Baran

Barany będą w poniedziałek rozleniwione, niechętnie będą brać się do pracy, w głowie będą im przyjemności i rozrywki. Wtorek przyniesie im znaczne ożywienie, dostaną dobre wiadomości, dużo będą się kontaktować z ludźmi, znajdą czas na spotkania z przyjaciółmi. Od czwartkowego popołudnia mogą mieć gorszy nastrój, może dopaść je chandra i dopiero w niedzielę się rozchmurzą.

Byk

Byki rozpoczną tydzień w doskonałym humorze, wszystko będzie im sprzyjać, ochoczo wezmą się za wypełnianie obowiązków. Od wtorku mogą czuć się nieco rozproszone, sporo się będzie działo, dostaną dużo nowych wiadomości, do załatwienia będą różne drobne sprawy. Od piątku będą nastawione uczuciowo, rodzinnie, będą pomocne bliskim, ale w niedzielę mogą mieć zły humor.

Bliźnięta

Bliźnięta będą miały udany tydzień, choć w poniedziałek mogą z trudem dostosować się do wymagań w pracy. Jednak już we wtorek będą w doskonałej formie, będą ruchliwe i dociekliwe, a relacje z ludźmi będą im się układać świetnie. Od piątku będą musiały skupić się na sprawach domowych i rodzinnych, a w niedzielę będą mogły oddać się życiu towarzyskiemu i turystycznemu.

Rak

Raki na początku tygodnia zobaczą przed sobą perspektywy w dziedzinie finansów, a to doda im energii do działania. Od wtorku mogą poczuć się rozdarte między różnymi sprawami i opcjami, ciężko będzie się im zdecydować, co wybrać. Od piątku mogą liczyć na dobre relacje z ludźmi, poświęcą dużo czasu sprawom domowym i rodzinnym, będą uczuciowe i wrażliwe na wdzięki płci przeciwnej.

Lew



Lwy w poniedziałek będą w kiepskim humorze, nic nie będzie się układać po ich myśli i dopiero we wtorek sprawy przybiorą właściwy obrót i nastrój im się poprawi. Dostaną dobre wiadomości, będą spotykać się ze znajomymi i przyjaciółmi. Od piątku dużo czasu spędzą z rodziną, ktoś może wymagać ich opieki. W niedzielę będą pełne inwencji, będą błyszczeć w towarzystwie i dobrze się bawić.

Panna

Panny na początku tygodnia zajęte będą pracą i obowiązkami i nic nie będzie w stanie odwrócić ich uwagi od kwestii finansowych. Od wtorku poczują się zmęczone, tym bardziej, że dużo będzie się działo, mogą dostawać nowe propozycje, którym powinny dobrze się przyjrzeć, bo mogą być korzystne. Od piątku mogą liczyć na dobry czas w miłości, ważna stanie się dla nich rodzina.

Waga

W poniedziałek Wagi będą wyczulone na piękno i nastawione pokojowo w relacjach z innymi. Od wtorku będą bardzo towarzyskie, w pracy będą zawzięcie plotkować i flirtować, a po pracy spotykać się z przyjaciółmi. Od piątku mogą się poczuć źle, mogą odczuwać bóle głowy, będą niezadowolone, a sprawy rodzinne mogą układać się nie najlepiej. W niedzielę odżyją i wybiorą się do teatru lub na duże zakupy.

Skorpion

Skorpiony na początku tygodnia będą zadowolone z siebie i ze swojej pracy, mogą spodziewać się przypływu gotówki. Od wtorku czeka je dużo kontaktów z ludźmi i telefonów, które mogą je zmęczyć. Odetchną w piątek, mogą wtedy liczyć na ciepłe relacje z partnerem, a wolne Skorpiony mogą poznać wymarzoną osobę. W niedzielę będą w kiepskiej formie, wszystko będzie je drażnić i irytować.

Strzelec

Strzelce w poniedziałek z trudem dostosują się do obowiązków i czasu pracy, będą miały poczucie, że są przez pracę ograniczone. We wtorek poczują się świetnie, będzie wokół nich ruch i zmiany, dużo nowości, mogą dostać dobre wiadomości. Od piątku ważne się staną sprawy rodziny, czekać na nie będą domowe obowiązki. W niedzielę mogą osiągać sukcesy towarzyskie i sportowe.

Koziorożec



W poniedziałek Koziorożce będą zadowolone z życia, cieszyć je będzie dobrze wykonana praca i mogą liczyć na niezłe zarobki. Od wtorku czeka je sporo zamieszania, mogą dostać nowe propozycje, poznać nowych, ciekawych ludzi. Piątek przyniesie im spełnienie w uczuciach, wolne Koziorożce mogą się zakochać, a w niedzielę postarają się odpocząć przed nowym tygodniem pracy.

Wodnik

Wodniki rozpoczną tydzień w kiepskiej formie psychicznej i fizycznej, natkną się na przeszkody i trudności w pracy. Od wtorku poczują się znacznie lepiej, ożywią się, rozmowy i spotkania z przyjaciółmi rozwieją czarne chmury nad ich głowami. W piątek poświęcą czas rodzinie, ale mogą czuć się przez to ograniczone. W niedzielę będą prowadzić życie towarzyskie i kulturalne.

Ryby

Na początku tygodnia Ryby będą zajęte sprawami materialnymi, zarabianiem, ale też domem lub ogrodem. We wtorek poczują się bardzo zmęczone i rozproszone, mogą mieć problemy z koncentracją, wszystko będzie leciało im z rąk. Od piątku skupią się na rodzinie i uczuciach, zaopiekują się najbliższymi i to zdecydowanie poprawi im nastrój. W niedzielę poddadzą się woli innych, silniejszych od siebie.

