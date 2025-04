Baran

Barany w poniedziałkowy ranek z trudem dostosują się do wymagań w pracy, mogą mieć zły humor i wyładowywać go na innych. Od wtorku ożywi się życie towarzyskie i do środy będą mogły bawić się do woli. Będą miały ciekawe pomysły i oryginalnie będą rozwiązywać problemy. Od czwartku zwolnią tempo, będą czasem zamyślone i jakby nieobecne. Za to w niedzielę nadrobią i będą cały dzień w ruchu.

Byk

Byki rozpoczną tydzień w dobrej formie, będą pracować za dwóch, a przełożeni będą z nich zadowoleni. Od wtorku mogą mieć problemy z porozumiewaniem się z innymi, będą rozdrażnione i trudno będzie im się skupić. Od czwartku poczują się lepiej za sprawą marzeń i intuicji, która pomoże im podejmować korzystne decyzje w interesach. W weekend przyda im się trochę ruchu.

Bliźnięta

Bliźnięta na początku tygodnia będą ciężko znosić pracę i obowiązki, ale już we wtorek będą wesołe i ożywione, ich pomysły będą wyjątkowo oryginalne, będą romansować i flirtować, poznawać nowych ludzi. Od czwartku mogą poczuć się osłabione, przygnębi je perspektywa pracy do soboty. W weekend będą świetnie się bawić na imprezach i zabawach, w niedzielę chętnie będą uprawiać jakiś sport.

Rak

Raki w pierwszej połowie tygodnia będą wyjątkowo towarzyskie, będą poznawać nowych ludzi, sprawiać im to będzie przyjemność, ale mogą poczuć się czasem zmęczone. W pracy trzeba będzie wysilić intelekt. Od czwartku będą mogły wycofać się z życia towarzyskiego na rzecz życia uczuciowego, wolne Raki mogą zaangażować się w nowy związek. W niedzielę mogą źle się czuć.

Lew

Lwy w poniedziałek poczują się urażone ilością wymaganej od nich pracy. Od wtorku praca stanie się na tyle twórcza, że z radością się za nią wezmą, oryginalne pomysły zyskają im aprobatę przełożonych, a w czasie wolnym spotkają się z przyjaciółmi. Od czwartku będą kierować się intuicją, lecz może je ona zawieść. W niedzielę spróbują zmierzyć się z innymi w sporcie.

Panna

W poniedziałek Panny będą bardzo zapracowane, będą organizować pracę innym, w domu zrobią wielkie porządki. Od wtorku pracę zakłócać im będą znajomi i przyjaciele, którzy zapragną kontaktu. Od czwartku zmiana aury, Panny poczują się spokojne, z ulgą poddadzą się nurtowi życia, ich życie miłosne nabierze blasku. W niedzielę z werwą wybiorą się na pieszą wycieczkę.

Waga

W poniedziałek Wagi mogą czuć się fatalnie, trudno będzie im wykonać zaplanowane zadania, bliscy mogą się z nimi skłócić. Od wtorku będą w swoim żywiole, życie towarzyskie, ploteczki, wydarzenia artystyczne, rozmowy o ciuchach, wszystko to, co Wagi lubią najbardziej. Od czwartku mogą mieć problemy z podejmowaniem decyzji. W niedzielę grożą konflikty w związkach.

Skorpion

Skorpiony rozpoczną tydzień pełne zapału do pracy, będą obowiązkowe i zorganizowane. Od wtorku muszą uważać na to, co mówią, bo grożą im konflikty w grupie i w związkach, będą poirytowane i z lekka agresywne. Od czwartku zwolnią tempo, staną się rozmarzone, pełne miłości do całego świata, skłonne do pomocy innym ludziom. W niedzielę mogą uprawiać sporty ekstremalne.

Strzelec

W poniedziałek Strzelce z dużym wysiłkiem wrócą do codzienności i obowiązków, jeszcze zanim zabiorą się do pracy, już będą nią znudzone. Od wtorku lepszy czas, pojawią się nowe możliwości i Strzelce z zapałem rzucą się do nowych zadań. Od czwartku będą rozproszone, roztargnione i trudno będzie im nadążyć za innymi. Dopiero w niedzielę poczują się naprawdę doskonale.

Koziorożec

Koziorożce w poniedziałkowy ranek wezmą się przykładnie do pracy, będą systematyczne i obowiązkowe. Od wtorku mogą mieć dużo kontaktów z ludźmi, mogą poznawać nowe osoby i będą się czuć z tym całkiem dobrze. Nowe znajomości mogą się okazać korzystne na przyszłość. Od czwartku czekają je miłosne uniesienia, ale w niedzielę mogą być w kiepskiej formie.

Wodnik

Wodniki w poniedziałek źle będą znosić rutynę w pracy. Za to od wtorku ich życie nabierze barw, będą tryskać energią i świetnymi pomysłami, pojawią się w ich życiu nowi ludzie, będą mieć niezwykłe pomysły, ich życie nabierze blasku. Od czwartku będą kierować się intuicją, która jednak może je zwieść na manowce. W niedzielę będą miały okazję do wycieczek i wyjazdów, uprawiania sportów.

Ryby

W poniedziałek Ryby będą poddane rygorom i dyscyplinie w pracy, co jednak dobrze im zrobi. Od wtorku zaczną bujać w obłokach, ich pomysły będą zupełnie nie z tej ziemi i do soboty będą roztargnione, nieobecne w rzeczywistości. W miłości od czwartku czeka je upojny czas, a ich wizje mają szansę się urzeczywistnić. W niedzielę powinny poświęcić trochę czas na sport i ruch.

