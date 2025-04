fot. Fotolia

Reklama

BARAN



Barany rozpoczną tydzień w dobrym nastroju, będą pełne optymizmu i energii. Od wtorku będą miały pełno nudnych obowiązków, rzeczywistość będzie je przytłaczać, powinny też zadbać o zdrowie. Od czwartku się ożywią, życie towarzyskie sprawi im wiele przyjemności, a samotne Barany mogą poznać kogoś ciekawego. W weekend będą chciały się zrelaksować, pomocna może być medytacja.

BYK



Byki w poniedziałek mogą czuć się rozkojarzone i ciężko będzie im dojść do ładu z obowiązkami. Od wtorku staną się bardzo pracowite, świetnie zorganizowane, mogą zyskać uznanie w pracy. W czwartek mogą odczuć spadek nastroju, będą poirytowane i rozdrażnione, kontakty z ludźmi będą je męczyć. W weekend poczują się lepiej, a w stałych związkach rozkwitną uczucia.

BLIŹNIĘTA



Bliźnięta na początku tygodnia będą w doskonałym humorze, ale myślami będą bujać w odległych rejonach. We wtorek praca je przytłoczy, obowiązki i proza życia skutecznie pozbawią je dobrego humoru i tak będzie również we środę. Od czwartku ożywią się, nie dadzą się zdominować pracy, rzucą się w wir życia towarzyskiego i kulturalnego. W weekend mogą mieć chandrę.

Zobacz też: Jaką kobietą jesteś według numerologii?

RAK



Raki rozpoczną tydzień w dobrym nastroju, co sprawi, że nabiorą rozpędu i cały tydzień może być dla nich udany. Od wtorku będą zajęte pracą i obowiązkami, ale mogą liczyć na sukcesy w sferze zawodowej. Od czwartku poświęcą więcej czasu na życie towarzyskie, spotkania z przyjaciółmi będą wyjątkowe. Weekend będą mogły spokojnie spędzić w domu lub z ukochaną osobą.

LEW



Lwy w poniedziałek będą czuły się doskonale, znajdą czas na zabawy i rozrywki. Od wtorku będą musiały zająć się przede wszystkim pracą i obowiązkami, lepiej niech nie wchodzą w drogę szefowi. Od czwartku czeka je sporo życia towarzyskiego, rozmów z przyjaciółmi, a w pracy mogą mieć dobry czas na wprowadzanie nowych pomysłów. W weekend będą snuć wizje przyszłości.

PANNA



Panny w poniedziałek mogą czuć się źle, może dopaść je przeziębienie lub chandra. Od wtorku praca i obowiązki będą je wzywać i to postawi je na nogi. Mogą mieć nawet znaczne osiągnięcia na polu zawodowym. Od czwartku będą nastawione towarzysko, dobre relacje z ludźmi mogą pozytywnie wpłynąć na ich pracę. W niedzielę pozwolą sobie na relaks i marzenia.

Zobacz też: Jaki jest twój mężczyzna według numerologii?

WAGA



Wagi w poniedziałek wstaną w dobrym humorze, załatwią pozytywnie mnóstwo spraw. Niestety od wtorku nastrój wyraźnie im się popsuje, będą czuły się zmęczone, praca będzie szła im opornie i będzie je śmiertelnie nudzić. W czwartek odżyją, będą kontaktowe i zadowolone, co sprawi, że mogą liczyć na sukcesy zawodowe. W weekend nastawią się na wypoczynek, raczej bierny.

SKORPION



Dla Skorpionów poniedziałek może okazać się radosnym dniem pełnym niespodzianek, choć może męczyć je potrzeba improwizacji. Od wtorku będą mogły skupić się na pracy i obowiązkach. Szybko osiągną stan stabilności. Czwartek przyniesie im pogorszenie nastroju, mogą się z kimś pokłócić, wszystko będzie je drażnić i irytować. Weekend poświęcą rodzinie lub ukochanej osobie.

STRZELEC



Strzelce w poniedziałek będą radosne i wesołe, będą sypać żartami i tryskać dowcipem. Od wtorku praca da im się we znaki, obowiązki mogą je drażnić, mało czasu będą miały na rozrywki. W czwartek aura wokół nich się zmieni, życie towarzyskie się ożywi, wieczorem wpadną z przyjaciółmi do pubu i to im da oddech od codzienności. W weekend mogą mieć chandrę, muszą też uważać na alkohol.

KOZIOROŻEC



Koziorożce w poniedziałek mogą mieć problemy z koncentracją, ale kontakty z innymi mogą być obiecujące. Od wtorku ich życie się unormuje, wciągnie je praca, obowiązki, wszystko będzie się odbywać zgodnie z wcześniej ustalonym planem. Od czwartku będą brać większy udział w życiu towarzyskim, a w pracy mogą liczyć na nowe pomysły. W niedzielę będą odpoczywać.

Zobacz też: Jego pozycje podczas snu – co oznaczają?

WODNIK



Wodniki w poniedziałek będą ożywione i pełne energii do pracy, obowiązki nie będą dla nich problemem. Jednak od wtorku zmieni im się nastrój, praca będzie wydawała się im nudna i jałowa, będą musiały się podporządkować normom. Od czwartku znajdą więcej czasu na plotki i pogaduszki, życie nabierze blasku za sprawą nowych pomysłów. Weekend zdecydują się spędzić na sposób medytacyjny.

RYBY



W poniedziałek Ryby będą w kiepskim humorze, sprawy będą się układać nie po ich myśli. Od wtorku zmieni się aura wokół nich, praca, obowiązki i rutyna sprawią, że wyciszą się im emocje. Od czwartku się ożywią, w pracy mogą liczyć na sukcesy, a wieczorami spotykać się będą z dawno niewidzianymi przyjaciółmi. W niedzielę zrelaksują się przy dobrej muzyce lub wybiorą do kina.

Reklama

Każdy klient po darmowej rejestracji na portalu Viversum ma prawo do rozmowy z prawdziwa wróżką za 0,99 złoty za minutę połączenia.