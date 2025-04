Baran

Barany będą na początku tygodnia bardzo niezadowolone z tempa pracy, według nich wszystko się będzie niemiłosiernie wlec, a obowiązki będą przeraźliwie nudne. Od środy uciekną od spraw pracy w romanse i flirty, będą nastawione na uczucia, ale w pracy może być to źle widziane. W piątek staną się nieco agresywne, mogą być przeciążone pracą i w weekend będą chciały wyjechać na narty.

Byk

Byki na początku tygodnia wezmą się za sprzątanie, porządkowanie miejsca pracy, wypełnianie solidnie obowiązków. We środę i czwartek będą miały artystyczne podejście do życia, sprawy będą załatwiać łagodnie i dyplomatycznie. Piątek przyniesie im nawał pracy, ale też dużo satysfakcji z jej wykonania. Mogą przeżyć bardzo namiętny weekend, będą dobrze rozumieć się z partnerem.

Bliźnięta

Bliźnięta rozpoczną tydzień w nie najlepszej formie, ciążyć im będą obowiązki, praca będzie nudna i rutynowa i nie wniesie nic nowego w ich dotychczasowe dokonania. Od wtorku będą mogły odetchnąć, odżyją, będą widzieć świat w jasnych barwach. Mogą się zakochać, a w pracy mogą podpisać korzystną umowę. Od piątku będą nastawione na rozrywki i wypoczynek, mogą gdzieś wyjechać.

Rak

Raki rozpoczną tydzień pracowicie, będą energicznie wypełniać obowiązki, uporządkują co się da i w pracy i w domu, zajmą się domem i rodziną. We środę odczują zmęczenie, będą musiały przystopować i trochę odpocząć. W związkach może dojść do nieporozumień, ich intencje będą opacznie rozumiane. W weekend natomiast dojdzie do namiętnego pogodzenia, rozumieć się będą z partnerem świetnie.

Lew

Lwy na początku tygodnia będą niezadowolone, głównie dlatego, że nie będzie na kogo przerzucić obowiązków i trudnych zadań. Praca będzie je nudzić, monotonia doskwierać. Od środy poczują, że powiał świeży wiatr, będą prowadzić ożywione życie towarzyskie, a wolne Lwy mogą być oczarowane jakąś nowopoznaną osobą. Od piątku będą w fatalnym nastroju, mogą się ze wszystkimi pokłócić.

Panna

Panny rozpoczną tydzień od uporania się z obowiązkami, zrobienia planu na cały tydzień i ściśle będą się go trzymać. Od środy mogą być niezdecydowane, nie bardzo będą wiedziały, czego chcą, szczególnie w sprawach uczuć. Mogą za to załatwić z łatwością sprawy związane z kontaktami z ludźmi. Piątek przyniesie im dobre rozwiązania, jasność myślenia, a w związkach namiętne i zmysłowe chwile.

Waga

Wagi w pierwszych dniach tygodnia będą czuły się niepewnie w pracy, ciężko będzie im podejmować decyzje. Od środy poczują się lepiej, z łatwością będą nawiązywać kontakty z innymi ludźmi, mogą podpisać korzystne kontrakty. Będą też nastawione na uczucia i przeżycia artystyczne. W weekend mogą czuć się przytłoczone przez partnera i dopiero w niedzielę odetchną i wypoczną.

Skorpion

Dla Skorpionów tydzień zacznie się wspaniale, mogą spodziewać się korzystnych ofert, dobrych okazji i przypływu gotówki, a w związkach porozumienia i rozkwit uczuć. Od środy czeka je dużo kontaktów z ludźmi, wiadomości i dobrych i złych, ożywienie w życiu towarzyskim. Weekend spędzą z najbliższymi, w związkach będzie namiętnie i zmysłowo, a wolne Skorpiony mogą się zakochać.

Strzelec

Dla Strzelców początek tygodnia będzie nadmiernie wypełniony pracą, nudną i rutynową, mogą czuć się zmęczone i osłabione. Od środy będą bardzo towarzyskie, romansowe i nastawione na kontakty międzyludzkie. Od piątku mogą się poczuć mocno ograniczone, wmanewrowane w coś, na co nie będą miały ochoty, ale w niedzielę zrzucą wszelkie ograniczenia i wybiorą się na wycieczkę.

Koziorożec

Koziorożce rozpoczną tydzień w dobrej atmosferze, będą miały dużo pracy i nowych zleceń, z których będą bardzo zadowolone. Poczują się pewnie w miłości i w związkach osobistych. Od środy plany trochę się im pomieszają, za dużo rzeczy naraz będzie do zrobienia i za dużo analizowania. Weekend upłynie im pod znakiem miłości, dobrych relacji z bliskimi, w domowych pieleszach.

Wodnik

Na początku tygodnia Wodniki będą miały dużo nudnej, rutynowej pracy, mogą wchodzić w konflikty ze współpracownikami, co wprawi je w kiepski nastrój. Od środy zdecydowana poprawa aury, ożywi się życie towarzyskie, przyjdą dobre wieści w sprawach zawodowych, a wolne Wodniki mogą się zakochać. W weekend trudno będzie im się dogadać z domownikami i dopiero w niedzielę poprawi im się nastrój.

Ryby

Dla Ryb początek tygodnia będzie korzystny w sprawach materialnych, mogą dostać dobre propozycje finansowe albo zawodowe, w relacjach z bliskimi łatwo będzie o harmonię. Od środy mogą mieć problemy w kontaktach z innymi ludźmi, nadmiar informacji może im nie służyć. Weekend spędzą w gronie najbliższych, w ciepłej rodzinnej atmosferze, ale niedziela może przynieść im gorsze samopoczucie.

