i uczuciom.

Waga

Wagi na początku tygodnia mogą czuć się nie najlepiej, mogą popadać w melancholię, zmniejszy się ich odporność na krytykę. Od środy aura wokół nich się zmieni, będą w centrum życia towarzyskiego, a w pracy wykażą się oryginalnością i kreatywnością. Od piątku mogą mieć problemy z podejmowaniem decyzji, weekend może przynieść im rozczarowania.

Skorpion

Skorpiony mogą w tym tygodniu mieć gorsze samopoczucie. Na początku tygodnia mogą odnowić się dolegliwości chroniczne związane z kręgosłupem lub zębami. Od środy mogą być rozdrażnione i skłonne do kłótni, muszą uważać, żeby nie wchodzić w konflikty z bliskimi osobami. W weekend atmosfera się przejaśni, będą miały szczęście w miłości, będą romantyczne i uczuciowe.

Strzelec

Strzelce na początku tygodnia mogą na swej drodze napotykać na różne przeszkody, głównie w pracy. W domu mogą spotkać się z wyrzutami, że nic nie robią. Od środy wróci im optymizm, będą mogły świetnie się bawić, a w pracy będą odnosić sukcesy. Piątek przyniesie im pogorszenie nastroju i możliwe będą problemy ze zdrowiem. Najlepszym lekarstwem na zły humor będzie wyjazd na weekend.

Koziorożec

Dla Koziorożców początek tygodnia będzie pomyślny, wiele spraw uda im się załatwić, dobrze będzie się im pracować. Od środy wszystko zacznie wymykać im się z rąk, będą miały poczucie, że wszyscy wokół zajmują się tylko plotkami, a z pracą nie można ruszyć do przodu. Od piątku w ogóle stracą głowę, ale za to będą miały szczęście w miłości. Weekend spędzą z ukochaną osobą.

Wodnik

Wodniki mogą mieć trudny początek tygodnia, mogą spiętrzyć się im obowiązki, a praca będzie wydawała się im jałowa i nudna. Od środy będą miały dużo szczęścia, mogą liczyć na wygrane w grach losowych, a w pracy będą miały niezwykłe racjonalizatorskie pomysły. Od piątku mogą mieć poczucie stagnacji i zawieszenia w czasie, ale będą dysponować wielką wyobraźnią.

Ryby

Ryby na początku tygodnia będą w dobrej formie, mogą liczyć na sukcesy w pracy i pomoc bliskich w sprawach praktycznych. Od środy mogą wpaść w wir życia towarzyskiego, będą zmęczone rozmowami, plotkami, intrygami. W pracy mogą mieć trudności z nadążaniem za wydarzeniami. Piątek przyniesie im ogromną intuicję. W weekend będzie miały chęć na film i muzykę.

