Barany w poniedziałek będą miały ochotę na odrobinę lenistwa, niełatwo będzie im się zorganizować po weekendzie. Od środy się ożywią, zaczną działać, doskonale będą się porozumiewać z innymi, mogą zawrzeć korzystną umowę. W piątek wieczór zamiast odpoczywać będą za dużo od siebie wymagać, mogą poczuć się rozdrażnione i tak już będzie cały weekend.

Byki wezmą się w poniedziałek za sprawy zawodowe, mogą odnieść spodziewane korzyści majątkowe i będą generalnie w dobrym nastroju. Środa przyniesie im dużo ruchu, nowych informacji, które odpowiednio wykorzystane mogą przełożyć się na sukcesy. W weekend najważniejsza będzie rodzina, wolne Byki mogą się zakochać po uszy, a w związkach zapanuje ciepła atmosfera.

Bliźnięta w poniedziałek będą nastawione na zarabianie, ale dobre chęci rozpłyną się w słodkim lenistwie. Od środy będą bardzo zajęte, będą miały dużo do powiedzenia w każdej sprawie i chętnie wezmą udział w każdej imprezie. W weekend trzeba będzie zająć się rodziną, być może będą musiały się kimś zaopiekować, przygotować pociechy do początku roku szkolnego.

Raki na początku tygodnia spokojnie wezmą się za wypełnianie swoich obowiązków. Od środy mogą czuć się nieco rozproszone, za dużo naraz będzie się działo i zbyt dużo będzie kontaktów z ludźmi. Piątkowe popołudnie przyniesie im doskonałe samopoczucie, przez cały weekend mogą liczyć na ciepłą atmosferę w związkach, a samotne Raki będą mogły się zakochać.

Lwy w poniedziałek mogą być niezadowolone i nieprzystępne, koniec wakacji będzie źle na nie działał. Od środy nastrój im się zmieni, będą pełne optymizmu, życzliwości do świata i wspaniałomyślności wobec ludzi, a na dodatek mogą mieć szczęście w biznesie. Od piątku wieczór poświęcą więcej czasu rodzinie, będą bardzo romantyczne, ale znudzone osobami, które stale narzekają.

Panny na początku tygodnia będą czuły się bezpiecznie, z łatwością będą wywiązywać się ze swoich obowiązków, mogą odczuć lepszy czas w finansach. Środa przyniesie im pogorszenie nastroju, mogą czuć się zmęczone i osłabione, zaczną doszukiwać się u siebie chorób. W piątek ciepła atmosfera w domu doda im sił, będą miały o kogo się troszczyć i to poprawi im humor na cały weekend.

Wagi na początku tygodnia będą miały nastrój artystyczny i artystycznie będą leniuchować i obijać się w pracy. Od środy nabiorą chęci do działania pod wpływem kontaktów z innymi ludźmi, mogą podpisać korzystne kontrakty, ale mogą mieć skłonność do plotkowania. Piątkowe popołudnie przyniesie im obniżenie nastroju, w weekend mogą mieć chandrę, bóle głowy i będą żywić ogólną niechęć do życia.

Skorpiony z początkiem tygodnia mogą mieć ochotę na labę, ale mimo to wezmą się za pracę i świetnie sobie ze wszystkim poradzą. Od środy mogą czuć się rozkojarzone zbyt dużą ilością telefonów i kontaktów bezpośrednich z ludźmi. Piątkowe popołudnie przyniesie im wyraźną poprawę samopoczucia, będą miały romantyczne nastawienie i będą bardzo kochliwe przez cały weekend.

Strzelce na początku tygodnia mogą czuć się ograniczone przez monotonię w pracy i obowiązki domowe. Od środy będą w swoim żywiole, w ciągłym ruchu, wśród ludzi, w środku dobrej zabawy. Piątkowe popołudnie zmieni aurę wokół nich, ważna stanie się rodzina, trzeba będzie się dla kogoś poświęcić i raczej trudno będzie się od tego wykręcić, żeby poszaleć na turystycznych szlakach.

Koziorożce od poniedziałku będą bardzo pracowite, nastawione racjonalnie i praktycznie do życia. Od środy w ich życiu może zapanować duże zamieszanie, wiele się będzie działo, ale niekoniecznie coś z tego wyniknie. Od piątkowego wieczoru będą mogły żyć spokojniej, dużo czasu spędzą z rodziną, dużo uda im się zrobić w domu. W weekend będą bardzo uczuciowe i romantyczne.

Wodniki w poniedziałek będą miały chandrę, która przeniesie się też na wtorek, ludzie będą je drażnić i irytować. Od środy poczują się wspaniale, będą miały mnóstwo okazji do plotkowania, wymiany informacji i spotkań z przyjaciółmi. Natomiast piątkowe popołudnie zmusi je do zajęcia się domem, rodziną i obowiązkami, więc weekend nie zapowiada się zbyt interesująco.

Ryby w poniedziałek będą czuły się stabilnie i bezpiecznie, rodzina będzie dla nich oparciem. Od środy mogą czuć się rozchwiane psychicznie, ciężko będzie im podjąć jakąkolwiek decyzję, rozpraszać je będą rozmowy z ludźmi i plotki. Piątkowy wieczór zmieni ich nastawienie, będą uczuciowe, empatyczne, rodzinne i ciepłe dla bliskich. Weekend spędzą z rodziną, mogą też mieć gości.

