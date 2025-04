fot. Fotolia

Reklama

BARAN



Barany na początku tygodnia będą pracować niechętnie, będzie sennie i spokojnie, dla Baranów zbyt spokojnie. W środowe popołudnie aura się zmieni, będzie towarzysko i rozmownie, nasilą się kontakty w sprawach zawodowych, będą miały dobre pomysły. W weekend mogą mieć kiepski nastrój, dużo czasu spędzą z rodziną, a wolałyby gdzieś wyjechać i zająć się czymś innym.

BYK



Byki rozpoczną tydzień w doskonałym nastroju, mogą odczuć poprawę w finansach, będą nastawione na przyjemności i doznania zmysłowe, znajdą czas na słuchanie muzyki. Od środowego popołudnia będą musiały się mocno skupić, gdyż dużo będzie się działo, wiele osób może się z nimi kontaktować, nie powinny dawać się wciągać w plotki i intrygi. Weekend spędzą z bliskimi osobami.

BLIŹNIĘTA



Bliźnięta na początku tygodnia będą miały czas lenistwa, za nic nie będzie im się chciało zabrać, a przy tym mogą odczuwać presję ze strony otoczenia, co dodatkowo będzie im odbierać energię do życia. Od środowego popołudnia będą miały więcej zapału do pracy, ale głównie wtedy, gdy chodzi o pracę intelektualną i kontakt z ludźmi. W weekend nastawią się na życie rodzinne.

Zobacz też: Horoskop zawodowy na 2014 rok

RAK



Raki w pierwszych dniach tygodnia będą czuły się spokojne i pewne siebie, mogą liczyć na dobre interesy, a dopływ kasy wprawi je w świetny nastrój. Z przyjemnością będą robić zakupy. Od środowego popołudnia mogą czuć się rozproszone, będą miały mnóstwo telefonów do wykonania i wciąż ktoś będzie się z nimi kontaktował. W weekend będą bardzo uczuciowe, mają dobry czas na randki.

LEW



Lwy zaczną tydzień w nie najlepszym nastroju, wszystko będzie je denerwować, mogą się z kimś pokłócić, ale mogą liczyć na wsparcie bliskiej osoby. Od środy wpadną w wir życia towarzyskiego, będą nawiązywać nowe kontakty z ludźmi, przyjaciele będą pomocni w sprawach zawodowych. W weekend będą wolały jednak poświęcić czas rodzinie, co może je nieco przytłaczać.

PANNA



Panny w pierwszych dniach tygodnia będą czuły się bezpiecznie pod względem materialnym i emocjonalnym, mogą liczyć na dobry czas dla interesów i zarabiania. Dobrze też będą układać im się relacje z bliskimi. Od środy mogą poczuć się rozdarte, niespokojne, do głosu może dojść melancholia i zmęczenie. W weekend nastawią się na odpoczynek w domu, w gronie rodzinnym.

Zobacz też: Horoskop na wiosnę 2014

WAGA



Wagi będą w pierwszych dniach tygodnia miłe dla otoczenia, nastawią się na spokojne dni i uda im się to osiągnąć. Mogą w tym czasie kupić ładne rzeczy. Od środowego popołudnia będą nastawione na życie towarzyskie, a kontakty z ludźmi mogą okazać się korzystne. Będą to dobre dni do nauki i zdobywania nowych klientów. W weekend mogą mieć chandrę, nic nie będzie im dobrze szło.

SKORPION



Skorpiony na początku tygodnia będą spokojne, zrelaksowane po weekendzie i powoli będą zabierać się do codziennych obowiązków. Mogą spodziewać się napływu pieniędzy, a także dobrych relacji z bliską osobą. Środa przyniesie im ożywienie w kontaktach międzyludzkich, mogą czuć się tym zmęczone i zestresowane. W weekend nastawią się na spokojne życie w domu, z rodziną.

STRZELEC



Strzelce od poniedziałku w pracy będą znudzone rutyną, ciągnąć je będzie na łono natury, ciężko będzie im się skupić na tym, co robią. W domu mogą czuć się ograniczane, brak im będzie jakiegoś szaleństwa w szarej codzienności. We środę ożywią się, nawiążą nowe kontakty handlowe i w interesach, nastawią się na spotkania z przyjaciółmi i romanse. Weekend spędzą w gronie rodziny.

KOZIOROŻEC



Koziorożce pierwsze dni tygodnia poświęcą sprawom materialnym, mogą odczuć poprawę w kwestii stanu konta, co pozwoli im spać spokojnie. Od środy ich życie nabierze szybkiego tempa, dużo będzie małych zmian i kontaktów z ludźmi. W czasie wolnym mogą spotkać się z dawno nie widzianym przyjacielem. W weekend dobrze będą się czuły we własnym domu lub ogródku.

Zobacz też: Jego pozycje podczas snu – co oznaczają?

WODNIK



Wodniki w pierwszych dniach tygodnia będą miały chandrę, sprawy materialne będą się układać nie po ich myśli, nowe możliwości staną pod znakiem zapytania, na dodatek mogą się z kimś pokłócić. Od środowego popołudnia zmiana na lepsze, ożywią się kontakty z ludźmi, a ich pomysły zdobędą uznanie. Będą spotykać się z przyjaciółmi i zdobywać nowe informacje. Weekend może wydawać im się nudny.

RYBY



Ryby na początku tygodnia poczują się pewnie i bezpiecznie, szczególnie pod względem finansowym, ale także w relacjach z najbliższymi. Dobrze zrobi im kontakt z naturą. Od środy mogą być bardzo nerwowe, chwiejne emocjonalnie, niełatwo będzie im podejmować wyzwania, a codzienne obowiązki mogą sprawiać problemy. Weekend spędzą w zaciszu domowym, w otoczeniu rodziny.

Reklama

Każdy klient po darmowej rejestracji na portalu Kosmica.pl ma prawo do rozmowy z prawdziwa wróżką za 0,99 złoty za minutę połączenia.