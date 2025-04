Baran

Barany na początku tygodnia będą miały chęć poleniuchować, wszystko będzie działo się tak powoli, że będzie je to usypiać. Od środy wpadną w wir życia towarzyskiego, wszędzie będzie ich pełno, ale też mogą osiągać sukcesy w interesach i handlu, mogą podpisać w tym czasie korzystne umowy. Od piątkowego popołudnia mogą mieć kiepski nastrój, szczególnie, jeśli zapowiada się weekend z rodziną.

Byk

Byki rozpoczną tydzień sukcesami zawodowymi i finansowymi. Będą korzystać z życia i jego przyjemności, będą nastawione na zmysłowy odbiór rzeczywistości, mogą poznać kogoś atrakcyjnego. Od środy mogą mieć straszne zamieszanie w pracy i w relacjach z ludźmi, będą odbierać mnóstwo telefonów. Weekend spędzą w gronie rodzinnym, w ciepłej, serdecznej atmosferze.

Bliźnięta

Bliźnięta na początku tygodnia mogą się czuć niezbyt pewnie w sytuacjach domowych, mogą mieć wrażenie, że ktoś je ogranicza, że partner jest zaborczy. Od środy wyraźnie będą czuły się lepiej, ale mogą być bardzo roztrzepane i roztargnione, mimo to będą odnosić sukcesy zawodowe. W weekend nastawią się na życie towarzyskie i imprezy andrzejkowe, ale będzie to kolidować z życiem rodzinnym.

Rak

Raki w pierwszych dniach tygodnia będą czuły się bezpiecznie, mogą liczyć na wpływy gotówki i to wprawi je w dobry humor. Dobrze będą się czuły na gruncie domowym i uczuciowym. Od środy w ich otoczeniu będzie się działo dużo ciekawych rzeczy, ale to je będzie rozpraszać i przeszkadzać w realizowaniu planów. W weekend mogą się zakochać, każą sobie powróżyć na andrzejkowej imprezie.

Lew

Lwy rozpoczną tydzień w kiepskim humorze, wszystko będzie je drażnić, często będą się irytować, a wyjątkowo fatalnie będą się układać relacje uczuciowe. Od środy staną się bardzo towarzyskie, z łatwością będą nawiązywać kontakty z ludźmi i to pomoże im w osiąganiu sukcesów zawodowych. W weekend będą królować na imprezach andrzejkowych, zaproszą przyjaciół i wspólnie będą się bawić.

Panna

Panny na początku tygodnia będą czuły się stabilnie, bezpiecznie i zdecydowanie dobrze będzie im się powodzić pod względem materialnym. Od środy ich poczucie pewności zostanie mocno zachwiane, mogą mieć problemy ze zdrowiem i samopoczuciem, a także z poczuciem własnej wartości. W weekend nastawią się na odpoczynek w domu, w gronie rodzinnym.

Waga

Wagi będą w pierwszych dniach tygodnia towarzyskie, miłe dla innych, będą miały wyczucie piękna większe niż zwykle, ale też mało będą miały zapału do pracy. Od środy będą nastawione głównie na kontakty z ludźmi, a dzięki temu mogą załatwić korzystnie sporo spraw, mogą podpisać korzystne kontrakty. W weekend mogą mieć chandrę, co nie będzie sprzyjać dobrej zabawie na andrzejkach.

Skorpion

Skorpiony na początku tygodnia będą czuły się spokojne, zrelaksowane po weekendzie i z przyjemnością wezmą się do pracy. Mogą spodziewać się przelewów na konto, na które od dawna czekają. Środa przyniesie im znaczne ożywienie w interesach i w życiu towarzyskim, co wcale nie musi ich cieszyć, mogą być zmęczone i zestresowane. W weekend nastawią się na życie rodzinne i domowe.

Strzelec

Strzelce będą miały ochotę na ucieczkę w dalekie kraje lub na górskie stoki. Trudno będzie im się skupić na tym, co robią. We środę poczują się znacznie lepiej, ożywią się kontakty handlowe i w interesach, więcej będzie rozmów i spotkań z przyjaciółmi, co znacznie poprawi im humor. W weekend może zepsuć im nastrój rodzina, szczególnie, gdy będą zbyt dobrze się bawić na andrzejkach.

Koziorożec

Koziorożce pierwsze dni tygodnia poświęcą na pracę i zarabianie, mogą mieć większe wpływy gotówki, co pozwoli im spać spokojnie. Od środy życie nabierze zawrotnego tempa i trudno będzie im nadążyć za wydarzeniami. Spotkają się z wieloma osobami i mogą przeprowadzić bardzo satysfakcjonujące rozmowy w interesach. W weekend brakować im będzie pracy.

Wodnik

Wodniki w poniedziałek i wtorek będą miały fatalny nastrój, wszystko będzie im lecieć z rąk, a otoczenie będzie miało o wszystko pretensje. Od środy nastąpi zmiana, będą ożywione, pełne inwencji i pomysłów, będą spotykać się z ciekawymi ludźmi i uprawiać urozmaicone życie towarzyskie. Weekend przeznaczą na imprezy andrzejkowe, chętnie wysłuchają wróżki, ale rodzina może im w tym przeszkadzać.

Ryby

Ryby na początku tygodnia poczują się pewnie i bezpiecznie, szczególnie pod względem finansowym, powinny jednak uważać na wydatki. Od środy mogą być bardzo nerwowe, chwiejne w swoich postanowieniach, niepewne siebie i nieśmiałe. Jeśli uda im się przełamać, to mogą nawiązać korzystne kontakty zawodowe. Nie zapomną o andrzejkowych wróżbach, a na imprezie mogą się zakochać.

