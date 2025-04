fot. Fotolia

Reklama

BARAN



Barany na początku tygodnia będą musiały skupić się na pracy i obowiązkach, do czego mogą odczuwać zdecydowaną niechęć. Powinny też uważać, by nie złapać wiosennej infekcji, bo mogą być osłabione. Od środy będą bardzo towarzyskie, chętne do zabawy i spotkań z przyjaciółmi. W weekend mogą potrzebować spokoju i ciszy, zacisze domowe wyjątkowo będzie im służyć.

BYK



Byki na początku tygodnia będą miały dobry czas dla spraw zawodowych i praktycznych, wiele mogą załatwić, dobrze będą się czuć. Od środy jednak ich samopoczucie ulegnie pogorszeniu, wszystko będzie je drażnić, w kontaktach z innymi mogą mieć trudności z porozumieniem. W weekend będą mogły się wyciszyć, nabrać dystansu do problemów, będą skłonne do romantycznych uniesień.

BLIŹNIĘTA



Bliźnięta na początku tygodniu będą musiały zająć się sprawami praktycznymi, obowiązkami i pracą. Od środy rozkwitnie ich życie towarzyskie, będą miały mnóstwo wspaniałych pomysłów, mogą rozwiązać trudny problem, a w uczuciach powieje świeży wiatr. W weekend dopadnie je chandra, mogą mieć problemy ze zdrowiem, a w relacje uczuciowe mogą wkraść się niejasności i niepewność.

Zobacz też: Jaką kobietą jesteś według numerologii?

RAK



Raki na początku tygodnia mogą mieć do załatwienia ważne sprawy formalne lub urzędowe, czeka je dużo pracy, obowiązki nie będą czekać. Od środy będą mogły pozwolić sobie na więcej rozrywki, dobrze im zrobi spotkanie z przyjaciółmi, a w pracy mogą liczyć na pomysłowość w rozwiązywaniu problemów. W weekend będą bardzo uczuciowe, mogą poznać kogoś tajemniczego.

LEW



Lwy na początku tygodnia będą musiały zmobilizować się do pracy, obowiązki bowiem będą się upominać o swoje. Mogą być znudzone codziennością. Od środy wpadną w wir życia towarzyskiego, kontakty z ludźmi będą sprzyjać dobrym interesom. Dobrze będą się czuć wśród przyjaciół. W weekend mogą poczuć się zmęczone i mogą wycofać się z życia towarzyskiego.

PANNA



Panny na początku tygodnia oddadzą się całkowicie pracy, będą doskonale zorganizowane i pełne chęci do zaprowadzania porządków. Od środy ważne może okazać się życie towarzyskie, dużo będzie zależało od kontaktów z innymi, mało czasu zostanie na pracę. W weekend będą miały dobry czas na miłość. Wolne Panny mogą poznać kogoś bardzo atrakcyjnego.

Zobacz też: Jaki jest twój mężczyzna według numerologii?

WAGA



Wagi na początku tygodnia mogą czuć się zmęczone, praca będzie sprawiać im trudność, mogą wpadać w dołki emocjonalne. Powinny zadbać o siebie, bo grożą im infekcje. Od środy zdecydowanie aura wokół nich się zmieni, ich umiejętność nawiązywania kontaktów pomoże im w pracy, a w życiu uczuciowym będzie czuć wiosnę. W weekend mogą mieć problemy z podejmowaniem decyzji.

SKORPION



Skorpiony na początku tygodnia skupią się na pracy i obowiązkach, będą miały skłonność do pracoholizmu. Od środy mogą być rozdrażnione, nerwowe, czemu będzie sprzyjać duża ilość kontaktów z innymi. W związkach powinny uważać, by nie doprowadzać do kłótni. W weekend będą nastawione medytacyjnie do życia, dobrze będzie im się układać w miłości, samotne Skorpiony mogą się zakochać.

STRZELEC



Strzelce na początku tygodnia będą znudzone pracą, nadmiar obowiązków będzie wpędzał je w depresję, a sprawy urzędowe będą doprowadzać do rozpaczy. Od środy nastrój się im poprawi, będą świetnie się bawić, w pracy będą osiągać sukcesy, a również w miłości mogą liczyć na uśmiech losu. W weekend mogą być osłabione, powinny zadbać o siebie i nie traktować alkoholu jak lekarstwo na chandrę.

KOZIOROŻEC



Koziorożce rozpoczną tydzień zwarte i gotowe, praca będzie im szła jak z płatka, zlecenia będą się sypać jak z rękawa. Od środy ludzie wokół staną się bardzo towarzyscy, co może przeszkadzać Koziorożcom w pracy, powinny się wyluzować trochę i pozwolić sobie na miło spędzone chwile z przyjaciółmi. Weekend spędzą w miłej atmosferze, z ukochaną osobą lub w gronie rodziny.

Zobacz też: Jego pozycje podczas snu – co oznaczają?

WODNIK



Wodniki początek tygodnia mogą mieć trudny, codzienna rutyna, praca, obowiązki - to nie jest coś co lubią najbardziej. Od środy jednak wszystko się zmieni, pojawią się nowi ludzie i nowe możliwości, ich wyobraźnia będzie pracować na wysokich obrotach, a życie towarzyskie będzie kwitnąć. W weekend będą miały dobry czas na zajmowanie się sprawami ducha.

RYBY



Ryby na początku tygodnia będą w niezłej formie, uda im się wiele spraw popchnąć do przodu, ale mogą być nieco zmęczone racjonalizmem panującym wokół. Od środy oddadzą się przyjemnościom życia towarzyskiego, przyjaciele mogą być pomocni w każdej sprawie, w pracy będzie więcej luzu. Weekend będzie okazją do relaksu, ale także do zacieśniania więzi uczuciowych.

Reklama

Każdy klient po darmowej rejestracji na portalu Viversum ma prawo do rozmowy z prawdziwa wróżką za 0,99 złoty za minutę połączenia.